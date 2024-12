Matt Gaetz, el excongresista al que Donald Trump había elegido como candidato a fiscal general de Estados Unidos, fue denunciado por pagar “regularmente” a mujeres a cambio de sexo, entre ellas, a una menor de 17 años, entre 2017 y 2020. En aquel entonces era miembro de la Cámara de Representantes por el Estado de Florida.

La información surgió de un relevamiento llevado a cabo por el comité de ética del Congreso. También se acusa a Gaetz de “violar las reglas de la Cámara, las leyes estatales y federales y otras normas de conducta que prohíben la prostitución, el estupro, el uso de drogas ilícitas —como cocaína o éxtasis— la aceptación de regalos no permitidos, la provisión de favores y privilegios especiales y la obstrucción al Congreso”.

Gaetz respondió a las acusaciones mediante su cuenta de X (exTwtter)

Por su parte, el exfuncionario negó las acusaciones. Sin embargo, y a pesar de insistir en su inocencia, dejó su cargo poco antes de recibir la designación de Trump, con la esperanza de que el informe no se hiciera público. En la mañana del lunes 23, intentó paralizar la publicación del texto de la denuncia, aunque sin éxito.

Al verse acorralado, escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “¿Darle dinero a alguien con quien estás saliendo (que no te pidió) y que no te ‘cobra’ por sexo es ahora prostitución? Hay un motivo por el que me hacen esto [publicando] un informe en la víspera de Nochebuena [de esta manera] y no en un tribunal de ningún tipo donde podría presentar pruebas y recusar a los testigos”.

Gaetz, visiblemente molesto tras la publicación del informe

El informe de 37 páginas de la Comitiva que realizó la denuncia incluye detalles explícitos de fiestas y vacaciones Gaetz, a las que acudió mientras representaba la región noroccidental de Florida conocida como “el Panhandle”. El escrito determina que el ahora exfuncionario violó "múltiples leyes estatales contra conducta sexual indebida" mientras estaba en el cargo.

Gaetz había presentado una demanda para bloquear la publicación del informe. Según este, el escrito contiene "nformación falsa y difamatoria" que "dañaría significativamente" su "posición y reputación en la comunidad". En este sentido, argumenta que ya no está bajo la jurisdicción del comité desde que renunció al Congreso.

Gabinete trumpista: polémica a la orden del día

No es la primera vez que un funcionario del flamante presidente Donald Trump cae en el ojo público por haber atravesado alguna situación de escarnio público. Un ejemplo de esto es Mark Robinson, candidato en Carolina del Norte, quien rechazó las versiones sobre una posible renuncia a su postulación, luego de que fueran divulgados supuestos comentarios suyos en los que alegaba ser "un nazi negro" y defendía la restauración de la esclavitud. Estos mensajes habrían sido publicados entre 2008 y 2010. "Déjenme asegurarles que las cosas que verán en ese artículo no son las palabras de Mark Robinson", afirmó en un video.

Otro caso es el de Peter Hegseth, el elegido por Trump para liderar el Departamento de Defensa. Hegseth tiene un gran historial de controversias, incluidas acusaciones de abuso sexual y uso indiscriminado de alcohol. En este sentido, la revista The New Yorker había publicado un artículo en diciembre del 2024 sobre el funcionario con acusaciones de que fue obligado a abandonar dos organizaciones de veteranos después de ser acusado de mala gestión financiera, comportamiento agresivo mientras estaba alcoholizado y actitudes sexistas.

