El juez federal de Casación Carlos Mahiques renunció a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, un día después de que trascendiera que habría celebrado su cumpleaños en una quinta vinculada al dirigente de la AFA Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

Según informó el propio magistrado en una nota dirigida al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, y al Consejo de Superintendencia, la decisión obedece a “circunstancias estrictamente funcionales”. Mahiques continuará como integrante permanente de la Sala III de la Casación.

En el escrito, el camarista detalló la carga de trabajo que afronta la Sala I, con 332 procesos en trámite -135 radicados en Sala, 185 distribuidos en sus vocalías y decenas de recursos e impugnaciones pendientes- y aludió también a la inminente salida de otro integrante de la Sala III, Juan Carlos Gemignani. Sostuvo que la situación podría afectar “el normal desarrollo de la actividad del tribunal”.

La renuncia se produjo luego de que el diario La Nación publicara que Mahiques había festejado sus 74 años en una propiedad de 5,5 hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en US$ 20,8 millones y formalmente registrada a nombre de un monotributista y su madre jubilada. De acuerdo con la investigación periodística, ambos actuarían como presuntos testaferros del dirigente Pablo Toviggino, considerado el número dos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El expediente judicial busca determinar quién es el verdadero titular del predio y tramita por presunto lavado de activos. La Sala III de la Casación -integrada por Mahiques junto a Daniel Petrone y Javier Carbajo- debía definir si la causa continúa en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, o regresa al fuero Penal Económico bajo la órbita de Marcelo Aguinsky.

Qué dijo Mahiques sobre el festejo

Consultado por el medio que publicó el dato, Mahiques negó haber celebrado su cumpleaños en el lugar y sostuvo que su desempeño debe evaluarse por el contenido de sus sentencias y no por su vida privada. En su renuncia a la subrogancia no hizo mención a la publicación ni a la investigación en curso.

El presunto festejo, según reconstrucciones basadas en fuentes judiciales y dirigentes del fútbol, habría tenido lugar semanas antes de que cobrara estado público el conflicto que involucra a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

De acuerdo con esos testimonios, al encuentro, por los 74 años que el camarista cumplió el 1 de noviembre, habrían asistido jueces y fiscales, aunque la nómina de invitados no fue confirmada oficialmente.

Familia Mahiques: los vínculos con la AFA y las renuncias

En las últimas semanas renunciaron a los cargos en la AFA dos hijos del camarista: Esteban Mahiques, quien figuraba en la web oficial como integrante del Tribunal de Disciplina de la entidad, y Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño, quien aparecía en el mismo portal como vicerrector de la Universidad de la entidad (Unafa) que Chiqui Tapia anunció el 4 de noviembre pasado.

En el texto presentado ante la Casación, el magistrado sostuvo que su apartamiento de la subrogancia busca “imprimir mayor celeridad procesal y evitar la prolongación de los procesos” que podría derivarse de una nueva integración del tribunal.

LT