El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, recuperó su libertad tras declararse culpable y este martes 1 de octubre dio su primera declaración pública desde que abandonó la prisión en Reino Unido en junio. A cinco años de ser arrestado, el australiano reprochó que se declaró "culpable de haber hecho periodismo".

"No soy libre hoy porque el sistema funcionó, sino porque, tras años de encarcelamiento, me declaré culpable de haber hecho periodismo", manifestó el periodista ante una comisión del Consejo de Europa en Estrasburgo, Francia, la cual se encuentra analizando el contexto y el impacto de su detención.

"Me declaré culpable de buscar información de una fuente y me declaré culpable de informar al público de la naturaleza de esa información. No me declaré culpable de ningún otro cargo", profundizó Assange, quien espera que su testimonio ayude "a aquellos cuyos casos son menos visibles pero que son igual de vulnerables".

El australiano reclamó que cada vez hay "más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura" y manifestó: "El periodismo no es un crimen, es el pilar de una sociedad libre e informada".

Cabe mencionar que la liberación del periodista se produjo a partir de un acuerdo con la justicia de Estados Unidos en el que él debió declararse culpable de obtener y divulgar información sobre defensa nacional, incluyendo relatos de ejecuciones extrajudiciales e informaciones sobre aliados.

Fue a finales del mes de junio cuando el fundador de WikiLeaks abandonó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, Reino Unido, luego de que se anunciara su acuerdo de culpabilidad alcanzado con la justicia estadounidense, lo que le permitió recuperar su libertad tras cumplir 62 meses de condena aislado.

El periodista estadounidense fue arrestado por la policía británica en abril de 2019, tras siete años confinado en la embajada de Ecuador en Londres, y en la cárcel permaneció a la espera de una extradición por violación de secretos de estado de la ley de espionaje americana.

Entre los documentos divulgados se revelaban abusos a los Derechos Humanos en la guerra de Irak y Afganistán. En este contexto, la Asamblea Parlamentaria, debatirá este miércoles un informe, elaborado por la parlamentaria islandesa Thorhildur Sunna Aevarsdottir, que considera "desproporcionadas las acciones judiciales y condenas" contra el comunicador, calificado como "preso político".

