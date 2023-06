El magnate ruso Yevgeny Prigozhin, jefe del Grupo Wagner, se vio obligado a exiliarse y su compañía de mercenarios se está disolviendo. Pero aparentemente el ex aliado de Vladimir Putin tiene mucho dinero en efectivo al que recurrir para vivir holgadamente en Bielorrusia.

Se estima que el despiadado Prigozhin, que lideró una rebelión armada contra Putin durante el fin de semana, es un multimillonario que goza, gracias a sus negocios con la elite rusa, de un palacio, un enorme yate y un avión privado, entre otros lujos.

El líder del grupo estaba desaparecido desde el fin de su rebelión el sábado por la noche contra los mandos del ejército regular ruso, a los que acusaba de haber bombardeado sus posiciones. Se cree que ahora se hospeda en un hotel económico de tres estrellas de 60 dólares por noche en Minsk, capital bielorrusa.

Sus milicianos tomaron bases militares e iniciaron una marcha hacia Moscú desde el sudoeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, donde participaron en los últimos meses en despiadados combates. Pero repentinamente a sólo 400 km de la capital frenaron su avance y se replegaron a sus bases. Por invitación de Putin, los combatientes de este temible grupo de mercenarios ahora podrán desde ahora elegir si incorporarse al ejército, trasladarse a Bielorrusia o "volver a sus casas".

Biden: "Los occidentales no tuvimos nada que ver con la rebelión del grupo Wagner"

A qué se dedica el Grupo Wagner

Putin reconoció que su país pagó en el último año 1.000 millones de dólares al grupo paramilitar: "Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado giró 86.262 millones de rublos (alrededor de 1.000 millones de dólares) en pagos al grupo Wagner", afirmó durante una reunión con responsables militares difundida por la televisión rusa. Agregó que el Kremlin había "financiado completamente" a Wagner y subrayó que la empresa Concord, el grupo de Prigozhin, había ganado al mismo tiempo unos 937 millones de dólares.

El grupo paramilitar Wagner es considerado, desde hace años, el brazo armado de Moscú en el extranjero, especialmente en Siria y varios países africanos. Internacionalmente, la milicia privada es conocida por explotar las riquezas locales, proteger a gobiernos, hacer la guerra informativa y llevar a cabo brutales operaciones militares que incluyen torturas, violaciones y asesinatos masivos.

Putin ofreció al Grupo Wagner unirse al ejército ruso y acusó a Occidente de buscar "un derramamiento de sangre"

En Siria, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), los mercenarios de Wagner -rusos, ciudadanos de otras exrepúblicas soviéticas y sirios- actúan como "fuerzas especiales" en el terreno junto al ejército del Kremlin desde 2015. Actualmente siguen protegiendo pozos de petróleo y en las provincias de Hama y Latakia.

En África, están presentes en particular en Libia, Sudán y Mozambique. También, en primera línea del frente en Malí, a pesar de que las autoridades locales hablan de "instructores rusos", o en República Centroafricana, donde un responsable del grupo lleva la seguridad del presidente Faustin-Archange Touadera.

El gobierno británico dijo que las finanzas del Grupo Wagner son "opacas y oscuras", pero que se sabe que Prigozhin gana mucho dinero con contratos gubernamentales dudosos y recursos naturales. En una redada en la sede del Grupo Wagner en San Petersburgo reveló US$ 49 millones en efectivo en dólares y otras monedas extranjeras, junto con un alijo de lingotes de oro y pasaportes falsos de Prigozhin.

Además, es bien conocido que el Grupo Wagner saquea diamantes, petróleo, oro, minerales y gas de los países en los que opera para llevarlos a Rusia, lo que multiplicó la riqueza de Prigozhin a niveles extraordinarios, con algunas estimaciones que sitúan su fortuna personal en más de 2.500 millones de dólares.

El líder del Grupo Wagner dijo que no intentaban derrocar a Putin: solo fue una "clase magistral"

Prigozhin, que también está en la lista de los más buscados del FBI, parece ser nada menos que un capo de los mafiosos rusos, y se lo acusa de tener sus dedos en empresas y tramas de corrupción en toda Rusia. Se cree que todo, desde restauración y construcción hasta petróleo y gas, e incluso "granjas de trolls" que difunden propaganda en Occidente, está en la cartera de Prigozhin.

Según distintos informes internacionales, tienen una propiedad palaciega por valor de US$ 9,5 millones, un yate de de 37 mts llamado “St Vitamin” valuado en US$ 7 millones y un avión privado Hawker 800 de US$ 3,8 millones.

Prigozhin fue nombrada "Persona del año" del Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado (CCRP) en 2022. Un periodista del grupo, Dew Sullivan, dijo de él: “Prigozhin es un soldado de la corrupción. Lucha y asesina para instalar la corrupción. Wagner no es más que un grupo del crimen organizado sancionado por el gobierno ruso”.

Pero ahora su imperio están desmoronándose y está en duda de si el Kremlin le permitirá seguir haciendo uso de sus activos o si se apoderará de estos.

