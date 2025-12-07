“El ciclo político de Maduro se venció y le conviene negociar con EE.UU.”

Los principales líderes políticos de la región mantienen la expectativa por la situación de Venezuela y una posible negociación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro que permita una solución a la crisis política que atraviesa desde hace tiempo el país centroamericano.

El licenciado Mario Perdigón, politólogo, analista y profesor universitario, considera que la única salida para el líder chavista es negociar una salida, y agrega que “de aquí a febrero puede haber un desenlace”.

P: ¿Cuáles son los escenarios posibles que enfrenta Venezuela ante la presión de EE.UU.?

MP: El ciclo político de Nicolás Maduro y del socialismo del Siglo XXI se venció, está agotado. Hoy representa un modelo híbrido con influencias de Rusia, China, Irán y Cuba. En lo económico, está tratando de hacer una apertura, pero no logra la confianza necesaria y tampoco ha resuelto sus problemas de malas relaciones internacionales con varios países, empezando por Estados Unidos, que hoy lo presiona y amenaza militarmente frente a sus costas. El movimiento es descomunal, con muchas amenazas bélicas. También lleno de muchas contradicciones: por un lado Trump y su gobierno califican a Nicolás Maduro como el jefe del Cartel de los Soles e ilegítimo, y a la vez lo llama al diálogo. Dentro de Venezuela, al principio se generó una matriz de opinión pública que la invasión era inminente, pero luego de los llamados de Trump a una conversación telefónico con Maduro, lo de la invasión perdió credibilidad.

P. ¿Qué le conviene a Maduro?

A Maduro le conviene una negociación con Estados Unidos. A nadie favorece una confrontación bélica y menos si se puede evitar: se sabe cuándo comienza, pero no la duración y las consecuencias reales. Estados Unidos es una superpotencia militar y Venezuela no. Maduro lo sabe.

Trump está haciendo una presión militar fuerte, moviendo al Mar Caribe una gran fuerza militar, entre ellos el portaviones más grande del mundo, pero a la vez genera una guerra psicológica buscando un quiebre interno del régimen venezolano o una potencial negociación. Hasta el momento, los oficialistas venezolanos se mantienen cohesionados y en resistencia con un control férreo en el sector militar.

P. ¿Es posible una invasión?

Una invasión militar es un escenario posible, pero no la primera opción. El escenario de la negociación es altamente factible, le conviene al Gobierno de Maduro y al Gobierno de Trump, lo lamentable es que no se observa una participación directa de una representación de la oposición en el mismo hasta el momento; por supuesto que esto está en pleno desarrollo; todas las partes deben entender que es fundamental una solución que permita una salida concertada a la crisis; y también debe haber una representación de los militares, los opositores como Edmundo González y María Corina Machado.

Entre los temas cruciales está el de un gobierno de transición que se encargue de hacer las reformas urgentes, donde estén representados todos los sectores de la sociedad, que tenga como principal objetivo unir a los venezolanos, consolidar una verdadera democracia, organizar poderes independientes, el respeto a la constitución, garantizando el Estado de Derecho y realizar una amplia reforma económica que permita la recuperación del poder adquisitivo. Es un tema complejo, pero puedo afirmar que de aquí a febrero es altamente posible un desenlace, hay premura y desesperación.

Estados Unidos tiene la capacidad y la fuerza de provocar una confrontación bélica. Hay quienes descartan una invasión militar porque solamente tiene 15 mil efectivos militares, pero recordemos que hoy la tecnología cambió la formas, las opciones las tiene Trump en sus manos y por lo visto Maduro ha optado por prepararse ante la superioridad estadounidense para una guerra de guerrilla, la conocida confrontación asimétrica.