El fiscal Stornelli solicitó indagar a la exministra Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman y a otras figuras por las vacunas del Covid

El fiscal federal Carlos Stornelli le solicitó al juez Ariel Lijo que llame para una declaración indagatoria a Hugo Sigman en el contexto de una investigación sobre supuestas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. Por esta investigación también fue convocada Carla Vizzotti, exministra de Salud del gobierno de Alberto Fernández, y otros exfuncionarios y empresarios que se encuentran bajo sospecha de haber postergado la compra de dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer para privilegiar a compañías argentinas.

El empresario farmacéutico Hugo Sigman

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), de acuerdo al dictamen (que tiene más de 30 páginas) hubo una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” que habría dado prioridad a negocios privados sobre la salud pública en una situación muy crítica para toda la sociedad.

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El argumento de la fiscalía es que el Gobierno postergó deliberadamente el trato con Pfizer, que en el año 2020 ofrecía más de 13 millones de dosis con entregas tempranas, para favorecer los contratos con Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, laboratorios que tenían “socios locales”.

Stornelli considera a Sigman el “denominador común” de toda la red de intereses que está siendo investigada porque el empresario farmacéutico, titular del Grupo Insud, fue beneficiado, según la acusación, con acuerdos relacionados a Sinopharm y AstraZeneca. El fiscal pidió indagatorias por supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez Lijo decidirá si acepta esta solicitud o no.

Ariel Lijo

Por la muerte de 10 personas en un geriátrico por Covid-19, absolvieron a todos los acusados

Fueron absuettos todos los imputados por la muerte de 10 adultos por coronavirus en el geriátrico Apart “Los Incas”, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, por una resolución de la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires del pasado 17 de marzo.

En diálogo con NA, el abogado Rafael Cúneo Libarona detalló: “El fiscal de la investigación pidió la elevación a juicio, en la audiencia oral condenaron a mi cliente por mayoría. Uno de los magistrados pidió la absolución y dos, no. Apelé en casación de la Ciudad, donde revocaron el pronunciamiento condenatorio, dictó la absolución de todos los imputados y archivó los reclamos económicos”.

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Estaban imputados los propietarios del geriátrico, Hugo Visca, Luis Daniel Megyes y Carla Raffo, por homicidio culposo agravado y violación de las medidas sanitarias durante la pandemia, más lesiones culposas e importantes omisiones en el cuidado de los residentes a su cargo.

Durante las audiencias se presentaron pruebas que demostraban irregularidades en las inspecciones hechas entre los años 2017 y 2020, pero no se dispuso la clausura del inmueble, lo que hubiera podido evitar los contagios y las posteriores muertes.

HM/DCQ