RDEco: qué dicen los analistas sobre el tipo de cambio en Argentina

La discusión sobre si el dólar está atrasado volvió al centro del debate económico. En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Eric Paniagua, Santiago Llul y Roberto Geretto analizaron el nivel del tipo de cambio, el papel de las reservas del Banco Central y las expectativas del mercado.

Los especialistas plantearon distintas miradas sobre la relación entre el tipo de cambio, el comercio exterior y la acumulación de reservas. También analizaron el impacto de las expectativas económicas y políticas sobre los activos argentinos y el escenario que podría presentarse de cara al próximo ciclo electoral.

Un dólar con mayor equilibrio de mercado

Eric Paniagua sostuvo que la respuesta sobre si el dólar está atrasado no es sencilla y explicó que “el tipo de cambio es un precio tan crítico que tiene impacto en muchas zonas”.

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En ese sentido, destacó que “si uno ve cifras de comercio exterior y tiene en cuenta que el Banco Central este año compró más de 10.000 millones de dólares, uno diría que el dólar no está atrasado”, aunque reconoció que algunos sectores de la actividad enfrentan mayores dificultades.

Para el economista, la clave no está en un valor nominal específico. “El tipo de cambio 1000, 1500 o 1800 por sí solo no dice absolutamente nada”, afirmó, al tiempo que advirtió que cualquier corrección debe analizarse junto con los precios y costos internos de la economía.

Por su parte, Santiago Llul remarcó que las expectativas también juegan un papel determinante en la valuación de los activos argentinos. “Hoy tenemos un dólar contado con liquidación de 1600, pero un Merval de 1880 dólares contra el 2400 que teníamos con un dólar mucho más barato”, señaló, al describir cómo el mercado refleja tanto expectativas económicas como políticas.

Llul también recordó que muchos ahorristas debieron desprenderse de sus dólares para afrontar el aumento del costo de vida. “Muchos de los que podían ahorrar para cubrirse de cualquier eventualidad tuvieron que venderlo cuando todo empezó a aumentar”, explicó.

Reservas, intervención y perspectivas electorales

Roberto Geretto consideró que el actual esquema cambiario se acerca más a un precio de mercado que a un valor artificialmente sostenido. “Diría más sí que no”, respondió al ser consultado sobre si el dólar vigente puede considerarse de mercado.

Según explicó, la intervención oficial existe, pero se mantiene dentro de parámetros moderados. El analista sostuvo además que “hoy por hoy no diría que hay un atraso escandaloso ni nada por el estilo” y destacó que las cifras de comercio exterior y acumulación de reservas respaldan la estrategia oficial.

Respecto del futuro, Geretto se mostró cauteloso. “Es arriesgado pensar que el dólar va a estar en 1800”, afirmó, aunque reconoció que cualquier resultado electoral será interpretado por el mercado como una evaluación de la gestión económica.

Para los especialistas, la evolución del dólar seguirá dependiendo de la confianza, las expectativas y la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio macroeconómico.