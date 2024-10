Habló la actriz que denunció a Íñigo Errejón por abuso sexual: "Me tiró a la cama y sacó su miembro"

Luego de que el político español Íñigo Errejón renunciara como portavoz de la coalición de izquierda Sumar en el Cogreso del país europeo, se conocieron detalles de la denuncia por abuso sexual que le hizo la actriz y conductora Elisa Mouliaá. La joven lo acusó por tres hechos que habrían ocurrido en 2021 durante una fiesta y expresó: “Me sentí paralizada y no consentí nada de lo que sucedió”.

“Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo”, escribió en su cuenta personal de X la presentadora de televisión antes de dirigirse a la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), donde radicó la denuncia.

La acusación de Mouliaá ocurre luego de que se difundieran algunas denuncias anónimas en las redes sociales, las cuales motivaron la salida de Errejón de su banca y sus otros cargos. “He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona”, expresó el dirigente en un descargo en su cuenta de Instagram.

“Iñigo, solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo”, manifestó la denunciante, que aseguró que los hechos habrían sucedido luego de que ella asistiera a la presentación de un libro de Errejón, donde se conocieron después de muchos meses de hablar a través de las redes.

Según precisó, el confundador de Podemos “siempre mantuvo una actitud correcta” en el evento, y luego del mismo lo invitó a una fiesta en el departamento de un amigo suyo en Madrid. Ya en el lugar, el primer hecho habría pasado cuando ambos estaban en el ascensor.

“Me agarró fuertemente de la cintura”, señaló Mouliaá, quien luego comentó que él empezó a besarla “introduciéndole su lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta”. A raíz de esto, contó se sintió muy intimidada.

“Me tiró a la cama y sacó su miembro”

Después de esa situación, la actriz manifestó que fueron a la fiesta, donde empezaron a bailar y charlar con otras personas. En un momento, sostuvo que fue "víctima de un ataque de celos" por parte del exvocero partidario, que antes de ir al festejo le había dicho que "no se alejase mucho de él; que si lo hacía no se fuera a más de veinte metros y regresara en un minuto; y que esa noche le diera un beso”.

Acto seguido, la Mouliaá afirmó: "Me agarró fuertemente del brazo y me llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de una habitación de la casa”. Aquí habría tenido lugar el segundo hecho, cuando el político trabó la puerta y la habría abusado.

“Me comenzó a besar y a tocar en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en la zona de los pechos y de los glúteos”. Acorde a la denuncia a la que accedió El País, Errejón la empujó sobre la cama y “sacó su miembro viril”, por lo que Mouliaá dijo que se sintió “paralizada” y en todo momento enfatizó que fue sin su consentimiento.

Después de salir del cuarto los dos volvieron a la fiesta y el dirigente le pidió abandonar el lugar para ir a su casa, con un auto que iba a pedir. En su testimonio, sostuvo que accedió para poder terminar cuanto antes "todo lo que estaba sucediendo".

También agregó que durante el viaje su padre la llamó para contarle que su hija de un año tenía fiebre muy alta, algo que le causó preocupación pero que, según ella, Errejón "no reaccionó en absoluto" y se mostró "frío e impasible" por llegar a su domicilio.

Dentro de la casa, añadió que "sin mediar palabra comenzó nuevamente a besarla en los labios, mientras la realizaba tocamientos por la zona de los pechos y de los glúteos", mientras "trataba de trasladarla hasta su habitación". En ese instante le comentó que todo le estaba pareciendo "muy violento" y le expresó: "Solo sí es sí, parece mentira que me esté pasando esto contigo”.

Después le preguntó si no sabía qué era "la seducción, los tiempos y la escucha", a lo que el referente de Sumar le respondió que “eso le iba a servir para futuros encuentros", lo que provocó en la denunciante "sorpresa, repulsión y decepción”.

Más tarde, la actriz brindó una entrevista al medio El Diario Es sobre los hechos de la fiesta sucedidos en 2021 y explicó que se lo había contado a una amiga y a su familia. “Pero no me atreví a denunciar hasta ahora. Había pasado página, pero cuando salió todo esto pensé: o lo digo o reviento. Sabía que si no lo hacía, iba a pesar sobre mi conciencia”.

"La contradicción entre el personaje y la persona”

“He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un nuevo mundo, más justo y humano”, argumentó Errejón en la carta en la cual dio a conocer su dimisión como portavoz de Sumar en el parlamento.

La decisión se produjo después de que circularan en redes sociales, de forma anónima, mensajes que denunciaban comportamientos con mujeres que contradecían los principios feministas de su discurso político. Sin decirlo de forma explícita, dio a entender que su decisión se debió a la presión de sus compañeros.

Por otro lado, el político reconoció comportamientos que consideró “emancipados de los cuidados, la empatía y las necesidades de los otros”, a los que asoció con el patriarcado. Habló de una “una subjetividad tóxica” y confesó que había recibido ayuda psicológica para corregir esos comportamientos y que su decisión de abandonar la política respondía a la necesidad de “cuidarse”.

