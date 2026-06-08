Trump lanzó una dura advertencia a Netanyahu: "Podrías quedarte solo frente a Irán muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en una reciente conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que podría quedarse "solo frente a Irán muy pronto" si no tiene "cuidado" en el transcurso de la Guerra en Medio Oriente.

"Deberías tener mucho cuidado con lo que haces porque podrías terminar solo contra Irán y muy pronto", afirmó Trump, según ha revelado el propio mandatario estadounidense en declaraciones a Barak Ravid, del Canal 12 israelí.

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De hecho el presidente de Estados Unidos instó a Netanyahu a no responder al ataque con misiles iraní del domingo por la noche, pero Israel decidió contraatacar de todos modos. "Ya estaban de camino hacia Irán. Conseguí reducir el alcance del ataque", afirmó Trump.

Según el mandatario estadounidense, cinco países de la región del Golfo Pérsico, que participaban en el proceso de negociación, le pidieron que ayudara a evitar una escalada.

Finalmente, Trump informó que Irán "no realizaría más ataques contra Israel". Además explicó que está "cerca de un acuerdo beneficioso" con los líderes iraníes y que Teherán quiere firmar.

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En paralelo, el presidente de Estados Unidos afirmó este lunes que "en las próximas dos semanas" Washington declarará su "victoria total" sobre Irán, en un contexto marcado por un recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente. "Hemos sido un equipo muy fuerte y creo que estamos ganando esa batalla", defendió el magnate republicano.

Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la región se incendió nuevamente este domingo a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut, al que Irán respondió con una salva de misiles.

Las Fuerzas Armadas de Israel lanzó múltiples ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra los sistemas de defensa y un complejo petroquímico.