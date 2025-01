El retrato del militar enfrentado con Donald Trump fue eliminado del Pentágono

El retrato del exalto oficial militar estadounidense Mark Milley, enemigo de Donald Trump, fue descolgado del Pentágono, según aseguró una fuente en la sede del Departamento de Defensa norteamericano después de la toma de posesión del presidente este lunes.

Los presidentes retirados del Estado Mayor Conjunto son tradicionalmente honrados con retratos que cuelgan en un corredor cercano a una de las entradas al Pentágono, y el de Milley había sido presentado recientemente en una ceremonia a principios de este mes. Sin embargo una fuente advirtió que el retrato del general había sido eliminado y remitió las preguntas sobre el motivo a la Casa Blanca.

La quita del cuadro, cuyo paradero actual no está claro, se produjo después de que Joe Biden indultara preventivamente a Milley y a otros opositores de Trump en uno de sus últimos actos como presidente.

Retrato del general norteamericano Mark Milley

Trump prometió en más de una oportunidad "retribuciones" contra sus oponentes políticos y amenazó a algunos con procesos penales. Por su parte, Biden dijo que tomó medidas para proteger a Milley y a otros de "procesamientos por motivaciones políticas" bajo la nueva administración republicana.

El enojo de Trump se remonta a una entrevista en la que Milley le dijo al periodista Bob Woodward que el republicano era "fascista hasta la médula" y una "persona peligrosa".

En ese reportaje, Milley también reveló que había llamado en secreto a su homólogo chino después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios de Trump para asegurarle a Pekín que Estados Unidos seguía siendo "estable" y no tenía intención de atacar a China.

Luego de esas declaraciones, Trump escribió en su red social Truth Social que "en tiempos pasados, el castigo habría sido ¡MUERTE!" para Milley.

Finalmente, el general renunció en 2023 en una ceremonia en la que lanzó un último ataque a Trump. "No le hacemos juramentos a un rey, una reina, un tirano o un dictador", dijo Milley sobre los soldados estadounidenses, y agregó: "Y tampoco le hacemos juramentos a un aspirante a dictador".

Mark Milley, uno de los indultados por Joe Biden antes de finalizar su mandato

El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió el lunes indultos preventivos al exasesor de la pandemia de Covid Anthony Fauci, al general retirado Mark Milley y a familiares cercanos para protegerlos de "procesamientos por motivaciones políticas" bajo la administración Trump.

En un movimiento extraordinario en sus últimas horas en la Casa Blanca, Biden otorgó indultos similares a la exlegisladora republicana Liz Cheney y otros miembros del comité del Congreso que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio por parte de partidarios de Donald Trump.

También conmutó a prisión domiciliaria la sentencia de cadena perpetua del activista nativo americano Leonard Peltier, de 80 años, quien ha estado encarcelado durante casi 50 años por los asesinatos de dos agentes del FBI en 1975.

"Creo en el estado de derecho y soy optimista de que la fortaleza de nuestras instituciones legales finalmente prevalecerá sobre la política", dijo Biden en el comunicado en que anunció los indultos. "Pero estas son circunstancias excepcionales y no puedo, en conciencia, no hacer nada (...) Estos servidores públicos han servido a nuestra nación con honor y distinción y no merecen ser objeto de procesos injustificados y motivados políticamente", sostuvo.

