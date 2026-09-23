Las claves de la ONU: Trump bajo presión, Milei con Malvinas en agenda y la sucesión de Guterres

La sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, se convirtió una vez más en un reflejo de la política global, que atraviesa profundas transformaciones desde que Donald Trump asumió su segundo mandato. El presidente de la primera potencia mundial subió al atril para ratificar el rumbo de su política exterior ante la Asamblea General, condicionada por la guerra en Medio Oriente cuya extensión en el tiempo lo empujó a los límites de su popularidad, en medio de la presión por las elecciones de medio término en Estados Unidos.

"Mientras otros han hablado, yo he actuado", dijo Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU este martes. La duración y el tono de su discurso fueron dos elementos que marcaron la diferencia con aquel de 2025, cuando todavía no había tomado la decisión de atacar a la República Islámica de Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, que sacudió el comercio mundial y la imagen del mandatario, resultaba inimaginable. "Mientras otros han hablado de paz, yo la he hecho realidad. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado", dijo.

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Cercano de esa escena diplomática, el presidente Javier Milei, defendió la política exterior de su máximo aliado en sus redes sociales, donde retuiteó la frase de Trump con un "Masterclass" y un "MAGA!". Después de acudir al Escudo de las Américas, y sin una bilateral con Trump en agenda, el mandatario argentino compartió el encuentro con distintos jefes de Estado de la región y escuchó la intervención del presidente estadounidense, quien destacó los resultados electorales de sus aliados y afirmó: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”.

En ese escenario, Milei se prepara para llevar hoy su propia versión del mundo ante la Asamblea General, donde se espera que lleve al atril la Cuestión Malvinas y renueve sus cuestionamientos al wokismo y al globalismo, en línea con la entrevista que dio a la televisión francesa poco después de arribar a suelo norteamericano.

En sus redes, el presidente Javier Milei elogió el discurso de Trump en la ONU.

Pero el comienzo de esta 81° Asamblea General del organismo creado sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial no fue solamente una sucesión de discursos tras la apertura a cargo de Lula da Silva. Al igual que su par estadounidense, el presidente brasileño llevó bajo el brazo una propuesta por vía doble: desde lo internacional, la defensa del multilateralismo (lo que lo une con sus socios de los BRICS y el Sur Global); y desde lo local, el pedido a la comunidad internacional para evitar la injerencia extranjera en las polarizadas elecciones presidenciales del 4 de octubre, con un guiño explícito a Washington que quedó plasmado en uno de los momentos icónicos de la jornada: cuando evitó saludar a Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense.

Lula abrió la Asamblea General de la ONU con una dura crítica por las guerras: “Somos todos rehenes” del Consejo de Seguridad

En tanto, y como de costumbre, el evento diplomático más importante a nivel global vuelve a funcionar durante los próximos días como una vidriera gigante, una suerte de foto del momento difícil a nivel global. Donde los presidentes fijan posiciones frente a las cámaras mientras, en los márgenes, las delegaciones se cruzan, tantean apoyos, abren canales de negociación y cuentan votos de cara a la recta final por la sucesión del secretario general Antonio Guterres, donde el argentino Rafael Grossi volvió a quedar en tercer lugar.

Trump presionado y Malvinas "en agenda"

Trump llegó a Nueva York con una guerra que ya lleva casi siete meses, el costo de vida como uno de los principales problemas de su gestión y las elecciones legislativas del 3 de noviembre cada vez más cerca. Su discurso combinó política exterior y política doméstica: reivindicó la creación de empleos, la lucha contra la inmigración y el crimen, y presentó la ofensiva contra Irán como una decisión necesaria para alcanzar la paz.

Trump destacó a Milei en el Escudo de las Américas: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”

Como telón de fondo, una de las promesas incumplidas ante parte de su electorado: terminar la guerra en Medio Oriente, donde volvió a amenazar con "aniquilar" o acordar a Irán, como había hecho en abril, o llegar a un acuerdo. "Creo que lograremos un pacto después de las elecciones", dijo Trump, quien horas después contó que enviados estadounidenses mantuvieron una "muy buena" reunión de tres horas con representantes iraníes.

A diferencia de 2025, este año el contexto doméstico influyó en el discurso del líder del MAGA, en medio de la publicación de una nueva encuesta de Reuters/Ipsos publicada previo al inicio de la Asamblea General, que ubicó la aprobación de Trump en 32%, su nivel más bajo de toda su carrera, mientras apenas 34% respaldó su manejo de los ataques contra Irán, demostrando que tanto propios como ajenos (el 65%) desaprueban la guerra. Entre los republicanos, su aprobación cayó al 73%, frente al 82% registrado una semana antes. Otra medición previa, de Pew Research Center, había ubicado en julio la aprobación de Trump en 34%, frente a 64% de desaprobación. Y entre los votantes registrados, los demócratas aparecían con una ventaja de 43% a 37% sobre los republicanos en la preferencia genérica para la Cámara de Representantes.

En ese tablero apareció inevitablemente la Cuestión Malvinas. Trump tuvo este martes su primer encuentro cara a cara con el primer ministro británico Andy Burnham, como acostumbra a hacer el jefe de estado en los márgenes de la Asamblea General.

Después, el premier aseguró que habían establecido una "buena conexión" y confirmó que hablaron sobre Medio Oriente, sobre comercio y las Malvinas, tras semanas de tensión en relación a los anuncios del gobierno argentino contra las empresas que exploten ilegalmente los recursos del archipiélago en disputa. La reunión quedó como antesala al discurso que Milei dará el miércoles 23 a las 12 del mediodía (hora argentina), informó Casa Rosada, mientras se espera que la reivindicación de la soberanía de las islas sea uno de los ejes del discurso.

El movimiento se inscribe en una agenda europea más amplia: Trump también tenía previsto reunirse con Volodímir Zelenski, que busca reactivar las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras el presidente estadounidense avanza además con un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para ampliar la presencia militar de Estados Unidos en el Ártico. Mientras que, en paralelo, prepara el plato fuerte de la semana: la reunión con Xi Jinping. Este jueves, y en Washington esta vez, ambos se reunirán en una visita de estado que tendrá comercio, tecnología, Taiwán, Irán y la inteligencia artificial entre sus temas centrales, luego de que Scott Bessent marcara el tempo al proponer una línea directa para "incidentes relacionados a la IA".

La previa: ausencia argentina por Palestina y la sucesión de Guterres

La cuestión palestina se metió en la previa de esta Asamblea General incluso antes de que comenzaran los discursos. Estados Unidos volvió a negar por segundo año consecutivo la visa a Mahmoud Abbas y a integrantes de la delegación palestina, por lo que la Asamblea debió aprobar una fórmula para que el presidente de la Autoridad Palestina participe mediante un mensaje pregrabado. El 17 de septiembre, la votación terminó con 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. Estados Unidos, Israel y Paraguay votaron en contra; Colombia, Honduras, Panamá y Perú se abstuvieron.

Argentina, sin embargo, ni siquiera bajó al recinto para participar de esa votación, algo inusual según la tradición diplomática donde el país, al igual que el resto, vota a favor, en contra o se abstiene. "Es un papelón", sintetizó un exembajador argentino con conocimiento del funcionamiento de la sede de Naciones Unidas.

La escena volvió a poner la Cuestión Palestina en el centro del debate entre los países que disertaron en la primera jornada. Entre ellos el turco Recep Tayyip Erdogan, que cuestionó la ausencia de Abbas desde el atril, mientras Trump defendió a Israel y su estrategia frente a Irán. En paralelo, la delegación cubana abandonó la sala durante las críticas del presidente estadounidense contra La Habana, a la que calificó como un "Estado fallido".

Argentina se ausentó de la votación en favor de la participación del Estado de Palestina tras la decisión del gobierno de Trump

Mientras los presidentes ocupan el centro del escenario, en los pasillos diplomáticos avanza otro poroteo: quién sucederá a António Guterres al frente de Naciones Unidas. La tercera votación informal del Consejo de Seguridad dejó arriba a la costarricense Rebeca Grynspan y a la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett. Rafael Grossi perdió terreno y Michelle Bachelet retiró su candidatura después de esa ronda.

Por su parte, el embajador Ricardo Lagorio señaló que los votos muestran "una preferencia por una mujer" y que, después de tres rondas, Grynspan y Rodrigues-Birkett son las candidaturas que todavía conservan margen de competencia. "La pregunta es si las dos candidatas permanecen y si entran nuevos candidatos, o no", planteó ante la consulta de este medio.