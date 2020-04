Tres astronautas regresan del espacio a un planeta totalmente distinto al que conocieron

Luego de pasar nueve meses en la Estación Espacial Internacional, tres astronautas regresan a la Tierra y se van a encontrar con un mundo completamente distinto del que dejaron a causa de la pandemia del coronavirus que tiene al planeta virtualmente congelado, con 3.000 millones de personas en cuarentena, fábricas y escuelas cerradas, hospitales desbordados y economías paralizadas.

Luego de realizar el cambio de mando, el miércoles 15, el astronauta de la NASA Andrew Morgan y sus colegas Jessica Meir, también de la NASA, y Oleg Skrípochka, de la agencia rusa Roscosmos, emprendieron su vuelta a la Tierra y este viernes 17 de abril ya aterrizarán sureste de Kazajistán, cerca de Zhezkazgán. Se trata de la Expedición 62 que llega a su fin.

La Estación Espacial Internacional es un proyecto común entre cinco agencias del espacio: la NASA (EEUU), Roscosmos (Rusia), la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Japonesa de Exploración Espacial.



Con el relevo del comando en la estación, el astronauta ruso Oleg Skripochka le dejó el mando al norteamericano recién llegado, Chris Cassidy, dando inicio a la Expedición 63. De esta manera la nueva tripulación la completan los rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner formando una tripulación de tres personas hasta la llegada prevista de Bob Behnken y Doug Hurley, de la Nasa, a bordo del SpaceX Crew Dragon en la Demo- 2, convirtiéndose en los primeros astronautas en ser lanzados desde suelo estadounidense a la ISS desde 2011.

La misión de Andrew Morgan, de 272 días de permanencia en la ISS, comenzó el 20 de julio de 2019, con el lanzamiento a bordo de la nave espacial Soyuz MS-13, junto con Luca Parmitano, de la ESA, y Alexander Skvortsov, de Roscosmos. Su vuelo abarcó las Expediciones 60-62, un total de 4.352 órbitas terrestres y un viaje de 185,5 millones de kilómetros.

Durante su primer vuelo espacial, contribuyó a cientos de experimentos en biología, ciencias de la Tierra, investigación humana, ciencias físicas y desarrollo tecnológico. También realizó siete caminatas espaciales, un total de 45 horas y 48 minutos, cuatro de las cuales fueron para mejorar y extender la vida útil del Espectrómetro Alfa Magnético de la estación, ya que busca evidencia de materia oscura en el universo, consignó el portal actualidad aeroespacial.

Expedition 62 crew mates @AstroDrewMorgan, Oleg Skripochka and @Astro_Jessica said goodbye to the station crew and closed the hatch to their Soyuz crew ship at 6:44pm ET today. Read more... https://t.co/17I5ngGja7 pic.twitter.com/BxlOGzN0vX