Este domingo se registraron al menos 24 muertos como consecuencia de un bombardeo contra un tren que transportaba personal militar en la provincia de Baluchistán, al suroeste de Pakistán y en la frontera con Irán, en medio de la tensa guerra en Medio Oriente.

Según indicó un alto cargo de las autoridades a la agencia AFP, el ataque dejó un saldo de 24 víctimas fatales y más de 50 heridos, entre ellos varios militares. En las imágenes del hecho se ve un vagón del tren destrozado y volcado, con personas intentando trepar en busca de supervivientes.

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Sobre el ataque, un funcionario del gobierno pakistaní explicó a la agencia que el tren transportaba a personal del ejército y sus familiares desde Quetta a Peshawar, al noroeste del país asiático. "Un coche cargado con explosivos chocó contra uno de los vagones, lo que provocó una gran explosión", detalló.

"Cuando escuché la explosión, pensé que tenía que ser un ataque. Salí del edificio y vi la devastación y mi coche completamente destrozado", relató al respecto Mujib Ahmad a AFP, un testigo cuyo vehículo quedó destruido por la onda expansiva.

Como consecuencia del ataque, estallaron las ventanas del tren y los vehículos cercanos quedaron destruidos. Poco después, durante el operativo de emergencia, se veían varias personas buscando sobrevivientes y cargando camillas con víctimas empapadas de sangre.

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Agentes de la fuerza de seguridad local indicaron que en el ataque se habría utilizado un artefacto explosivo de 35 kilos para atacar el tren en el cual, según un responsable público indicó a AFP, viajaban miembros del ejército para celebrar la Fiesta del Sacrificio, una de las fechas más importantes del calendario musulmán.

Durante el último tiempo se incrementó la violencia en la provincia pakistaní que comparte frontera con Irán y en la que operan grupos separatistas como el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), el cual reivindicó su accionar en Quetta, la capital provincial.

El BLA es el grupo separatista más activo en el territorio y fue calificado como terrorista por Estados Unidos. Dicho grupo, recientemente, intensificó sus ataques contra instalaciones militares, administración civil e incluso trabajadores pakistaníes de otras provincias o de firmas extranjeras instalados en Baluchistán.

"Actos de terrorismo tan cobardes no pueden debilitar la determinación del pueblo de Pakistán", sostuvo el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, con respecto al hecho que ocurrió en la provincia más extensa y empobrecida de Pakistán.

AS/ff