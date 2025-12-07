Robert Kennedy Jr., el zar antivacuna que impulsa teorías conspirativas

En su segundo mandato, Donald Trump ubicó como secretario de Salud a Robert Kennedy Jr., conocido antivacunas y conspiranoico. Entre las ideas que apoya están que el covid-19 fue diseñado para que no afectase a “los judíos asquenazíes y a los chinos” y que el sida no es causado por el HIV.

Apodado RFK, el septuagenario ha llevado a cabo una purga en las agencias sanitarias estadounidenses con despidos y recortes presupuestarios. También ha prometido investigar lo que llama “una epidemia” de autismo a causa de las vacunas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia sanitaria de EE.UU., actualizaron hace una semana su sitio web con una mención al vínculo entre el uso de vacunas y el autismo. Algunos especialistas acusan al gobierno de Trump de ignorar la ciencia, como en “la Edad Media”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Familia emblemática. Abogado, político y activista, RFK Jr., como se lo conoce, pertenece a una de las dinastías políticas más prominentes de EE. UU.: es hijo del asesinado senador y fiscal general Robert F. Kennedy y sobrino del también asesinado presidente John F. Kennedy. Su formación incluye estudios en la Universidad de Harvard, la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.

Originalmente demócrata, Kennedy lanzó una campaña presidencial para las elecciones de 2024, primero dentro del Partido Demócrata y luego como independiente. En agosto de 2024, se retiró de la contienda para apoyar a Trump.

Durante décadas, Kennedy Jr. se destacó como un influyente abogado ambientalista. Pero desde hace veinte años viró su activismo hacia temas de salud, convirtiéndose en el presidente de la junta directiva de Children’s Health Defense, una organización conocida por promover el movimiento antivacunas y difundir diversas teorías de conspiración y desinformación en el ámbito de la salud.

Sus críticas se extienden a la influencia de la industria farmacéutica y al complejo industrial de alimentos.

Nueva “teoría”. El fanatismo de Kennedy lo llevó a actualizar el sitio web del CDC para reflejar el escepticismo sobre las vacunas. Los Centros transformaron el portal utilizando conceptos que contradicen las posturas anteriores del gobierno de Joe Biden, basada en evidencia científica, de que las vacunas no causan el trastorno del desarrollo conocido como autismo.

Pero Robert F. Kennedy Jr. difunde desde hace mucho tiempo afirmaciones inexactas que vinculan a ambos, y ahora ha insertado sus propias opiniones en las recomendaciones oficiales del gobierno.

La página web de los CDC sobre vacunas y autismo aseguraba que los estudios no demuestran “ningún vínculo entre recibir vacunas y desarrollar un trastorno del espectro autista”, citando un conjunto de investigaciones, incluido un estudio de 2013 de la propia agencia. Este texto refleja el consenso médico y científico, incluidas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pese a ello, el sitio web recoge ahora información infundada según la cual esos estudios no descartan la posibilidad de que “las vacunas infantiles causen autismo”. El texto revisado acusa a las autoridades sanitarias de haber “ignorado” la investigación que respalda esa relación. La falsa teoría que vincula la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola con el autismo proviene de un estudio publicado en 1998, luego retirado por incluir datos falsos.