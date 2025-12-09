OpenAI deberá entregar 20 millones de chats por la demanda del New York Times por derechos de autor

OpenAI deberá entregar alrededor de 20 millones de conversaciones anónimas de ChatGPT en el marco de la demanda que impulsa The New York Times. Así lo resolvió una jueza federal en Nueva York, que rechazó el intento de la empresa de limitar el acceso a esos datos en el proceso judicial.

La decisión representa un nuevo avance en el caso iniciado por el Times en 2023, donde el diario acusa a OpenAI de haber entrenado sus modelos con artículos protegidos por derechos de autor sin autorización. El tribunal consideró que la muestra solicitada es “proporcional” para determinar si ChatGPT replica contenido del medio de forma indebida.

La magistrada Ona T. Wang sostuvo que, aunque existen “consideraciones de privacidad”, estas no superan la relevancia de los registros para la causa. Los chats se entregarán bajo un esquema de protección, sin datos que permitan identificar a los usuarios.

Un caso que puede marcar un precedente global

La disputa es una de las más importantes en torno al uso de material protegido en el entrenamiento de inteligencia artificial. El resultado podría definir cómo empresas como OpenAI, Anthropic o Perplexity obtienen datos, licencian contenido y establecen límites para evitar reproducciones textuales no autorizadas.

En qué consiste la inversión de 25 mil millones de USD de Open AI

Durante el último año, ambas partes protagonizaron un extenso ida y vuelta judicial: los demandantes reclamaron una producción más amplia de información y OpenAI advirtió que esa entrega implicaría una carga operativa enorme y riesgos para la privacidad.

En junio, la empresa ya había sufrido otro revés: se le ordenó preservar datos de usuarios, incluso conversaciones que los propios usuarios habían eliminado.

Un contexto de crecientes demandas

El conflicto se suma a un escenario internacional donde distintos sectores —medios, autores, editoriales musicales y repositorios de software— cuestionan el uso de obras protegidas como insumo para entrenar modelos de IA.

En Europa, por ejemplo, un tribunal de Múnich falló que ChatGPT violó derechos de autor al reproducir letras de canciones alemanas. Ese caso aún puede ser apelado, pero ya abrió la discusión sobre nuevas reglas para el entrenamiento de modelos en el continente.

La decisión en Estados Unidos, mientras tanto, vuelve a poner a OpenAI en el centro del debate por la transparencia y el origen de los datos que alimentan sus sistemas.

