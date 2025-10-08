La caída del “Doctor Milagro”: el fraude letal del magnate biotecnológico turco condenado por asesinato a sueldo

Serhat Gümrükçü, un excéntrico empresario nacido en Turquía y radicado en Los Ángeles, fue condenado por un jurado federal en Vermont por orquestar el asesinato a sueldo de un antiguo socio de negocios, Gregory Davis, en un intento desesperado por silenciar revelaciones sobre sus estafas millonarias en el mundo de la biotecnología.

Gümrükçü, de 42 años, y fundador de la compañía Enochian BioSciences, se presentaba como un visionario científico capaz de curar enfermedades incurables como el VIH, el cáncer y la hepatitis, pero en realidad era un estafador con un historial de engaños que culminó en un complot mortal en 2018.

Serhat Gümrükçü

Quién es Serhat Gümrükçü: orígenes humildes y un ascenso fraudulento

Comenzó su carrera en Turquía como un mago fallido que actuaba bajo el nombre artístico de "Dr. No", realizando trucos de levitación y bailando con un bastón para impresionar al público. Tras emigrar a Estados Unidos, compró un título médico falso de una universidad rusa y nunca obtuvo una licencia médica válida en el país, lo que le permitió impostar credenciales para engañar a inversores y reguladores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Intento de asesinato": qué se sabe del ataque contra Daniel Noboa durante las protestas en Ecuador

En Los Ángeles, acumuló una fortuna aparente viviendo en una mansión de 5 millones de dólares en Hollywood Hills junto a su esposo, y se codeó con celebridades como la ganadora del Oscar Helen Mirren, Boy George y el magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone. Publicaba en redes sociales su estilo de vida extravagante, con viajes mundiales y fiestas lujosas, pero admitió en el juicio haber contado "tantas mentiras en los negocios que ya no podía seguirles el rastro".

Condenado por un jurado federal en Vermont por orquestar el asesinato a sueldo de un antiguo socio de negocios

Sus fraudes en biotecnología incluían promesas de curas milagrosas para el VIH y otras enfermedades, atrayendo a inversores de Hollywood y reguladores estadounidenses, mientras ocultaba un trato fraudulento previo en el sector petrolero.

En 2017, negociaba una fusión multimillonaria para Enochian BioSciences que le reportaría millones, pero la amenaza de exposición por parte de Davis puso en riesgo todo. Fiscales federales lo describieron como un "estafador con un rastro de acuerdos fraudulentos", destacando cómo usaba títulos falsos para legitimar sus esquemas.

Usaba títulos falsos para legitimar sus esquemas

El complot de asesinato para silenciar a un socio peligroso

Gregory Davis, un padre de seis hijos de 49 años residente en Danville, Vermont, era un exsocio de Gümrükçü que conocía los detalles de su estafa petrolera fallida. En 2017, Davis amenazó con exponer las mentiras de Gümrükçü y demandarlo, lo que podría haber torpedeado la fusión biotecnológica. Para eliminar la amenaza, Gümrükçü ideó un plan de asesinato a sueldo, reclutando a su amigo y exasistente Berk Eratay, de 38 años y residente en Las Vegas.

Donald Trump exige prisión para el alcalde y el gobernador de Illinois y amenaza con enviar más tropas a Chicago

Eratay contactó a su vecino Aron Ethridge, de 45 años en Henderson, Nevada, quien a su vez reclutó al sicario Jerry Banks, de 37 años de Montana. El 6 de enero de 2018, Banks se presentó en la casa de Davis haciéndose pasar por un marshal de EE.UU., usando luces de emergencia en su Ford Explorer y una historia falsa sobre una investigación por extorsión.

En 2017 ideó el plan para asesinar a Davis

Engañó a Davis para que saliera, lo llevó a un lugar remoto en Barnet, Vermont, lo obligó a bajar del vehículo, le disparó por la espalda y luego en la cabeza, dejando su cuerpo parcialmente enterrado en un banco de nieve. Davis fue hallado al día siguiente, a millas de su hogar donde su esposa embarazada, Melissa (esperando su séptimo hijo), y sus niños lo aguardaban. Melissa Davis testificó en el juicio: "Pensaron que podían silenciar a mi esposo, pero sus mentiras mueren aquí en esta corte".

Gümrükçü financió el complot con transferencias bancarias, emails y datos de celulares que lo vinculaban directamente, según evidencia presentada por los fiscales. Semanas después del asesinato, la fusión se concretó, y Gümrükçü embolsó millones.

Gümrükçü financió el complot con transferencias bancarias

El juicio y la condena contra Serhat Gümrükçü

Los co-conspiradores —Eratay, Ethridge y Banks— se declararon culpables y recibieron sentencias: Banks 16 años y 8 meses, Ethridge 1 año y 8 meses, y Eratay 9 años y 2 meses, todos con libertad supervisada posterior. Gümrükçü, en cambio, fue a juicio federal en Vermont durante cinco semanas en 2025, enfrentando cargos por asesinato a sueldo, conspiración y fraude electrónico.

Un británico, un japonés y un jordano-estadounidense recibieron el Premio Nobel de Química

La fiscalía presentó pruebas irrefutables, incluyendo sus mentiras en entrevistas con el FBI, y argumentó: "Davis era un problema para el acusado. Su solución: deshacerse de él". La defensa lo pintó como un hombre pacífico dedicado a la ciencia, con testimonios de celebridades sobre su generosidad, y Gümrükçü negó ordenar el asesinato, alegando que el dinero para Eratay era para una inversión en criptomonedas. Sin embargo, los fiscales replicaron que solo él tenía motivo y recursos: "Es fácil parecer pacífico cuando dejas que otros hagan el trabajo sucio".

Tras seis horas de deliberación en abril de 2025, el jurado lo declaró culpable en todos los cargos. Enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua, programada para noviembre de 2025. El fiscal interino Michael Drescher afirmó: "Gümrükçü intentó ocultar su rol pagando a uno para pagar a otro que pagara al sicario". El agente especial del FBI Craig Tremaroli lo tildó de "criminal despiadado cuya codicia lo llevó a ordenar la muerte de su propio socio".

BGD/DCQ