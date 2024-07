"Prefiero mil veces morirme": las últimas palabras del joven que murió durante las protestas en Venezuela

Un joven de 30 años murió en medio de las protestas por los resultados de las elecciones en Venezuela, sospechadas por fraude. La víctima recibió una herida de bala mientras participaba de una manifestación en la zona de la Redoma de San Jacinto, en Maracay, estado de Aragua, según denunciaron sus allegados y ratificaron los medios locales.

"Por mí se puede morir todo aquel madurista que necesite de mí y prefiero mil veces morirme que pedirle ayuda a un madurista", fueron algunas de las últimas palabras del joven, identificado como Rances Yzarra, que horas después encontró la muerte en las protestas que surgieron luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara el triunfo de Nicolás Maduro con el 51.2%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La contundente frase del joven fue publicada en Facebook en respuesta a una publicación que indicaba que "no se ganan enemigos por política". "Vivimos en un pueblito tan pequeño que no sabés cuándo vas a necesitar del que acabas de insultar", había indicado otro usuario en respuesta al mismo tema.

Tras haber sido baleado este lunes, pasado el mediodía, Yzarra fue trasladado al Hospital Central de Maracay. Sin embargo, según indicó una fuente cercana a Efecto Cocuyo, el joven llegó sin signos vitales.

Fotos: la violencia se apoderó de Caracas y reportan dos muertos mientras miles protestan contra la cuestionada reelección de Maduro

En redes sociales circuló una supuesta imagen de los últimos momentos con vida de la víctima, donde se puede ver a un joven ensangrentado y aparentemente inconsciente, el cual es sujetado por otra persona que intenta subirlo a una moto para trasladarlo, aunque finalmente decide emprender el camino a pie.

Atención: imágenes sensibles

"Amigo, no puede ser. Ingeniero muchacho sano, trabajador, graduado de la UNEFA. Luchó para estudiar, graduarse y ser mejor. No puede ser mi amigo, me dueles en el alma. Rances Yzarra. No lo creo mi pana", se leyó en uno de los cientos mensajes de despedida dedicados al joven baleado durante las protestas.

En este mismo sentido, otro añadió: "“Mi negro que dolor! No puede ser cierto. Mald1t0s militares!!!! Merecen la Mu3rt3!!! Luchando por tu país no lo merecías. Está Guerra no la vamos a perder! Rances Yzarra descansa en paz y pronto en victoria, te queremos".

"Te amare hoy mañana y siempre hermano eres mi mayor ejemplo, y solo por caminar las calles por un mejor futuro pasan las cosas", añadió su hermano, Isaías Yzarra, junto a una foto de ambos caminando.

Los familiares del joven utilizaron las redes sociales para iniciar una colecta con el fin de cubrir los gastos de su funeral.

"Nos unimos en honor y colaboración con motivo de gastos funerales para la familia de nuestro compañero caído Rances Yzarra, quien producto de un impacto de perdigón en el pecho perdió la vida hoy", indica el flyer que muestra una foto de la víctima y los datos para contribuir con una colaboración económica.

AS.

LT.