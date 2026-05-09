'Hondurasgate': los audios que salpican a Milei en una supuesta red de desinformación continental

En medio del revuelo por la filtración de una supuesta red de desinformación regional, el medio Hondurasgate y Diario Red en América Latina, dirigido por el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, publicaron la segunda entrega de los 37 audios donde el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), condenado por narcotráfico e indultado por Donald Trump, orquesta una red continental para desestabilizar gobiernos progresistas de América Latina a cambio de favores políticos.

En los audios, Hernández menciona al presidente Javier Milei y lo vincula a un aporte de 350.000 dólares destinado a financiar la creación de una unidad de "periodismo digital" destinada a "golpear mediáticamente" a los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México; y Gustavo Petro, en Colombia, donde además apuntaría la contienda electoral liderada por el delfín del gobierno, Iván Cepeda, quien se mide de cara al balotaje con Abelardo de l'Espriella, un outsider que en enero posó junto a Trump en Mar-a-Lago y meses después con Santiago Abascal, de Vox, en Madrid.

La filtración del contenido de WhatsApp, Signal y Telegram ocurrió el 30 de abril e incluyó grabaciones del primer cuatrimestre del año, sometidas a procedimientos de validación forense detallados en el sitio web de los investigadores, donde fueron colgados y expuestos al público para verificación propia. "La conexión con Milei es algo que dice JOH: cuando señala que le habría dado plata, no aclara en qué momento, pero habla de una cifra en dólares. Nos parece muy relevante", sostuvo Pablo Iglesias, director de Diario Red, en diálogo con PERFIL.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico, fue indultado por Donald Trump en 2025.

Mientras tanto, el gobierno argentino evitó pronunciarse sobre el tema. En paralelo, expulsó a un ciudadano ruso presuntamente vinculado a actividades de inteligencia del Kremlin en Argentina, semanas después de que se expresara contra la presunta injerencia de rusa en medios locales. El timing generó preguntas incómodas: un gobierno que denuncia redes de desinformación extranjeras (que derivó en el tristemente célebre "no odiamos lo suficiente a los periodistas" de Milei) aparece, al mismo tiempo, señalado en audios como posible financista de una red similar para promover un centro de desinformación para promover las ideas conservadoras asociadas al movimiento MAGA.

El audio sobre Milei: qué dice JOH

En la grabación central que involucra al presidente argentino, Hernández le cuenta al actual presidente hondureño, Nasry Asfura, los avances de la operación para montar "una célula" de noticias latinoamericanas desde Estados Unidos, con fines "informativos".

"Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, contra la familia Zelaya", se escucha decir a Hernández.

En otra grabación, JOH detalla su diálogo con el flamante presidente hondureño, a quien supuestamente le comenta la oferta del mandatario argentino para apoyar al aliado de Estados Unidos en Centroamérica. "Le contaba al presidente Asfura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con 350.000 dólares también (...) estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte".

En esa línea, Iglesias fue cuidadoso a la hora de delimitar qué es lo que efectivamente pudieron verificar y qué no. "El hecho que pudimos verificar es que Hernández dice eso", señaló el periodista en diálogo con PERFIL. Si bien reconoció que, en función de las "lógicas de noticias falsas con las que operan las redes de derechas" el mandatario argentino podría haber participado, al momento no está corroborado de que ese pago haya ocurrido. "La única evidencia que tenemos es lo que dice JOH en el audio. El resto son especulaciones", sostuvo.

La fuente y cómo se verificó

La autenticidad de los audios fue sometida al protocolo de Phonexia Voice Inspector, una suite forense de la compañía checa del mismo nombre, fundada en 2006 y empleada por agencias de inteligencia, fuerzas de seguridad y medios de comunicación en más de 60 países. "Las auditorías nos parecen de una calidad que supera los estándares periodísticos y que es óptima para publicar", continuó el exreferente de Podemos en España. Y añadió que la decisión editorial de publicar no fue tomada a la ligera.

La sombra de "La Compañía" rusa: expertos advierten sobre la 'guerra híbrída' en Argentina

"Alguien nos dijo que podíamos ser un medio interesado. No era la primera vez que publicábamos audios, lo habíamos hecho en España. Personas que nos conocían en México nos pidieron una reunión. Nos reunimos, nos dieron una serie de garantías que nos permitieron conocer a las fuentes y que nuestros equipos pudieran examinar el material. Las fuentes son de primera calidad", indicó. En el sitio web, indica que sus identidades están resguardadas por motivos de seguridad.

Hernández, por su parte, salió a negar la autenticidad de las grabaciones a través de su cuenta de X. Ante ese desmentido, la respuesta de Iglesias fue pragmática: "No es una figura que tenga mucha credibilidad. Es alguien condenado a 45 años de prisión por tráfico de cocaína en Estados Unidos y conspiración en tráfico de armas."

El expresidente hondureño fue condenado en Manhattan en 2024 por asociarse durante más de una década con narcotraficantes que le pagaban sobornos para asegurarse de que más de 400 toneladas de cocaína llegaran al norte del Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos. La fiscalía lo acusó de haber recibido un millón de dólares del Chapo Guzmán. Su hermano, Juan Antonio Hernández, cumple cadena perpetua por los mismos delitos.

Juan Orlando Hernández es apuntado como presunto operador de una red de desinformación para atacar a gobiernos progresistas en la región.

Tras retirarse de la vida política en 2021, el exlíder de Podemos y PSOE se dedicó a la construcción de Canal Red, que surgió hace dos o tres años como podcast, se financió mediante crowdfunding y creció hasta convertirse en una televisión para redes sociales y medio digital con más audiencia en México que en España, donde tiene unos 20.000 suscriptores. "Somos rigurosos y profesionales a la hora de investigar", dijo Iglesias, que desde la base latinoamericana del medio en Ciudad de México dirige una redacción que ya acumula premios periodísticos y que llegó a esta investigación porque, según él mismo cuenta, "personas que nos conocían en México nos pidieron una reunión" para acercarles el material.

El indulto, Israel y la geopolítica del escándalo

Para entender por qué un expresidente narco se convirtió en el presunto operador de una red continental de desinformación hay que remontarse a diciembre de 2025, cuando Donald Trump lo indultó. En uno de los audios, Hernández sostiene que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tuvo "todo que ver" en su liberación y en la negociación que la hizo posible.

La trama, según los audios, es la de un acuerdo: a cambio del indulto, JOH tendría encomendada por Trump la tarea de "atacar y extirpar el cáncer de la izquierda" de Honduras y de toda América Latina. A cambio, obtendría favores en función de la renovada Doctrina Monroe (o Donroe) para expulsar la injerencia china, incluidas medidas como una nueva base militar o un canal bioceánico para facilitar la circulación de empresas estadounidenses.

Santiago O’Donnell habló sobre el financiamiento ruso: “No sé si es la punta de algo”

"El trabajo en cooperación en redes sociales de la derecha y la ultraderecha no es nuevo. La relación de la derecha latinoamericana con la administración Trump y con figuras de la derecha americana es conocida. Lo que las filtraciones logran es escuchar directamente, en este caso de un expresidente, hablando de cooperación y de financiación. Eso no es sorprendente. Lo que sí llama la atención es que de lo que la gente podría sospechar aparezca en audio: Milei y otras figuras de la derecha latinoamericana podrían estar participando de la financiación de medios para desprestigiar a la izquierda en distintos países", explicó Iglesias.

La paradoja argentina: Milei y la desinformación

La dimensión argentina del escándalo tiene una paradoja que no pasa desapercibida. El mismo gobierno que semanas atrás expulsó a un ciudadano ruso acusado de operar una red de desinformación en el país, ahora aparece señalado en audios como posible cofinanciador de una estructura similar dirigida contra otros países.

La investigación sobre la llamada "Compañía" rusa reveló que Argentina fue el país de América Latina donde más dinero invirtió Moscú en distribución de contenidos mediáticos: al menos 283.100 dólares para publicar más de 250 artículos en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024. El gobierno montó un operativo comunicacional sobre ese caso. Sobre el Hondurasgate, en cambio, el silencio fue total.

Trump y Milei.

En paralelo, Milei le cerraba la sala de prensa a los periodistas acreditados en Casa Rosada, los llamaba "basura repugnante" en redes sociales y restringía el acceso a la sala de prensa, en lo que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras describieron como un deterioro sostenido de la libertad de prensa en la Argentina desde que el libertario asumió el poder.

Para Iglesias, esa falta de reacción es una respuesta en sí. "La falta de reacción es, en sí misma, un hecho. Que algunos digan 'bueno, si se deja de hablar de esto por la cantidad de noticias por día' es bastante revelador. Creo que van a tener que dar explicaciones". La investigación ya fue cubierta por medios de la región y del mundo, como Euronews y Al Jazeera, entre otros. El propio Iglesias marcó que la difusión en televisión española representa "un salto cualitativo interesante" en la proyección del caso.

Mientras Gustavo Petro criticaba las "redes de la extrema derecha comunicacional" y Claudia Sheinbaum hacía lo propio en X, Casa Rosada guardó silencio. En esa línea, el diputado nacional Nicolás Trotta, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución en la Cámara Baja pidiendo explicaciones al Ejecutivo.

"Esto es gravísimo, Milei y su gobierno no tienen paz. No solo atacan la libertad de expresión en la Argentina, insultando, persiguiendo e intimidando periodistas y cerrando la sala de periodistas de la Casa Rosada, sino que ahora tomamos conocimiento que financian en Centroamérica una unidad para desprestigiar el gobierno de México, el gobierno de Colombia y el gobierno de Honduras", dijo Trotta.

Al cierre de este artículo, Casa Rosada no respondió a la preguntas de este medio y Javier Milei tampoco se pronunció en sus redes sociales sobre el tema.