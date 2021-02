Impeachment: el Senado admitió testigos y el juicio a Donald Trump puede durar meses

En el día clave donde se define qué sucederá con el impeachment al ex presidente Donald Trump, el Senado de Estados Unidos votó este sábado a favor de permitir citar a testigos argumentando "incitación a la insurrección" luego del ataque de manifestantes republicanos al Capitolio. La decisión podría aplazar el veredicto varios días o incluso semanas, ya que ahora el debate se centrará en la votación de las reglas para convocar a los testigos.

En una votación que provocó momentos de confusión en la Cámara Alta, los 50 senadores demócratas y cinco republicanos, de los 100 escaños en total, votaron a favor de la moción para permitir la convocatoria de testigos en horas de la mañana, donde se debatió este tema y se hicieron comentarios finales sobre el proceso. Con todo, para que Trump sea condenado el Partido Demócrata deberá reunir todos los votos de sus representante y 17 de la oposición, un número difícil de lograr.

En ese marco, se filtró una carta del líder de la minoría republicana en el Senado, quien expresó su posición de votar a favor de la absolución de Trump. La noticia se dio a conocer luego de varios esquives discursivos del representante republicano, que no definía su posición al respecto. "El juicio político es un proceso para destituir, y por ende hay una falta de jurisdicción en este sentido", afirmó el congresista, que se amparó en argumentos antidemocráticos por parte de los progresistas.

Por su parte, el demócrata Jamie Raskin insistió con la idea de escuchar el testimonio de la representante republicana Jaime Herrera Beutler, que además de votar a favor del impeachment a Trump, mencionó en un comunicado que el ex presidente había manifestado aprobación por el asalto al Congreso. De acuerdo al testimonio de la congresista, el ex mandatario se lo habría expresado a Kevin McCarthy, el republicano líder de la Cámara Baja.

En tanto, la defensa de Trump había alegado que su cliente no tuvo ninguna responsabilidad respecto al asalto al Capitolio, donde muertos, heridos y situaciones de violencia en el corazón legislativo de Washington. Muchas imágenes y videos nuevos fueron mostrados por los acusadores sobre lo sucedido el 6 de enero.

El abogado Michael Van Der Veen, defensor del empresario, afirmó que "Si quieren tener testigos, voy a necesitar al menos más de 100 declaraciones, no solo una". Luego, levantó la voz ante los congresistas y sostuvo que "si votan positivamente, no me esposen limitando el número de testigos que puedo presentar." El proceso parece que va para largo.

El propio Van Der Veen acusó a los demócratas de realizar una cacería de brujas contra su cliente y aseveró que se trata de una "venganza política". "Seamos claros: este juicio va mucho más lejos que el presidente Trump. Se trata de suprimir a 75 millones de votantes de Trump y de criminalizar sus puntos de vista políticos. De eso se trata realmente este juicio", expresó el otro abogado defensor, Bruce Castor.

El juicio se trata del segundo que sufre Trump, esta vez como mandatario saliente por la reciente asunción del presidente Joe Biden. De acuerdo a las acusaciones, se busca culpar al ex mandatario por el asalto al Capitolio buscando que no ocupe más cargos públicos de por vida. Para ello, deben lograrse dos tercios de los votos en el Congreso, llegando a 67 representantes a favor de condenar a Trump.