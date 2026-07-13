La trama detrás de la visita de los eurodiputados de Patriots for Europe a Argentina: vínculos con Vox y Agustín Laje

"Para ser libre hay que perder el miedo a que te llamen fascista". La frase que dejó el eurodiputado Hermann Tertsch ante una consulta de Perfil resumió buena parte de la visita de Patriots for Europe (Patriotas por Europa) a la Argentina. La llegada de la agrupación que nuclea a partidos conservadores, desde el Fidesz del húngaro Viktor Orbán hasta Vox en España, partió de una agenda en común que comparten con otros líderes, de Javier Milei a Donald Trump: la desregulación económica y la “defensa de la civilización occidental”. Una narrativa que cuestiona la inmigración, el globalismo y la denominada “agenda woke”. Como telón de fondo, el respaldo político a Israel como “muro occidental”, y a Estados Unidos en su competencia con China.

El sello Patriotas por Europa se gestó a mediados de 2024 como el tercer grupo del Parlamento Europeo, con 86 eurodiputados de 14 países sobre los 27 que integran la Unión Europea, y sus dirigentes sostienen que es "la única gran fuerza que crece" dentro del bloque, con una representación que alcanza a unos 55 millones de europeos. Forma parte además de un ecosistema conservador que teje una arquitectura internacional en función de los mismos valores, a través de Buenos Aires, Madrid y Washington (entre otras capitales), mediante el trabajo de organizaciones del sector civil, tanques de ideas y partidos políticos.

Compuesta por 14 diputados de numerosos países europeos, la delegación llegó a Argentina a principios de mes para conocer de cerca el modelo político y económico de Javier Milei, reunirse con buena parte del gabinete y otros referentes de la “batalla cultural libertaria”, y así conocer de cerca uno de los primeros casos de implementación de ideas de fuerte impronta conservadora o de derecha, que hasta hace unos años parecían “marginales”.

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Los eurodiputados de Patriots For Europe junto al vocero presidencial Adrian Ravier.

"En Argentina vemos dinamismo, ganas de hacer más cosas. Necesitamos más espíritu argentino en Europa”, comentó un miembro de la delegación en una charla con algunos medios, entre ellos Perfil, después de una intensa agenda que no incluyó al Presidente pero sí a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzeneger, más otros miembros del oficialismo. “Milei implementó una política de shock con un resultado que la gente pudo notar rápidamente", continuó.

"La desregulación es el caballo de batalla de este grupo", sostuvo otro de los presentes respecto a una agenda que coincide con la motosierra estatal de LLA, y agregó: "En la Unión Europea hay burocracia, su esencia es ser una industria de regulaciones. La competitividad declinó, en parte por la estúpida agenda verde', la inmigración ilegal y la ideología globalista". En tanto las críticas cayeron sobre la presidenta de la Comisión Europea, en especial en relación al acuerdo con el Mercosur. "Argentina negoció muy bien el acuerdo; la que fue un desastre fue Ursula von der Leyen".

De Europa a Buenos Aires: la red conservadora internacional

Pero la dimensión económica de la visita ocurrió en paralelo a la ideológica. Los eurodiputados se reunieron con Agustín Caulo, secretario de Culto y Civilización, una denominación incorporada por la Casa Rosada que dialoga con uno de los conceptos más repetidos durante los encuentros: la “defensa de la civilización occidental". Ese mismo concepto aparece como una de las banderas de Fundación FREE, el think tank creado por el diputado uruguayo Pablo Viana, que promovió la visita del grupo europeo a Buenos Aires y sostiene una agenda basada en los principios de "vida, libertad y propiedad".

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Las frases se repiten de ambos lados del Atlántico: los valores de Occidente, la vida, la libertad, el antiglobalismo y el antiwokismo. Uno de sus exponentes es la Fundación Disenso, de Santiago Abascal. El fundador de Vox, cuya Carta de Madrid fue firmada por el presidente Milei, es parte del entramado de una hoja de ruta conservadora que en 2026 quedó establecida en la cumbre de Political Network for Values (Red Política de Valores), una plataforma que defiende estos principios.

"Es una lucha transnacional", había dicho Ernesto Araújo, excanciller de Jair Bolsonaro y miembro del consejo asesor de Disenso. También forman parte de ese grupo el uruguayo Viana Agustín Laje, considerado uno de los intelectuales del mileísmo con quien también se reunieron los eurodiputados. "Es un referente internacional en la lucha contra el globalismo y el wokismo", señaló la organización en sus redes sociales. El director de Disenso, Jorge Martín Frías, también es eurodiputado y parte de la delegación que visitó Argentina.

Jorge Martín Frías, director de Fundación Disenso, junto a Adrian Ravier en Buenos Aires.

El puente con Estados Unidos

"Los amantes de la libertad en todo el mundo deben trabajar más estrechamente con Estados Unidos", había planteado Araújo ante el Parlamento Europeo en febrero. La referencia al país norteamericano aparece como otro de los puntos de conexión de esta nueva derecha internacional. Durante la segunda campaña presidencial de Donald Trump, estas ideas ganaron centralidad dentro del movimiento MAGA y del America First.

En ese universo, la Fundación Heritage ocupa un lugar destacado como uno de los think tanks conservadores más influyentes de Estados Unidos. Uno de sus referentes, Mike González, es parte del consejo de asesores de Fundación Disenso. La Fundación fue la impulsora del denominado Proyecto 2025, un documento programático que generó polémica durante la campaña electoral estadounidense. Preveía una "revuelta conservadora" en Estados Unidos donde "no habrá derramamiento de sangre si la izquierda no lo permite".

Consultados por Perfil sobre la existencia de una articulación entre Patriots for Europe, espacios conservadores estadounidenses y el gobierno de Milei, los dirigentes europeos respondieron: "Tenemos buena relación con la Fundación Heritage". También destacaron el vínculo político con otros referentes regionales. "También formamos una amistad con Milei, ahora con (Abelardo) de la Espriella en Colombia y (José Antonio) Kast en Chile", señalaron.

El carácter internacional, en tanto, es articulado en la práctica a través de este ecosistema de organizaciones, tanques de ideas y partidos políticos. Desde los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, cuestionando a los padres y madres del mismo sexo, hasta Ley y Justicia en Polonia, con restricciones al aborto, o Fidesz en Hungría, que endureció sanciones contra la denominada "propaganda gay". Durante la visita, los dirigentes europeos insistieron en que su disputa no es únicamente electoral sino cultural. En ese marco, cuestionaron a la prensa, el sistema judicial y las universidades, especialmente aquellos donde “se infiltra la ideología de izquierda”.

China, Israel y la visión de "la civilización occidental"

La agenda de Patriots for Europe no termina en la economía ni en la disputa cultural. La dimensión geopolítica también ocupa un lugar central. China aparece como uno de los principales adversarios estratégicos. Los eurodiputados sostuvieron que Beijing representa "un sistema rival y hostil" por su influencia sobre sectores considerados estratégicos, como la producción de medicamentos o las telecomunicaciones, con referencias a empresas como Huawei.

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Mientras que Israel es otro de los pilares de esta visión internacional, especialmente con el partido de Benjamin Netanyahu, Likud, miembro observador de Patriotas por Europa. En esa línea, los eurodiputados conservadores cuestionaron el financiamiento de Bruselas a organizaciones como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), en medio del aislamiento de Israel por su accionar militar en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. A nivel local, un dirigente libertario argentinos que participó de estos debates resumió en off: "Israel es el muro que conserva la identidad occidental contra el Islam".

El cierre de la visita estuvo atravesado por una mirada hacia el futuro electoral europeo. Liderados por Kinga Gál, cercana al dirigente húngaro Viktor Orbán que perdió este año a manos de Péter Magyar, Patriots for Europe apuesta a que su influencia seguirá creciendo y pone la mira en los comicios europeos de 2027. En esa línea, cuestionaron la "injerencia" de Bruselas en los comicios nacionales, y apostaron por la expansión continental de las ideas que salieron inicialmente de Budapest. "Habrá elecciones en Italia, Francia y Polonia. Tenemos potencial en todos lados". "Todos los que estamos acá estaremos gobernando, muy pronto", coincidieron los eurodiputados.

CD/fl