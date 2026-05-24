Hermanos en la humillación

Dos líderes ancianos luchan por salir de las desastrosas guerras en las que ellos mismos llevaron a sus países. Ninguno de los dos lo está logrando.

Cuando el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania a principios de 2022, su objetivo era provocar un cambio de régimen en Kiev y declarar la victoria en cuestión de días; no una “guerra”, sino una “operación militar especial”. De manera similar, cuando el presidente estadounidense Donald Trump lanzó un ataque frontal contra Irán, su objetivo era provocar un cambio de régimen en Teherán y declarar la victoria en cuestión de días; no una “guerra”, sino una “incursión”.

Ambos hombres tomaron la decisión de iniciar una guerra sin seguir el proceso habitual de planificación política, y mucho menos considerar todas las posibles consecuencias y efectos secundarios. Putin había permanecido aislado durante la pandemia de COVID-19, leyendo la historia del antiguo imperio ruso. Cuando llegó el momento, impuso su “operación militar especial” en el Consejo de Seguridad de Rusia, sin tolerar disidencia alguna. El funcionario más directamente responsable del caso de Ucrania se opuso, pero su objeción fue desestimada y posteriormente dimitió.

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De forma similar, Trump fue a la guerra tras una rápida victoria en Venezuela y después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le asegurara que el régimen iraní colapsaría bajo presión. El propio director de la CIA de Trump desestimó ese escenario optimista como «ridículo», e incluso su servil vicepresidente, J.D. Vance, expresó sus reservas. Pero la decisión estaba tomada y el expediente se entregó al «Secretario de Guerra», cuya retórica cómicamente belicosa ha suscitado más burla que respeto.

Ahora, ambos líderes se encuentran estancados, sin una salida clara al caos que han provocado. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha logrado defender con éxito a su país, limitando los avances de Rusia durante cuatro años consecutivos. Mientras tanto, a pesar de perder a sus altos mandos y sufrir duros golpes a sus capacidades militares convencionales, el régimen iraní ha sobrevivido y ha ejercido un control estratégico de facto sobre el estrecho de Ormuz, utilizando las mismas tecnologías de drones que los ucranianos.

Dado que ni Ucrania ni Irán contemplan la rendición, los hombres equivocados que iniciaron cada conflicto han comenzado a reconsiderar sus objetivos bélicos. Si bien Putin no puede reconocer abiertamente que jamás conquistará Ucrania, ahora espera desesperadamente una solución política que le otorgue las partes de la región de Donetsk que sus ejércitos no han logrado controlar. Y aunque Trump ha amenazado imprudentemente con erradicar la República Islámica, espera desesperadamente una solución política que reabra el estrecho de Ormuz y permita un acuerdo nuclear similar al que provocó la retirada de Estados Unidos en 2018.

Pero ninguno de los dos líderes ha avanzado mucho, ni siquiera hacia sus objetivos más modestos. Putin puede ordenar a sus ejércitos que avancen, pero estos no pueden hacerlo. Decenas de miles de reclutas cada vez menos cualificados son enviados a la muerte sin obtener ningún resultado. La economía de guerra rusa produce drones de ataque de modelo iraní en grandes cantidades, pero los ucranianos han demostrado ser aún más innovadores. Sus drones no solo mantienen la línea de defensa, sino que también atacan infraestructuras energéticas y objetivos militares en territorio ruso.

Sin duda, Ucrania recibe apoyo externo, principalmente de los europeos, ahora que Estados Unidos se ha precipitado en su guerra con Irán, consumiendo la mitad de su arsenal de misiles avanzados. Afortunadamente, la industria de defensa ucraniana ahora cubre la mitad de sus necesidades militares, mientras que Rusia se ha vuelto cada vez más dependiente de China para el apoyo económico y de Corea del Norte para municiones y carne de cañón. El glorioso ejército ruso del que Putin leyó en sus libros de historia es cosa del pasado.

Estados Unidos e Israel gozan, sin duda, de una abrumadora superioridad militar sobre Irán. Pueden bombardear a su antojo todo el país, arrasando donde les plazca. Pero sin desplegar tropas terrestres, no pueden convertir su dominio militar en éxito político. Ningún país puede ser subyugado únicamente por el poder aéreo.

Me imagino a Putin rechinando los dientes en el Kremlin, o en algún búnker secreto, gritándoles a quienes no pueden darle la victoria que tanto necesita. Y Trump, sin darse cuenta, desahoga su desesperación a diario en Truth Social. El viejo refrán es cierto: es mucho más fácil (y emocionante) empezar una guerra que terminarla.

En algún momento, el fracaso bélico de cada líder transformará su régimen. Si bien el alza del precio del petróleo podría ofrecer cierto alivio financiero a Putin, la economía rusa necesitará mucho más a largo plazo. Y ahora que la población rusa se ha acostumbrado a las comodidades de la era digital, la propaganda y la represión tradicionales tienen sus límites. Si la historia rusa sirve de referencia, las guerras fallidas conducen a cambios políticos, como ocurrió tras la derrota rusa ante los japoneses en 1905 y la derrota soviética en Afganistán. El legado de Putin estará marcado por su fracaso en Ucrania.

En cuanto a Trump, prometió que no habría más guerras para derrocar regímenes. Pero se convenció a sí mismo de que no hay nada que el ejército estadounidense no pueda hacer, y ahora todos los consumidores estadounidenses están pagando las consecuencias. Muchos de sus seguidores ven a un hombre que ha perdido el rumbo, mientras que el resto del mundo ve a una superpotencia que se ha desacreditado a sí misma.

Sabemos que Putin y Trump mantienen conversaciones largas de vez en cuando. Putin quiere que Trump le ayude a ganar en Ucrania; pero Trump no puede, porque ya no tiene la capacidad para lograrlo. Mientras tanto, es probable que Trump le haya pedido a Putin que le ayude a someter a Irán; pero Putin no podría, aunque quisiera, porque tampoco tiene la capacidad para hacerlo.

Putin y Trump han logrado al menos una cosa: el comité noruego que otorga el Premio Nobel de la Paz podrá trabajar sin distracciones. Putin nunca fue considerado, y si Trump lo fue, jamás lo será.

Ex primer ministro y ex ministro de Asuntos Exteriores de Suecia.

Proyect Syndicate