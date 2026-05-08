La Justicia rechazó el pedido para definir una fecha de inicio en el juicio contra Cristina Kirchner por Hotesur y Los Sauces

La Justicia rechazó nuevamente la solicitud para que se defina una fecha de inicio al juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por la causa Hotesur-Los Sauces, por presunto lavado de dinero.

Los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Fernando Machado Pelloni, del Tribunal Oral Federal 5, rechazaron de forma unánime el recurso de reposición presentado por el fiscal Diego Velasco, pero fijaron una audiencia preliminar para el 4 de septiembre con el objetivo de darle forma a los detalles del procedimiento, detalló La Nación.

En su fallo, los magistrados explicaron que no pueden establecer una fecha para comenzar el juicio porque se está realizando un peritaje contable y, hasta que no termine la producción de la prueba, no pueden arrancar las audiencias. Frente a ese argumento, la fiscalía sostiene que se puede establecer una fecha tentativa de comienzo y, en caso de sufrir retrasos, cambiarla.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lázaro Báez

Según el tribunal, comenzar el proceso sin haber terminado esta pericia podría poner “eventualmente en riesgo la validez de las actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos por parte de las defensas”.

El estudio contable encargado de realizar el peritaje debe definir si hay un vínculo entre el dinero que recibieron los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por sus negocios durante el kirchnerismo con las transferencias que realizaron a diferentes emprendimientos de Néstor y Cristina a través de pagos a Los Sauces o tomando habitaciones en Hotesur.

Cristina Kirchner reapareció con un mensaje en la Feria del Libro y destacó el valor político de “El balcón ilustrado”

Como respuesta, el fiscal general Diego Velasco recurrirá a la Cámara Federal de Casación para que se encargue de pedir que el juicio comience lo antes posible.

Por lo pronto, en la audiencia preliminar entre la fiscalía y todos los letrados de los acusados del 4 de septiembre se discutirá la organización del procedimiento, intentando disminuir el número de testigos, darles mayor agilidad a las audiencias, establecer si el proceso será presencial o virtual y debatir sobre las pruebas que se encuentran pendientes.

Cristóbal López y Fabián de Sousa

El 17 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso presentado por Cristina Kirchner en esta causa, pidiendo que se realice el juicio oral; además, ordenó reforzar el equipo que perita las cuentas de Hotesur y Los Sauces para acelerar el proceso lo máximo posible.

En ese contexto, el tribunal le pidió al Colegio de Peritos que calculen una fecha estimada para terminar su trabajo y, de esa forma, arrancar finalmente con el juicio.

Myriam Bregman le pegó al peronismo: "Tan moderado, que no puede decir que Cristina Kirchner está proscripta y presa"

De qué se trata la causa Hotesur-Los Sauces

El caso Hotesur-Los Sauces comenzó en el año 2014 por una denuncia realizada por Margarita Stolbizer, en ese momento diputada nacional del GEN.

Margarita Stolbizer

La causa investiga una supuesta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. Según la hipótesis de la fiscalía, la familia Kirchner le habría alquilado hoteles y propiedades a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa como contraprestación por obras públicas conseguidas durante sus gobiernos.

HM/ML