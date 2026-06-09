Leonardo Fariña afirmó que Lázaro Báez era un “depositario de confianza” de Néstor Kirchner

Leonardo Fariña afirmó este martes 9 de junio que el empresario Lázaro Báez era un “depositario de confianza” del ex presidente Néstor Kirchner, según lo expresó en su declaración ante el TOF N°7, en el marco de la Causa Cuadernos.

El financista es uno de los que presta declaración hoy ante el tribunal por la causa que investiga la corrupción en la obra pública en los gobiernos kirchneristas. También deben prestar testimonio el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, y la ex diputada nacional Mariana Zuvic.

El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) debió reprogramar estas indagatorias que iban a realizarse el martes pasado, pero que se cancelaron por problemas en la conexión de internet en la zona de los tribunales.

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Los tres testigos son considerados clave para el avance del proceso por supuestas coimas de empresarios a funcionarios, que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y a ex integrantes de sus gobiernos.

La declaración más esperada es la de Lavagna, quien ya había declarado en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó detalles su paso por el Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Por su parte, Fariña, conocido por su rol como arrepentido en la denominada Ruta del dinero K y quien sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del expresidente Kirchner, aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y se espera que ahora brinde datos relevantes.

Asimismo, la ex legisladora Zuvic, que denunció públicamente distintos casos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, será quien complete la nómina de testigos convocados para la jornada de mañana en el TOF7.

Durante mayo, sólo pudieron declarar ocho testigos de los 43 que fueron convocados, debido a la extensa duración de cada una de las exposiciones, como sucedió con Hilda Horovitz, la ex esposa del chofer Oscar Centeno, quién ratificó la existencia de bolsos con dinero en el departamento de su ex marido.

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