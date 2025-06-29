Trump dijo que "no tolerará" que en Israel se siga juzgando a Netanyahu por corrupción: "Es un héroe"

En un insólito posteo, el presidente Donald Trump dijo este sábado 28 de junio que su país “no tolerará” que en Israel se continúe el juicio por corrupción contra Benjamin Netanyahu: “Estados Unidos no va a tolerar la locura que los fiscales descontrolados le están haciendo a Bibi Netanyahu. Estados Unidos gasta miles de millones de dólares al año, mucho más que cualquier otra nación, en proteger y apoyar a Israel”, escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

Luego, remarcó que Netanyahu “está ahora en el proceso de negociar un acuerdo con Hamás, que incluirá tener a los rehenes de regreso. ¿Cómo es posible que el primer ministro de Israel sea forzado a quedarse en una corte todo el día?”.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump

Trump también señaló: “Es terrible lo que le están haciendo en Israel a Bibi Netanyahu. Es un héroe de guerra y un primer ministro que hizo un trabajo fabuloso trabajando con Estados Unidos para lograr un gran éxito en la erradicación de la peligrosa amenaza nuclear en Irán. Suelten a Bibi, tiene una gran tarea que hacer”.

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El mandatario norteamericano también comparó los problemas legales de Netanyahu con lo que le pasó a él, antes de asumir, por segunda vez, la presidencia de su país, cuando enfrentó varias denuncias judiciales: “Es una cacería de brujas política, muy similar a la cacería que fui obligado a soportar”.

Cómo avanza la causa judicial

El viernes 27 de junio, un tribunal negó el pedido de Netanyahu de suspender por quince días sus audiencias en el juicio por corrupción. La defensa del político argumentó que su cliente debía usar todas sus energías en “asuntos diplomáticos, nacionales y de seguridad de primer nivel”.

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En el primer caso, Netanyahu y su mujer, Sara, están acusados de aceptar bienes de lujo por valor de más de 260.000 dólares de empresarios multimillonarios, a cambio de favores políticos. Entre los presuntos benefactores de la pareja se encuentran el productor de Hollywood Arnon Milchan, responsable de inmensos éxitos como "Mujer Bonita", "El renacido" y "Bohemian Rhapsody", y el ejecutivo australiano James Packer.

Los otros casos hacen referencia a que el primer ministro habría tratado de negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes. En una de las denuncias se afirma que el mandatario habría intentado llegar a un acuerdo con Arnon Mozes, editor del diario israelí Yedioth Ahronoth, para lograr una mejor cobertura de la prensa; en la segunda, se expresa que Netanyahu habría recibido el apoyo del sitio web de noticias Walla, propiedad de su amigo Shaul Elovitch, a cambio de habilitarle una fusión de telecomunicaciones.

Trump ya había pedido el miércoles 25 de junio anular el proceso contra Netanyahu, sugiriendo que se le “concediera un perdón a un Gran Héroe”, el día después del alto al fuego entre Irán e Israel.

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El agradecimiento a Trump por su apoyo

Netanyahu le envió un mensaje a su colega norteamericano como reconocimiento a sus palabras: “Gracias, presidente Trump, por tu conmovedor apoyo hacia mí y tu tremendo apoyo a Israel y el pueblo judío”. Y agregó: “Seguiremos trabajando juntos para derrotar a nuestros enemigos comunes, liberar a los rehenes y ampliar rápidamente el círculo de la paz”.

Es importante recordar que Hamás capturó a 251 personas el 7 de octubre de 2023 en un ataque contra Israel, y 49 de ellos, supuestamente, todavía estarían en Gaza, incluidos 27 que el ejército israelí da por muertos.

HM/DCQ