sábado 23 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
Donald Trump está adentro

Reportan disparos cerca de la Casa Blanca y se activó un operativo de seguridad

Periodistas de CBS News aseguraron haber escuchado unas 20 detonaciones en las inmediaciones del jardín norte de la Casa Blanca. Los disparos habrían provenido de un sector cercano al edificio Eisenhower.

Casa Blanca 06052026
Casa Blanca | CeDoc

Varios periodistas de reportaron que este sábado por la noche se escucharon aparentes disparos en las inmediaciones del jardín norte de la Casa Blanca, en Washington.

Según los cronistas presentes en el lugar, se oyeron alrededor de 20 detonaciones poco después de las 18 (hora del Este de Estados Unidos). Los sonidos habrían provenido del sector del complejo presidencial donde se encuentra el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

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