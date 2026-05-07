Respeta la tradición, juega al tenis y se peleó con Trump: qué se sabe sobre el Papa León XIV a un año de su elección

Robert Francis se convirtió el 8 de mayo de 2025 en el primer papa nacido en Estados Unidos, con el nombre de León XIV. El nuevo pontífice fue elegido en reemplazo de Jorge Bergoglio y se convirtió en el 267.º jefe de la Iglesia católica.

Estas son las cinco cosas que hay que saber sobre el primer año del pontificado del papa, nacionalizado peruano y líder espiritual de los 1.400 millones de católicos que hay en el mundo.

Discreción y tradición

León XIV tiene un estilo discreto que contrasta con el de su predecesor argentino, Francisco, conocido por su espontaneidad y su temperamento a veces acalorado. El estadounidense poca veces hace comentarios improvisados, sino que escucha, pregunta y prefiere no tomas decisiones precipitadas.

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Robert Francis se convirtió el 8 de mayo de 2025 en el primer papa nacido en Estados Unidos

El pontífice, de 70 años, recuperó algunas tradiciones que Francisco había dejado de lado, como llevar la "mozzetta" roja, una capa corta, para actividades formales. También reanudó el uso de la residencia papal de verano en Castel Gandolfo.

Prioridades sociales

En línea con el último papa del mismo nombre, León XIII, el norteamericano advirtió en reiteradas ocasiones sobre los riesgos que entraña la nueva revolución tecnológica y la inteligencia artificial. Señalo que la herramienta puede conducir al "control social" y denunció los efectos nocivos sobre el medio ambiente.

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En su publicación mas destacadas, "Dilexi Te", pone la lucha contra la pobreza en el centro de la misión de su pontificado. Durante una gira reciente por África, denunció las desigualdades, la corrupción y la explotación injusta de los recursos naturales.

Como Francisco, León, también defendió a las personas migrantes, haciendo este tema un punto central de su agenda. Este verano visitará dos puntos de llegada de personas migrantes: el archipiélago español de Canarias y la isla italiana de Lampedusa.

Relación tirante con Trump

En abril, León XIV tuvo un choque con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al principio, solo criticó directamente las medidas del republicano contra la inmigración, particularmente el caso del ICE en Minneapolis.

León XIV en su viaje a África

Sin embargo, desde enero fue acentuando su retórica antibélica, hasta llegar a condenar la amenaza de Trump de destruir Irán como algo "verdaderamente inaceptable". Por su parte, el presidente criticó al pontífice como alguien "débil en materia de crimen, y terrible para la política exterior".

El papa reaccionó afirmando tener el "deber moral de expresarse" contra la guerra. Según los analistas, el episodio marcó un antes y después, que reafirma la negativa de León a dejarse utilizar con fines políticos.

El reto de la unidad

Frente a las tensiones entre las fricciones de la Iglesia católica reformista y conservadora, el papa incrementó sus llamado a la unidad, con su lema: "In Illo uno unum" (Uno en Cristo). Al permitir que la misa se vuelva a oficiar en latín en la basílica de San Pedro, León puso a los tradicionalistas de su parte.

Exponente de la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la corrupción

Cuando asumió, el pontífice prometió una mayor variedad de voces. Convocó a cardenales de todo el mundo a Roma para celebrar dos concilios, en enero y en junio, con el fin de involucrarlos más en las decisiones importante del Vaticano.

No obstante, tuvo que hacer frente a desafíos a su autoridad, entre ellos los planteados por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Dicha comunidad tradicionalista amenazó con ordenar nuevos obispos sin la aprobación de la Santa Sede.

Tenis y White Sox

Al margen de la solemnidad de su cargo, León tiene gustos sencillos que lo hacen mas cercano: le apasiona el tenis y la natación. Pese a que ya no va al gimnasio, sigue disfrutando del deporte, una de sus pasiones durante su día libre en Castel Gandolfo.

León XIV y Jannik Sinner, el número 1 del ranking ATP

Orgulloso de ser de Chicago, Prevost es un fiel seguidor de los White Sox. Repite con alegría el eslogan del equipo cuando alguien lo grita en plena calle, durante sus pasos en coche.

Diplomado en Matemáticas, nunca se salta su partida diaria de Wordle, un juego en línea en el que los jugadores se deben adivinar una palabra en seis intentos, compitiendo con su hermano John.