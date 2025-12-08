Honduras reanudó el conteo de las elecciones presidenciales y Nasri Asfura sigue adelante por más de 20.000 votos

Se reanudó este lunes el conteo de votos en las elecciones presidenciales en Honduras y el candidato del partido conservador Partido Nacional, Nasri Asfura, sigue tomando ventaja en el escrutinio, por más de 20.000 votos.

Con el 90,31% de las actas, Asfura encabeza los resultados con 1.165.454 votos (40,23%), contra 1.143.708 (39,48%) de Salvador Nasralla, quien encabeza el Partido Liberal, también conservador. En tercer lugar, continúa la candidata oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada con 558.262 (19,27%).

El húngaro Viktor Orbán advirtió que Europa "puso fecha" a una guerra con Rusia y rechazó el nuevo pacto migratorio

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asfura, candidato por quien Donald Trump llamó a votar, sigue manteniendo un margen minoritario sobre Nasralla. El pasado viernes la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó de funcionar por “problemas técnicos”, según la consejera del ente electoral, Ana Paola Hall.

Los hondureños, que a más de una semana de las votaciones del 30 de noviembre siguen sin conocer resultados y que luego del inconveniente con el escrutinio incrementaron la incertidumbre, acudieron a las urnas para elegir presidente que el próximo 27 de enero sucederá a la actual mandataria, Xiomara Castro. Además, acudieron a las urnas para elegir tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados al parlamento local y 20 al centroamericano.

El viernes el escrutinio se paralizó, pero este lunes Hall publicó en X que “después de realizarse las acciones técnicas, acompañadas de auditoría externa, los datos ya se están actualizando”. En medio de la expectativa de los contendientes y denuncias de fraude, el recuento se movía muy lento cerca del 90% de las actas.

Nasri Asfura

La presidente del Consejo Nacional Electoral atribuyó el atraso a problemas técnicos de la empresa colombiana que contrataron para el escrutinio. Por su parte, Nasralla denunciaba que son “los corruptos los que tienen detenido el proceso de conteo”.

Nasralla denuncia "robo" a favor de rival apoyado por Trump

El candidato presidencial pidió “la nulidad total” de las elecciones y convocó a “movilizaciones”, “protestas” y “paros”, a la vez que llamó a los funcionarios gubernamentales a no cooperar con la transición de gobierno.

"Esto es un robo", escribió Nasralla en X, al denunciar una manipulación del sistema informático que, según él, colapsó nuevamente este lunes cuando ingresaban datos que supuestamente lo favorecían.

Se cumple un año de detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela

Nasralla aseguró que su partido obtuvo 20% más de votos que el de Asfura, por lo que exigió un "conteo voto por voto" de las actas que a su juicio muestran un "patrón de fraude donde no se usó el (reconocimiento) biométrico y escribieron las actas a su antojo".

Por su parte, el partido oficialista Libre denunció la “injerencia” de Trump por sus llamados a votar por Asfura e indultar en el marco de las elecciones al expresidente Juan Orlando Hernandez, condenando a 45 años de cárcel por narcotráfico.

BGD/ML