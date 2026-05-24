Videos: así se vivió el tiroteo desde adentro de la Casa Blanca

Este sábado 23 de mayo, una persona abrió fuego en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C., Estados Unidos, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump se encontraba negociando un acuerdo de paz con Irán. El atacante fue abatido por el Servicio Secreto de EE.UU. y un transeúnte resultó herido durante el tiroteo.

En el marco de la investigación preliminar se indicó que el atacante sacó un arma de un bolso y comenzó a disparar contra los agentes que se encontraban en el puesto de seguridad de la residencia presidencial. En consecuencia, los oficiales respondieron abriendo fuego, se produjo un tiroteo que terminó con la muerte del tirador horas más tarde.

En medio de la situación de máxima tensión, los agentes del Servicio Secreto le ordenaron a los periodistas y corresponsales, quienes fueron los primeros en reportar los disparos, que abandonaran el establecimiento y procedan a refugiarse en la sala de conferencias de prensa.

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La corresponsal de la Casa Blanca de ABC News Selina Wang se encontraba en el lugar al momento del ataque y compartió en redes sociales un video del momento de los disparos que fue grabado con su celular en el jardín de la Casa Blanca cuando comenzaron a escucharse las detonaciones.

"Estaba en medio de la grabación de un video para mis redes con mi iPhone desde el césped norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora", relató la periodista a través de su cuenta de X.

En las imágenes difundidas se ve a la reportera hablando hasta que comienzan a escucharse los disparos cada vez más cerca del lugar. Acto seguido, la mujer grita y se tira al suelo junto la persona que se encontraba detrás de la cámara hasta que el personal de seguridad les indicó que corrieran inmediatamente al interior del edificio.

Quién era el hombre que fue abatido tras sacar un arma y disparar cerca de la Casa Blanca

"¡Levántense y muévanse!", se escucha gritar a uno de los agentes del Servicio Secreto en otro video. Se trata de imágenes del momento difundidas por un periodista de DC News, en las que se pueden ver varias personas corriendo por los jardines de la Casa Blanca mientras se escuchaban los disparos y sirenas de móviles policiales.

Otro de los periodistas presentes en el lugar afirmó que los disparos parecían provenir del lado del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower del complejo de la Casa Blanca y comentó que luego del incidente se vio a varios agentes del Servicio Secreto armados con rifles moviéndose por la zona del jardín norte y bloqueando el acceso a la sala de prensa.

Reporteros de la agencia AFP indicaron que agentes de policía y otras fuerzas de seguridad fueron movilizados inmediatamente apenas comenzaron a escucharse las detonaciones en los alrededores del complejo y, en el marco del operativo, se acordonaron accesos, efectivos armados rodearon el perímetro y helicópteros sobrevolaron el área.

"Poco después de las 18 del sábado, un individuo en la zona de la calle 17 y la avenida Pennsylvania sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar. La policía del Servicio Secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona donde fue declarado muerto", detalló el Servicio Secreto a través de un comunicado.

Según se indicó luego del hecho, el atacante fue derivado a un hospital cercano donde murió horas después y un transeúnte resultó herido de bala durante el intercambio de disparos, aunque no se confirmó si fue alcanzado por un disparo del sospechoso o de los agentes de seguridad.

El episodio generó preocupación en Estados Unidos al ser una zona de máxima seguridad y al tener en cuenta que el presidente Trump se encontraba dentro del complejo al momento de los disparos. Hasta el momento, no se confirmaron detenciones vinculadas al hecho y la investigación quedó a cargo del Servicio Secreto y las fuerzas federales.

"El presidente se encontraba en la Casa Blanca durante el incidente; sin embargo, ni las personas protegidas ni las operaciones se vieron afectadas. Este incidente continúa bajo investigación y se proporcionará información adicional a medida que esté disponible", se señaló desde el gobierno estadounidense.

Qué dijo Donald Trump tras el ataque en la Casa Blanca

Tras el ataque a la Casa Blanca, Donald Trump, quien se encontraba en el Salón Oval del complejo presidencial en plenas negociaciones con Irán, se pronunció a través de su red Truth Social y, tras reconocer el accionar el Servicio Secreto de EE.UU., aseguró que el atacante tenía una "posible obsesión" con el establecimiento.

"Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país", expresó el mandatario estadounidense.

Acto seguido, agregó que se está negociando un acuerdo pendiente de su finalización entre Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahrein para finalizar la guerra en Medio Oriente.

"Por otra parte, mantuve una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la cual también transcurrió muy bien. Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos, se abrirá el estrecho de Ormuz. ¡Gracias por su atención!", cerró.

Quién era el atacante que abrió fuego contra la Casa Blanca

El sospechoso detenido, el cual murió horas después de ser trasladado al hospital George Washington, fue identificado como Nasire Best, un joven de 21 años originario del estado de Maryland que afirmaba ser "Dios" y que, según Reuters, padecía trastornos emocionales y era conocido por merodear la zona de la Casa Blanca.

Según la CNN, el hombre, de acuerdo a los registros judiciales, fue internado en un hospital psiquiátrico y sufrió un arresto por parte de la policía local mientras aseguraba ser Jesucristo. Además, en sus redes sociales, publicó un mensaje donde parecía lanzar una amenaza contra el presidente Trump y otro donde escribió: "Soy el hijo de Dios".

AS/ff