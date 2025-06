La OTAN debe prepararse para ser atacada por Putin, advirtió el jefe de defensa de Alemania

El jefe de Defensa de Alemania, el general Carsten Breuer, advirtió con crudeza que la OTAN debe estar preparada para un posible ataque de Rusia en los próximos cuatro años.

El país gobernado de Vladimir Putin, dijo Breuer, representa una "amenaza muy seria" para el bloque de defensa occidental, especialmente para los países bálticos, como nunca ha visto en sus 40 años de carrera militar.

El general Breuer señaló el aumento masivo de las existencias de armamento y municiones de Putin, incluida una producción masiva de 1.500 tanques de batalla principales cada año, así como los cuatro millones de rondas de municiones de artillería de 152 mm producidas solo en 2024.

Breuer dijo que no todo este equipo militar adicional iba a Ucrania, lo que señalaba una posible acumulación de capacidades que podrían usarse contra el bloque de la OTAN, y agregó que los estados bálticos corrían un riesgo particularmente alto de ser atacados.

"Hay una intención y hay una acumulación de reservas" del gobierno de Putin para un posible ataque futuro contra los países bálticos miembros de la OTAN, aseguró en declaraciones a la BBC.

"Esto es lo que están evaluando los analistas, en 2029. Así que tenemos que estar listos para 2029... Si me preguntas ahora, ¿es esta una garantía de que no será antes de 2029? Yo diría que no, que no lo es. Así que debemos ser capaces de luchar esta noche", dijo.

Breuer dijo que la Brecha de Suwalki, una región que limita con Lituania, Polonia, Rusia y Bielorrusia, es vulnerable a la actividad militar rusa.

"Los países bálticos están realmente expuestos a los rusos, ¿verdad? Y una vez que estás allí, realmente sientes esto... en las conversaciones que estamos teniendo allá", dijo.

Los estonios, dijo, habían dado la analogía de estar cerca de un incendio forestal donde "sienten el calor, ven las llamas y huelen el humo", mientras que en Alemania "probablemente se ve un poco de humo en el horizonte y no más".

Breuer llamó a las naciones de la OTAN a reconstruir sus ejércitos, luego de un largo período de desmilitarización en docenas de naciones.

"Lo que tenemos que hacer ahora es realmente apoyarnos y decirle a todo el mundo: acelera... Meternos más en ello porque lo necesitamos. Lo necesitamos para poder defendernos y, por lo tanto, también para aumentar la disuasión", dijo.

A principios de esta semana, David Petraeus, un exgeneral estadounidense y jefe de la CIA, afirmó que Lituania estaría en mayor riesgo de un ataque de Rusia.

Petraeus alegó que Putin podría lanzar una incursión en ese estado báltico para poner a prueba la determinación occidental o como precursor de una ofensiva más amplia.

Hablando en el grupo de expertos Policy Exchange en Londres, Petraeus declaró que el objetivo de Rusia era derrocar al presidente Volodymyr Zelensky para "instalar un líder títere y controlar toda Ucrania".

Y agregó: "Una vez hecho esto, van a ver que se centran en uno de los estados bálticos. Lituania ha ocupado un lugar destacado en sus discursos y deberíamos haberlo escuchado mucho más".

La dura advertencia se produce en medio de uno de los ataques más audaces de Ucrania, en el que utilizó un enjambre de drones kamikaze desatados desde la parte trasera de camiones para devastar equipos por valor de 7.000 millones de dólares en dos de los aeródromos más críticos de Rusia.

Los servicios de seguridad ucranianos (SBU) afirmaron que los bombardeos con drones provocaron daños que se adentraron en lo profundo del territorio ruso, lejos de la línea del frente, dejaron daños estimados en 7.000 millones de dólares.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este domingo que los ataques fueron la operación de mayor alcance lanzada por su país en territorio ruso y que se utilizaron 117 drones en la ofensiva.

"Se trata de nuestra operación de mayor alcance", afirmó el mandatario, quien precisó que los agentes implicados en la preparación del ataque lograron salir "a tiempo" del territorio ruso.

El Ministerio de Defensa ruso informó que varios de sus aviones militares "se incendiaron", tras un ataque de drones ucranianos y dijo que varios sospechosos fueron detenidos.

Las autoridades rusas también reportaron este domingo que dos puentes en regiones fronterizas con Ucrania se derrumbaron y calificaron los incidentes como "actos de terrorismo", pero no acusaron directamente a Kiev.

Los servicios ucranianos reivindicaron que la operación a "gran escala" afectó a 41 cazas rusos utilizados para bombardear ciudades ucranianas.