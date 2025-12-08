Japón levanta la alerta del tsunami de 7,6 luego de que un terremoto sacudiera el norte y emitiera temor en la región

Las autoridades de Japón levantaron la alerta de tsunami que emitieron en la madrugada del martes tras el terremoto de 7,6 en el norte del país. Se registraron también olas de hasta 70 centímetros, según registro de la Agencia Meteorológica japonesa (JMA).

El Servicio Geológico de Estados Unidos detectó que el sismo se produjo en la noche del lunes frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros. Inmediatamente la JMA emitió una alerta de tsunami para la región afectada.

Minutos después una primera ola impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal del país. Varias olas, de hasta 70 centímetros, llegaron posteriormente a las costas, según información de la agencia.

La emisora pública NHK afirmó que hubo algunos heridos, mientras que imágenes en directo mostraron fragmentos de vidrio roto esparcidos por las rutas y calles. Los residentes de Hachinohe huyeron de sus hogares para refugiarse en el ayuntamiento.

El terremoto también se sintió en el centro urbano de Sapporo, donde las alarmas sonaron en los celulares para alertar a los residentes. La agencia meteorológica había advertido de que se esperaba un tsunami de hasta tres metros en la costa pacífica de Japón.

El terremoto se dio en el norte del país

El portavoz del gobierno Minoru Kihara instó a los residentes a permanecer en un lugar seguro hasta que se levantara la alerta. El mandatario afirmó que no recibió “informes de anomalías” en las dos centrales nucleares del norte de Japón y añadió que se estaban realizando investigaciones en otras instalaciones nucleares.

Poco después del terremoto del lunes, Tohoku Electric Power indicó en una publicación en X que los sistemas de seguridad de su central nuclear de Higashidori, en Aomori, y de su central nuclear de Onagawa, en la región de Miyagi, no habían mostrado ninguna anomalía.

Japón se encuentra situado en el llamado Cinturón del Fuego del Pacifico, una zona intensa de actividad sísmica. El archipiélago, hogar de alrededor de 125 millones de personas, registra aproximadamente 1.500 sacudidas cada año, aunque la gran mayoría son leves.

Los sismos son extremadamente difíciles de predecir, pero en enero un panel gubernamental aumentó ligeramente la probabilidad de que se produzca un temblor importante en la fosa de Nankai, frente a las costas de Japón, en los próximos 30 años, situándola entre el 75% y el 82%.