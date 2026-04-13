Orbán, afuera: Hungría desplazó al arquitecto del eje conservador global que inspira a Milei y Trump

La derrota de Viktor Orbán en Hungría no es solo un cambio de gobierno en un país menor: representa el primer retroceso concreto de un modelo político que durante más de una década se presentó como alternativa a la democracia liberal en Europa y que inspiró a figuras como Donald Trump o Javier Milei.

Después de 16 años en el poder, el primer ministro húngaro perdió en las elecciones del domingo ante Péter Magyar, un dirigente que no proviene de la oposición tradicional sino del propio ecosistema oficialista y que logró capitalizar un doble desgaste: el de la gestión económica del oficialismo, pero también el de una oposición que durante años no logró constituirse como alternativa real.

El sistema que deja Orbán no es neutro. Durante su permanencia en el poder, gobernó con mayorías de dos tercios en el Parlamento, una "supermayoría" que le permitió rediseñar la arquitectura institucional del país del este de Europa casi sin contrapesos. Reformó la Constitución, modificó la ley electoral, amplió y reconfiguró tribunales y colocó funcionarios afines en posiciones clave del Estado.

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Viktor Orbán reconoció la derrota electoral el domingo por la noche

"Eso significaba que podía cambiar todo: leyes, Constitución, nombramientos. Todo", explicó a PERFIL desde Budapest Péter Kramer, analista político húngaro y director de Free Vote Foundation. Ese poder le permitió rediseñar el sistema para que las decisiones clave solo puedan modificarse con mayorías de dos tercios. En ese contexto, la contundente, histórica victoria de Magyar no es solo un triunfo electoral: es una condición necesaria para poder gobernar.

Dieciséis años de Orbán: del laboratorio político al "Estado capturado"

Desde que el líder del Fidesz (Unión Cívica Húngara) llegó al poder en 2010, Hungría fue algo más que un país periférico dentro de la Unión Europea: se consolitó como un laboratorio político de ideas ultranacionalistas y cristianas, popularmente llamadas de "extrema derecha" o de "populismo de derecha".

El propio Orbán definió su proyecto como la construcción de una "democracia iliberal", un modelo que prioriza la soberanía nacional, el orden y la identidad por sobre los principios clásicos del liberalismo político.

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En la práctica, ese experimento derivó en un esquema de fuerte concentración de poder, debilitamiento de los controles institucionales y una economía donde sectores estratégicos, como la energía, fueron nacionalizados o, según Kramer, transferidos a empresarios cercanos al gobierno. "Es un Estado capturado”, sintetizó Kramer.

Ese control no se limitó a las instituciones formales. Según el analista, el sistema se sostuvo también a través de mecanismos más informales: redes de lealtad, dependencia económica y presión sobre sectores vulnerables. "Es un sistema donde mucha gente vota con los ojos cerrados, sostenido por una lógica de lealtad política muy fuerte".

Ese deterioro también fue registrado por indicadores internacionales. Según el índice de democracia liberal del Varieties of Democracy (V-Dem), Hungría redujo a la mitad su puntuación entre 2010 y 2024, convirtiéndose en el país menos libre de la Unión Europea y en uno de los principales casos de 'autocratización' a nivel global.

Estamos entre la extrema derecha de Orbán, la derecha de Magyar y sectores de ultraderecha cerca del umbral parlamentario. Es una sociedad conservadora donde las alternativas liberales no lograron consolidarse”.

Peter Kramer, analista político húngaro y director de Free Vote Foundation.

El deterioro económico terminó de erosionar la legitimidad del modelo. Hungría, que supo estar entre las economías más dinámicas de Europa Central, enfrenta niveles de pobreza cercanos a la mitad del padrón y una fuerte dependencia de fondos europeos que están parcialmente congelados por cuestionamientos al Estado de derecho.

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El fenómeno Magyar: una salida por derecha tras el escándalo que detonó al sistema

La irrupción de Péter Magyar no puede entenderse sin el escándalo que terminó de erosionar al oficialismo y quebrar la lógica de poder que sostenía a Viktor Orbán hasta finales de 2024. El caso del indulto presidencial concedido por la entonces presidenta Katalin Novák a un funcionario que había encubierto abusos contra menores no solo provocó una crisis institucional —con renuncias en la cúpula del gobierno, incluida la de la ministra de Justicia Judit Varga, exesposa de Magyar— sino que también expuso el funcionamiento interno de un sistema basado en lealtades políticas y protección mutua.

Magyar, que provenía del propio entramado oficialista, capitalizó ese punto de quiebre como denunciante interno y logró canalizar un malestar que ya no era únicamente económico o político, sino también moral.

Su figura, conservadora y con rasgos del mismo universo ideológico que Orbán, se convirtió en una vía de escape para una sociedad que, como explica Kramer, "está harta del régimen, pero también de la oposición que había. Era impotente. No había una buena opción". El resultado es un cambio político que no implica necesariamente un giro ideológico, sino más bien una reconfiguración del poder dentro del mismo campo.

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"Hungría sigue siendo, en este sentido, una sociedad mayoritariamente conservadora, donde los intentos de construir alternativas liberales no lograron consolidarse", continuó el analista en una charla virtual, poco después de que se conocieran los primeros resultados del triunfo historico de Magyar, cuyo apellido significa "húngaro" en ese idioma.

El resultado deja una foto incómoda: el cambio político no implica necesariamente un cambio de rumbo ideológico. El sistema sigue orbitando dentro de la derecha, con una extrema derecha que incluso quedó cerca del umbral parlamentario. La altísima participación —récord histórico— muestra, sin embargo, que la elección fue vivida como un punto de inflexión. Y la diferencia estará en qué hará con Europa a diferencia de Orbán, que supo tejer la agenda del Kremlin en Bruselas.

Peter Magyar ganó las elecciones en Hungría y obtuvo mayoría propia en el Parlamento

Orbán, el MAGA y la internacional "iliberal"

El impacto de esta elección excede a Hungría porque Orbán no solo fue un pionero: fue el arquitecto de un modelo político que luego sería replicado —o al menos admirado— por otros liderazgos globales. Su proyecto de "democracia iliberal" no se limitó al plano doméstico, sino que funcionó como referencia para una red internacional de dirigentes que comparten una misma lógica de poder.

“Orbán fue el primero en declarar que estaba construyendo una democracia iliberal. Empezó en 2010, cuando ese tipo de liderazgo estaba lejos de otros países occidentales”, explicó Kramer Péter.

En esa línea, su figura se convirtió en punto de referencia para dirigentes como Donald Trump, J.D. Vance y Javier Milei. "Trump se modeló en Orbán, lo ha dicho y lo ha halagado", señaló el analista.

En su rol, Orbán no solo fue invitado al cónclave conservador, la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) en Estados Unidos en 2022, sino que convirtió a Budapest en una de sus sedes, consolidando a Hungría como punto de encuentro de ese liderazgo internacional que abarco a figuras como Javier Milei (La Libertad Avanza), el español Santiago Abascal (Vox), la alemana Alice Weidel (Afd), el estadounidense JD Vance y el hijo del expresidente brasileño, Eduardo Bolsonaro.

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Más allá de las diferencias ideológicas, lo que los une —según Kramer— no es tanto el contenido de sus ideas como el estilo de liderazgo: "Es un tipo de conducción autoritario, restrictivo, con concentración de poder. Es una forma de gobernar que consideran eficaz".

La simbiosis fue a tal nivel que, en la antesala de la elección, tanto Vance como Milei visitaron Budapest y se reunieron con Orbán, en un gesto de respaldo político que también incluyó el apoyo explícito del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La escena sintetiza el lugar que Hungría había ganado en ese entramado: no solo como caso nacional, sino como nodo de una red política global.

La derrota de Orbán, en ese sentido, impacta directamente sobre ese espacio político que hoy tiene expresiones en Estados Unidos y América Latina, y abre interrogantes sobre los límites de ese modelo.

El "caballo de Troya de Putin" en Europa

Durante años, Hungría fue vista dentro de la Unión Europea como un actor disruptivo, capaz de bloquear consensos y ralentizar decisiones clave en torno a temas divisivos como la guerra en Ucrania y en Medio Oriente, en función de sus aliados. "Orbán era el caballo de Troya de Putin dentro de la Unión Europea", afirmó Kramer.

La relación con Moscú no era solo retórica. Según el analista, existían canales directos de comunicación y coordinación política que convertían a Budapest en el principal aliado de Rusia dentro del bloque europeo. “Rusia estaba sentada en la Unión Europea a través de Orbán”, resumió.

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En tanto, la llegada de Magyar plantea, al menos en lo discursivo, un cambio de orientación. Proeuropeo, alineado con la OTAN y con un discurso centrado en la restauración del Estado de derecho, su gobierno buscaría recomponer los vínculos con Bruselas. No es un detalle menor: Hungría necesita acceder a fondos europeos para evitar un deterioro económico mayor.

Después del experimento

El desafío ahora no es solo político, sino estructural. Gobernar Hungría implica hacerlo sobre un sistema diseñado para resistir el cambio. "En general no es bueno que un partido tenga supermayoría, porque puede cambiar todo. Pero en este caso, peor no puede ser. Ojalá la use para bien", dijo Kramer.

Más allá de la incertidumbre, el resultado en Hungría (un opositor ganándole en las urnas al aparato del oficialista "autoritario") deja una señal que trasciende fronteras en un contexto global de creciente conflictividad, auge del nacionalismo y liderazgos fuertes.

"El pueblo húngaro mostró que incluso en una autocracia casi dictadura se puede ganar y se puede revertir el poder de manera democrática", concluyó el analista político.

ML