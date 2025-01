María Corina Machado: "El régimen venezolano está fracturado, el momento de actuar es ya"

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este domingo que el Gobierno de Nicolás Maduro está "fracturado" en su seno y dejó un mensaje claro para la comunidad internacional: "Los venezolanos decidimos ser libres; el momento de actuar es ya".

Machado, a través de una publicación en su cuenta de X, habló sobre los siete principios básicos que servirán de guía para el "round definitivo y ganador" que atravesarán para luchar por la libertad y la democracia del pueblo venezolano.

Además, le habló al régimen y exigió: “Entiendan de una vez por todas que Venezuela no es gobernable en dictadura”. A cada ciudadano "de bien" le dijo: "Yo confío en ti. Miren adónde hemos llegado; es la hora de mantener el foco y que nada nos confunda ni desvíe de nuestro objetivo. Estamos cerca de alcanzar nuestra meta", afirmó.

"Debemos entender que quien no es parte de la solución, es parte del problema"

“Sabemos lo que hay que hacer y lo seguimos haciendo hasta lograrlo. Cada día aumentamos la presión y encaramos con todo el round decisivo. Juntos, unidos, con la verdad siempre, avanzamos hasta el final. De la mano de Dios", escribió.

Finalmente, Machado se refirió a los venezolanos que se encuentran en la vereda de enfrente. "Quienes quieren estar ‘con los dos lados’: la historia será implacable con la traición", advirtió.

El video de María Corina Machado: “Faciliten el cambio por las buenas”

En un video que acompañó su publicación en X, la líder de la oposición al chavismo dijo: “Lo que hemos logrado es extraordinario. Hemos unido un país, hemos demostrado nuestra victoria y hemos cohesionado el apoyo de todo el mundo democrático con nuestra causa”.

“El régimen hoy está aislado internacionalmente, acorralado dentro del país y fracturado en su seno. La represión es lo único que le queda y esta no es una estrategia sostenible ni mucho menos una muestra de fortaleza real”, diagnosticó.

Sobre la represión, Corina Machado explicó que es una “táctica de muy corto plazo que refleja el miedo del régimen a perder el control frente a un adversario que sabe es mucho más poderoso que lo que está dispuesto a admitir”. “Es un indicador de que el equilibrio de poder está cambiando, porque ellos se sienten cada vez más vulnerables”, insistió.

Al hablar de los “siete principios básicos” que busca sean la guía para tomar el poder en Venezuela, enumeró el supuesto triunfo en las urnas de Edmundo González Urrutia y la “corresponsabilidad ciudadana”. “Como ciudadanos venezolanos tenemos el deber de hacer cumplir el mandato soberano del 28 de julio. Debemos entender que quien no es parte de la solución, es parte del problema", dijo, tajante.

"Esto aplica para todos los venezolanos, pero en particular para los ciudadanos militares y policías. Ellos tienen el deber de defender a nuestra población, a nuestro territorio y a nuestra Constitución", expresó.

“El tercer principio sostiene que esta lucha por el cumplimiento de un mandato soberano es justa, legítima y legal (...). Por esta razón los venezolanos tenemos el derecho de reunir toda la fuerza que sea necesaria para hacer valer ese mandato”, amenazó.

Luego mencionó la “unidad nacional”, que las “elecciones son para elegir, y no para lavarle la cara a la tiranía”, por lo que no participarán de nuevas elecciones hasta que se respete el resultado que da como ganador al opositor de Nicolás Maduro. "Quien no respeta y no defiende el resultado del voto popular no tiene moral", sentenció.

“El sexto principio establece que la única negociación posible con el régimen es para la transición democrática y ordenada”. “El séptimo principio es la gobernabilidad democrática”, dijo Machado y se dirigió al presidente: “Faciliten el cambio por las buenas porque a este bravo pueblo nadie podrá gobernarlo en dictadura”.

