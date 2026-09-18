Lula denunció corrupción y favores sexuales en la Corte Suprema: "Este tipo de comportamiento tan bajo tiene que acabar en la política"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó duramente este viernes al Tribunal Supremo Federal (TSF), asegurando que por lo menos 5 magistrados estarían involucrados “directa o indirectamente” en el escándalo de corrupción que rodea a Daniel Vorcaro, el banquero que fue detenido por un fraude multimillonario relacionado al Banco Master.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Lula afirmó que Vorcaro armaba “fiestas y orgías” para conseguir influencias en el poder judicial y la clase política. Sin dar nombres, declaró que uno de los jueces habría tenido relaciones íntimas con una mujer enviada por el banquero y que además habría pedido que el banco se hiciera cargo de una deuda de 10 mil reales.

“Este tipo de comportamiento tan bajo tiene que acabar en la política”, declaró el presidente en una entrevista radial, haciendo referencia a los presuntos favores económicos y sexuales que el poderoso banquero le ofrecía a destacadas figuras del Tribunal Supremo Federal.

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Estas revelaciones se basan en conversaciones sacadas del celular de Vorcaro y difundidas por el portal Metrópoles, donde una mujer a la que se identifica como Rayanna habla de reuniones organizadas por el banquero, afirmando que una de las participantes “se acostó con Kassio”, en supuesta alusión al magistrado Kassio Nunes Marques.

Aunque Lula no dio nombres específicos, sus declaraciones fueron leídas como una referencia a este tema.

El problema es mayor por el número de jueces que estaría involucrado en este escándalo. Según la prensa brasileña, serían 6 los magistrados mencionados en las investigaciones: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Luís Fux y André Mendonça.

El caso más destacado involucra un contrato millonario entre compañías vinculadas a Vorcaro y el estudio jurídico dirigido por la mujer de Moraes, lo que potencia las sospechas de tráfico de influencias.

El problema de Lula de cara a su posible reelección

Lula, que se está postulando a la reelección y debe enfrentarse al senador Flávio Bolsonaro, reconoció que este escándalo lo preocupa. “Vamos a tener que debatir cómo vamos a solucionar esto. ¿Cómo vamos a reformar el Tribunal Supremo? Antes de cualquier reforma, tenemos que resolver este problema”, indicó, y luego aseguró que Vorcaro “se convirtió en banquero bajo el gobierno de Bolsonaro y se convirtió en prisionero bajo mi gobierno”.

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Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Banco Master quebró tras un fraude millonario y las investigaciones de la Policía Federal se centran los vínculos entre el empresario e integrantes del Poder Judicial, además de su relación con dirigentes políticos de distintos partidos.