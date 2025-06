Elon Musk: "¡NO estoy consumiendo drogas! El New York Times estaba mintiendo descaradamente"

Elon Musk desmintió este sábado 31 de mayo una nota del diario “The New York Times” que lo acusa de haber usado éxtasis, ketamina, hongos alucinógenos y otras drogas el año pasado, durante la campaña presidencial a favor de Donald Trump.

El periódico norteamericano informó el viernes 30 de mayo que el asesor del referente republicano usó tanta ketamina que desarrolló graves problemas de vejiga y viajó con una caja de pastillas durante el 2024, pero reconoció que todavía no se sabe si Musk usó drogas mientras dirigía el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) después de que Trump asumiera la presidencia en enero.

Elon Musk, al anunciar su salida del gobierno de Donald Trump

“Para ser claro, ¡NO estoy consumiendo drogas! El New York Times estaba mintiendo descaradamente”, escribió este sábado el multimillonario propietario de Tesla y SpaceX en sus redes sociales, pero luego agregó: “Probé ketamina 'recetada' hace unos años y lo dije en X, así que esto ni siquiera es noticia. Ayuda para salir de agujeros mentales oscuros, pero no la he tomado desde entonces”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las acusaciones sobre drogas eclipsan la despedida de Musk del gobierno de Trump

Musk había evitado responder una pregunta sobre si usaba drogas en la aparición que hizo el viernes pasado, junto a Trump (aunque aprovechó la ocasión para burlarse del medio que lo acusó), en el Despacho Oval, donde se lo vio con un ojo morado en su despedida oficial como responsable del recorte de gastos de Trump a través del DOGE. El moretón llamó mucho la atención al llegar poco tiempo después de que “The New York Times” publicará su controvertida nota, donde también hablaba de los extraños comportamientos de Musk, como su saludo al estilo nazi en 2024.

Musk aseguró que estaba jugando con uno de sus hijos y le dijo al niño que lo golpeara en la cara, lo que le generó la herida en el ojo que tanto llamo la atención tras viralizarse en las redes sociales.

Un periodista le preguntó a Trump si estaba al tanto del “consumo regular de drogas” de Musk, y el presidente le respondió que “no lo estaba”, y rápidamente añadió: “Creo que Elon es un tipo fantástico”.

La salida oficial de Musk del gobierno de Trump

Musk admitió, en más de una ocasión, haber consumido ketamina, pero siempre indicando que se la recetaron para combatir un “estado de ánimo negativo”, y sugirió que el uso de drogas fue bueno para su trabajo.