La NASA busca artistas y poetas para ponerle voz a su ambiciosa conquista del espacio

La NASA lanzó una iniciativa inédita dirigida a poetas, escritores, cineastas, documentalistas y músicos para participar en el proyecto más ambicioso de la historia reciente vinculada a la llegada a la Luna, el programa Artemis, para el desarrollo de futuras bases lunares. La propuesta contempla la selección de hasta diez socios creativos, que podrán acceder a instalaciones de la agencia espacial e interactuar con ingenieros y científicos para documentar la exploración espacial desde una perspectiva artística.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio aspira que los proyectos sean capaces de reflejar los desafíos técnicos, la historia detrás de los lanzamientos, las experiencias personales de los integrantes de la organización y las historias de los astronautas que se encuentran detrás de los lanzamientos.

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La convocatoria refleja una visión cada vez más extendida dentro de la comunidad científica internacional: la exploración espacial no es únicamente una cuestión tecnológica, sino una “empresa cultural” que involucra a toda la humanidad.

La inédita iniciativa para ampliar la difusión de la exploración espacial

En relación con ello, la responsable de la comunicación institucional de la convocatoria de la NASA, Lauren E. Low, explicó que “el objetivo es encontrar nuevas formas de acercar la ciencia a públicos diversos y generar relatos capaces de inspirar a personas que habitualmente no siguen las noticias espaciales”.

El proyecto fue oficializado por la NASA a través de sus canales oficiales y la inscripción se encontrará abierta hasta el martes 30 de junio. Según los lineamientos difundidos, los creadores seleccionados trabajarán sobre diversas áreas de interés: Artemis III, Artemis IV e investigaciones relacionadas con sistemas de propulsión nuclear para futuras expediciones a Marte.

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La convocatoria representa una de las iniciativas más originales impulsadas por la agencia en los últimos años. En lugar de limitar la comunicación de sus proyectos a informes técnicos o transmisiones institucionales, la NASA busca incorporar miradas artísticas que permitan transmitir el impacto humano de la exploración espacial.

"Mientras la NASA continúa ampliando los límites de la exploración y la innovación en beneficio de la humanidad, estamos buscando socios que nos ayuden a compartir las historias de nuestras misiones", señaló la agencia al presentar el programa de manera oficial

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.Los artistas elegidos conservarán los derechos sobre sus obras y podrán producir documentales, composiciones musicales, poemas, libros, podcasts o cualquier otro formato narrativo que permita difundir los programas espaciales de la agencia espacial estadounidense.

“Queremos compartir las historias detrás de nuestras misiones y acercarlas a nuevas audiencias” explicaron desde la NASA al presentar el llamado internacional. Además, consideraron que “los relatos artísticos pueden desempeñar un papel fundamental para generar apoyo social y entusiasmo alrededor de proyectos que demandarán décadas de trabajo y miles de millones de dólares en inversión pública”.

PM