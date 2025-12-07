Por lo menos 25 personas fallecieron en el incendio de un club nocturno en India

Por lo menos 25 personas fallecieron en el incendio de un popular club nocturno del balneario de Goa, en el oeste de India, este domingo 7 de diciembre. Entre las víctimas figuran varios turistas y no está claro que desató el incendio en la discoteca de Arpora, en la zona de Goa Norte, pero el local ya había tenido problemas de seguridad y se habían ordenado tareas de demolición que no fueron cumplidas.

En su cuenta oficial de X, Pramod Sawant, ministro principal de Goa escribió: “Estoy analizando detenidamente la situación derivada del trágico incendio en Arpora, en el que 25 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas. Los seis heridos se encuentran estables y reciben la mejor atención médica. He ordenado una investigación judicial sobre todo el incidente para determinar la causa y responsabilidades”.

Horas antes, al visitar el sitio del incendio, el mandatario les había dicho a los periodistas que “tres o cuatro” turistas habían muerto. También indicó que tres personas fallecieron por las quemaduras, mientras que las demás perdieron la vida por asfixia. “Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso. Los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley”, prometió el ministro.

Además, el legislador local Michael Lobo adelantó que se hará una auditoria en lugares similares para impedir que sucedan nuevos accidentes, informó la agencia noticiosa PTI. El incendio podría haber sido provocado por “la explosión de un cilindro de gas” pero todo está bajo investigación todavía, explicaron medios locales citando fuentes policiales.

En la India los incendios son muy frecuentes por las fallas en las prácticas de construcción, la sobreocupación de viviendas y el poco respeto a las normas de seguridad. Por ejemplo, en mayo pasado 17 personas fallecieron en el incendio de un edificio de la ciudad de Hyderabad.

El mandatario escribió, en su cuenta oficial de X: “El incendio en Arpora, Goa, es profundamente triste. Mis condolencias están con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Espero que los heridos se recuperen lo antes posible. Hablé con el Ministro Principal de Goa, Dr. Pramod Sawant Ji, sobre la situación. El Gobierno Estatal está brindando toda la asistencia posible a los afectados”.

Sawant reposteó ese texto y respondió: “El Honorable Primer Ministro me habló sobre el trágico incendio en Arpora y le informé de la situación actual sobre el terreno. El Gobierno de Goa está brindando toda la asistencia posible a las familias afectadas en estos momentos difíciles”.

