Roxana Ortega, una docente de segundo grado de Trelew, enfrenta un juicio oral en Chubut por una grave acusación de abuso sexual contra tres alumnos de la Escuela 201 “Atilio Viglione”. La mujer niega de manera tajante esos hechos y su defensa sostiene que los episodios de los que la acusan "no pudieron haber ocurrido dentro del establecimiento" por las circunstancias y tiempos propios de las actividades cotidianas.

El juicio ya lleva unos días, comenzó el 3 de agosto. Durante la primera etapa declararon los testigos propuestos por la Fiscalía y luego comenzó la presentación de la defensa, a cargo de los abogados Facundo Bonavitta y Oscar Romero, quienes convocaron a más de 50 personas, entre docentes, integrantes del equipo directivo, supervisores, auxiliares, porteros, madres de otros estudiantes y profesionales.

Uno de los principales ejes de la estrategia defensiva consiste en reconstruir cómo se desarrollan los recreos en esa escuela. Según explicó Bonavitta, los testimonios de distintos trabajadores coincidieron en que los alumnos salían de las aulas acompañados por sus docentes y que los maestros tenían sectores determinados del establecimiento para supervisarlos.

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La acusación sostiene que los episodios investigados justamente habrían ocurrido durante recreos, que duran aproximadamente diez minutos. Es allí donde se acusa a que los tres alumnos supuestamente permanecían dentro del aula junto a Ortega mientras el resto del curso se dirigía al patio.

La defensa busca demostrar si esa situación "no era posible" de acuerdo con la dinámica habitual de la escuela. En ese sentido, también declararon los trabajadores encargados de repartir la merienda. Según el abogado defensor de Ortega, ambos señalaron que entregaban las tazas y las paneras antes del primer recreo y posteriormente recorrían las aulas para retirarlas, y que no habían visto personas dentro de los salones en esas circunstancias.

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El cuestionamiento a las entrevistas en Cámara Gesell

Otro de los puntos centrales del debate está relacionado con las entrevistas realizadas a los menores mediante el sistema de Cámará Gesell, utilizado para tomar declaración a niños y adolescentes en causas judiciales y evitar así su exposición reiterada durante el proceso.

Durante el juicio declaró un psicólogo presentado por la defensa que había intervenido en el análisis de una de esas entrevistas. De acuerdo con lo expuesto por el abogado Bonavitta, el profesional cuestionó aspectos del procedimiento y algunas de las conclusiones elaboradas por la psicóloga que tomó esas declaraciones.

Entre los planteos mencionados por la defensa se encuentra el modo en que se habría aplicado el protocolo previo a la entrevista. Según su interpretación, no se habría explicado de manera adecuada al niño la diferencia entre verdad y mentira, ni se habría comprobado correctamente su capacidad para distinguir ambas situaciones antes de avanzar con las preguntas.

El profesional también manifestó reparos sobre la posibilidad de que determinados elementos del relato hubieran estado condicionados por terceros. La defensa de Ortega sostiene, en particular, que debían analizarse circunstancias vinculadas con el entorno familiar del menor antes de evaluar sus declaraciones.

Estos cuestionamientos forman parte de la valoración de la prueba que deberá realizar el tribunal al momento de resolver la causa. La existencia de una declaración en Cámará Gesell, por sí sola, no implica un resultado determinado del proceso: su valor será analizado junto con el resto de los elementos incorporados al juicio.

Cómo comenzó la denuncia

La investigación viene desde 2024. El 3 de junio de ese año, tres madres se presentaron en la escuela para manifestar su preocupación por la conducta de Ortega. Según relataron entonces, sus hijos no querían regresar al establecimiento y señalaban dificultades en el vínculo con la docente.

A partir de esa presentación se labró un acta y Ortega fue apartada de su cargo durante 30 días. En ese momento, los alumnos, que tenían entre 7 y 8 años, continuaron asistiendo a la escuela.

La situación cambió cuando las familias fueron informadas de que la docente regresaría a su puesto. Según la versión expuesta por la defensa durante el proceso, fue posteriormente cuando las madres realizaron las denuncias por presunto abuso sexual. La acusación sostiene que los tres alumnos fueron víctimas de abusos y el expediente avanzó hasta la instancia de juicio oral. Ortega, por su parte, niega los cargos.

Qué pruebas analiza el tribunal

Además de los testimonios de los menores, una de las pruebas incorporadas al expediente está vinculada con las entrevistas realizadas en Cámará Gesell. La defensa cuestiona la forma en que fueron obtenidas y analizadas esas declaraciones.

También se realizó un peritaje sobre el teléfono celular de Ortega. Según manifestó su abogado, durante ese procedimiento no se encontraron fotografías, videos u otros elementos electrónicos que, a criterio de la defensa, estuvieran relacionados con los hechos investigados.

La docente llegó a juicio acusada por tres hechos de abuso sexual simple agravados por su condición de encargada de la educación de los menores, en concurso real y en calidad de autora, de acuerdo con la calificación legal consignada en la causa.

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Cuándo podría terminar el juicio

La próxima instancia prevista es la audiencia de alegatos finales, que fue fijada para el martes por la tarde. En esa etapa, las partes expondrán ante el tribunal su interpretación de las pruebas producidas durante el debate y formularán sus respectivos pedidos.

La Fiscalía todavía no definió públicamente la pena concreta que solicitará, aunque adelantó que su pedido no superará los nueve años de prisión. La querella, en cambio, solicitará una pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La decisión estará a cargo de la jueza María Tolomei, quien deberá valorar los elementos presentados durante el juicio antes de emitir el veredicto.

Ortega llegó al debate en libertad. De acuerdo con lo señalado por su defensa, luego de la denuncia permaneció cinco días detenida, posteriormente cumplió arresto domiciliario durante algunos meses y finalmente recuperó la libertad.

CS