Trump, el autócrata elegido

Para una ciudad que se enorgullece de saber cómo manejar la agitación política, Washington DC está saboreando tal montaña rusa sobre el regreso al poder de Donald Trump, con raras emociones adjuntas a medida que se avecina su segundo mandato. Hay miedo y aversión por un lado, esperanza y devoción por el otro. Pero lo único en lo que la capital de la superpotencia puede estar de acuerdo es en que el Presidente electo no dejó a nadie ninguna duda sobre lo que pretendía hacer, y cómo lo haría, si ganaba las elecciones de este mes.

Trump nos dijo, seguramente debemos recordarlo, que sería «un dictador, el primer día». Explicó en detalle sus objetivos en ese primer día allá por enero de 2025. «Quiero cerrar la frontera completamente, y perforar, perforar, perforar», dijo, insistiendo en un doble acto instantáneo que detenga la inmigración ilegal y reduzca el precio de la gasolina en el surtidor, una hipérbole típica de Trump. Ah, y espera, prometió acabar con la guerra en Ucrania «en un día».

Donald J. Trump nunca se subestima, ¿no? Y nunca se le puede acusar de no decirnos lo que piensa, ¿está claro?

En las tres semanas transcurridas desde la elección, sin embargo, el 47º Presidente nos ha mostrado lo que está en juego ahora. Esta cuenta atrás para su regreso a la Casa Blanca representa un punto de inflexión que Estados Unidos nunca ha visto antes. El camino de Trump señala un profundo dilema que afecta al corazón mismo del "Camino Americano", por no mencionar el legado de los Padres Fundadores, la Constitución, la Carta de Derechos y, de hecho, el Estado de Derecho. Porque en los últimos días todo el mundo se está dando cuenta de la realidad: Trump es un autócrata elegido que se enfrenta a la democracia.

«El proceso democrático ha producido un jefe que ignora elementos fundamentales de nuestra democracia», por citar a un senador republicano que prefiere no ser nombrado porque teme las represalias del movimiento Trump, ahora la fuerza dominante en el partido. «Ganó un mandato decisivo del público en general, pero nos está mostrando con demasiada claridad que no necesariamente jugará con las reglas de la democracia que le dio ese mandato».

Para empezar, no hace falta mirar más allá de la lista de deseos del presidente electo para los puestos más altos de su próxima administración. En cada oportunidad, Trump ha optado por proponer no sólo a quienes le son leales, sino a quienes comparten su deseo de purgar el establishment de Washington DC. Luego, a quienes prometen vengarse de sus enemigos. Sobre todo, a los que harán lo que él diga. En resumen, el deseo de Trump es un gobierno dirigido por un autócrata, de hecho dirigido por un hombre que abraza públicamente la noción de ser un dictador.

La lista habla por sí sola. Hay un presentador de un programa de entrevistas del canal de noticias favorito de Trump, que ha sido designado para dirigir las fuerzas armadas estadounidenses en el Pentágono. Hay un multimillonario de la tecnología elegido para revisar, limpiar todo el gobierno de EE.UU. y despedir a decenas de miles en consecuencia. O el activista antivacunas que quiere prohibir el flúor en el agua potable, destinado a supervisar la Sanidad de la nación. O la apologista del ruso Vladimir Putin, que culpó a Estados Unidos y a la alianza de la OTAN de la invasión de Ucrania por Putin. ha sido elegida para supervisar nada menos que la Inteligencia Nacional.

Pero es el nombramiento de un congresista envuelto en una investigación sobre tráfico sexual lo que habla más alto de la visión que tiene Trump del poder que ejerce. La elección de Matt Gaetz, un provocador de Florida, incendiario del movimiento de Trump y con un largo historial de conducta sexual inapropiada, para el cargo de fiscal general indica que el presidente quiere un leal verdugo que haga un trabajo brutal con la ley: desde deportar a decenas de miles de inmigrantes hasta indultar a los que irrumpieron en el Congreso en nombre de Trump en enero de 2021 o vengarse de los que han procesado a Trump en los últimos años.

«Gaetz será un desastre», dijo el senador demócrata Dick Durbin, sugiriendo que el Senado aún podría bloquear su nombramiento. «Trump quiere que se vengue de sus enemigos». Añadió John Boilton, líder de política exterior que trabajó en la primera Casa Blanca de Trump : «Es el peor nombramiento para un secretario del Gabinete en la historia de Estados Unidos.»

Sin embargo, a nadie se le escapa la estrategia que hay detrás de la elección. «Esto es Trump diciendo que el Departamento de Justicia será su arma, una lanza, para atacar a los oponentes, y defenderse de cualquier investigación sobre su Presidencia», concluye Robert Draper, del New York Times. «Esto redefine el concepto de Justicia, con un Gaetz como perro de ataque de Trump».

En cuanto al panorama general, el crudo dilema del autócrata elegido enfrentado a la democracia, da que pensar escuchar a un historiador moderno que ha estudiado el autoritarismo, pasado y presente. «La mayoría de las democracias actuales del mundo no fracasan por un golpe de Estado o porque los coroneles se precipiten a los palacios presidenciales», afirma Anne Applebaum, autora del libro de reciente publicación Autocracy inc: dictators who want to run the world.

“Lo que suele ocurrir”, concluye, “es que un líder electo y legítimo asume el cargo con el objetivo de tomar el control del Estado, de cambiar la naturaleza de sus instituciones y utilizarlas en su propio beneficio para no perder la próxima vez”.

Recuerden entonces el mensaje que Donald Trump dio este año a sus partidarios: no tendrían que votar nunca más si lo enviaban de nuevo a la Casa Blanca. “Voten por mí, sólo esta vez”, dijo, “y en cuatro años no tendrán que votar nunca más”. Y nunca olviden su promesa interminable a su movimiento: “Promesas hechas, promesas cumplidas”.

* Ex-corresponsal de ITN TV de Reino Unido y The Economist, luego asesor del Secretario-General de las Naciones Unidas.