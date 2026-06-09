Causa Adorni: la Justicia ya analiza el contenido del celular de Matías Tabar

La extracción forense del dispositivo de Matías Tabar se completó exitosamente en las últimas horas en el Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la supervisión de un perito de parte designado por la defensa de Manuel Adorni.

El material obtenido, que ya se encuentra en un disco rígido a disposición de los investigadores, comenzó a ser analizado minuciosamente tanto en dicha dependencia como en la fiscalía de Gerardo Pollicita para determinar el alcance de las pruebas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El peritaje adquiere una relevancia central para la Justicia ya que el teléfono del contratista resguarda todas las comunicaciones directas que mantuvo con el actual jefe de Gabinete antes de presentarse a declarar de forma testimonial. Asimismo, los analistas informáticos buscan examinar documentación clave vinculada a las obras realizadas en la propiedad del barrio cerrado Indio Cuá, por las cuales el funcionario público habría desembolsado una suma de 245.000 dólares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El respaldo de las pruebas y las facturas en Comodoro Py

El avance sobre el iPhone 15 que Tabar entregó el pasado 5 de mayo busca ratificar judicialmente sus dichos, que incluyen no solo el costo de la remodelación en Indio Cuá, sino también los intentos del ministro coordinador por coordinar la testimonial días antes de presentarse en los tribunales de Retiro.

Pese a que el entorno del jefe de Gabinete intentó desacreditar al testigo, tanto el fiscal Gerardo Pollicita como el juez Ariel Lijo consideran que la declaración bajo juramento cuenta con un sólido respaldo, dado que ya constan en el expediente todos los comprobantes y facturas de los servicios de obra provistos.

El celular de Tabar resguarda los chats y llamadas directas que mantuvo con Adorni antes de declarar.

Frente a esto, y mientras el oficialismo desliza que Adorni presentará esta semana su declaración jurada del ciclo 2025, la fiscalía avanza en un requerimiento de justificación patrimonial basado en un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) —previsto para finales de este mes o principios de julio— que determinará si el funcionario gastó más de lo que percibió por sus ingresos legales, antesala de una eventual citación a declaración indagatoria.

Cruce de llamadas y la pista de las dádivas en Uruguay

En paralelo al frente por enriquecimiento, el juez Lijo aguarda un peritaje clave de la DAJuDeCO sobre las comunicaciones en el marco de la causa que investiga negociaciones incompatibles y dádivas.

La lupa está puesta en el vínculo de Adorni con su amigo Marcelo Grandio, quien a través de la productora ImHouse —junto a su socio Horacio Silva— obtuvo seis contratos en los medios públicos bajo la actual gestión libertaria.

La Justicia busca determinar mediante el cruce de llamadas si existió una influencia irregular para beneficiar a la productora, sospecha que se complementa con el viaje en avión privado que la familia del funcionario realizó a Punta del Este junto a Grandio durante el último Carnaval, un traslado de 7.830 dólares costeado por ImHouse, del cual el jefe de ministros aseguró haber abonado su parte, aunque hasta el momento no ha aportado ningún comprobante que lo certifique.

MEG/ AF