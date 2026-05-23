Reportan disparos cerca de la Casa Blanca y se activó un operativo de seguridad

Varios periodistas de reportaron que este sábado por la noche se escucharon aparentes disparos en las inmediaciones del jardín norte de la Casa Blanca, en Washington.

Según los cronistas presentes en el lugar, se oyeron alrededor de 20 detonaciones poco después de las 18 (hora del Este de Estados Unidos). Los sonidos habrían provenido del sector del complejo presidencial donde se encuentra el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

Noticia en desarrollo...