Donald Trump pidió publicar documentos del caso Epstein tras ser vinculado con el abusador

El presidente estadounidense Donald Trump solicitó que el Departamento de Justicia (DOJ) publique toda la información “creíble” de la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en un intento por aliviar la tensión luego de la publicación de un informe sobre la relación entre el mandatario y el magnate.

Según el periódico The Wall Street Journal (WSJ), Trump le habría regalado una colección de cartas a Epstein por su cumpleaños número 50, en 2003, con una nota “obscena” que incluía el contorno de una mujer desnuda y el nombre del actual presidente. El dibujo tenía la firma “Donald” en el lugar del vello púbico y concluía con la frase: “Feliz cumpleaños –y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

La nota fue parte de un “regalo especial” que solicitó Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, a la familia y amigos del empresario. Las cartas y dibujos fueron luego encuadernados en un álbum que forma parte de los documentos examinados por el DOJ hace años.

Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

La información se publicó luego de que Trump negara haber escrito la carta, en una entrevista al mismo medio este martes, en la que amenazó con demandar al diario si publicaba la historia. “Nunca he dibujado una imagen en mi vida. No dibujo mujeres. No es mi lenguaje. No son mis palabras”, afirmó. Sin embargo, el informe salió a la luz este jueves.

Menos de una hora después de la publicación, el mandatario norteamericano anunció en la red social Truth Social que había autorizado la solicitud de publicación de los testimonios del caso contra Epstein. “Con base en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general Pam Bondi que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del Gran Jurado, sujeto a la aprobación de la Corte”, escribió.

Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos

"Estamos listos para mover la Corte mañana para abrir las transcripciones del Gran Jurado", confirmó la fiscal general Pam Bondi tras la directiva oficial.

Trump también anunció en sus redes que iniciará un juicio contra The Wall Street Journal y Rupert Murdoch, dueño del WSJ. Aseguró que él y la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya habían advertido que la carta era “falsa”. “La prensa debe aprender a ser veraz y a no depender de fuentes que probablemente ni siquiera existen”, expresó.

Jeffrey Epstein fue arrestado en 2006 por acusaciones de abuso contra menores. Murió en 2019 en la cárcel tras haber sido arrestado nuevamente y acusado de conspiración para tráfico sexual.

Presión en el gobierno estadounidense por el avance del caso Epstein

El pedido de Trump sobre la divulgación de documentos se da en medio de una creciente presión política sobre su gobierno por el caso de la red de tráfico sexual de menores que comandaba Epstein, lo que inquieta a su base partidaria.

La revelación de los "archivos Epstein" fue una de las promesas de campaña de Trump.

La polémica sobre el sensible caso se intensificó cuando la fiscal Bondi aseguró, en febrero pasado, que daría a conocer los famosos “archivos de Epstein”, que incluirían una lista de clientes del multimillonario fallecido y pruebas de que habría sido asesinado.

Las promesas de publicación de información reveladora alimentaron las teorías conspirativas entre los seguidores del republicano, que vienen exigiendo más datos. Incluso Trump potenció esas teorías durante la campaña presidencial de 2024, cuando prometió revelar archivos del caso si ganaba la presidencia.

Sin embargo, un informe del DOJ y el FBI, divulgado la semana pasada, descartó la existencia de una lista y confirmó que Epstein murió por suicidio. Como respuesta, Trump salió en defensa de Bondi y dijo que no entendía “cuál es el interés o la fascinación” con el tema.

Una encuesta de Reuters publicada el jueves reveló que un 69% de los estadounidenses cree que el gobierno oculta información sobre Epstein y los archivos vinculados a su red de trata.

