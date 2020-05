La tapa de Diario PERFIL de este sábado 9 de mayo

A continuación los principales títulos de la edición nº 1514 del Diario Perfil de este sábado 9 de mayo:

Sigue la cuarentena hasta el 24 de mayo con el foco puesto en Ciudad y Conurbano. El Presidente citó el caso sueco para cuestionar a los que piden reabrir la economía. El resto del país pasa a la fase cuatro, con más flexibilizaciones.

La adhesión fue menor a la esperada y se estira la negociación con los acreedores. En el mercado estiman que sólo un 20% aceptó la oferta. Sigue la discusión, con el 22 como fecha límite para no caer en default. Fernández y Guzmán analizan los datos hoy.

Además, el resto de títulos de portada:

Por la presión de los dólares bolsa y el real, el oficial comenzó a deslizar y ya roza los $ 70. Brasil sigue devaluando y pone en riesgo la competitividad del peso. El Central convalida un avance gradual del mayorista. Prevén que la divisa llegará a $ 95 hacian fin de año.

Alumnos de 5º año y 1º grado, los primeros en volver a clases. El ministro Nicolás Trotta dijo esta semana que priorizarán a “quienes estén terminando ciclos y a aquellos que comienzan la alfabetización”.

Cristina probó con éxito la tecnología en el Senado y el miércoles habría sesión.

'Take-away' y subsidios, las estrategias de los bares notables porteños para sobrevivir. Esperan atender más pedidos a partir del lunes. “Si se cierra o se pierde alguno, sufre todo el patrimonio de Buenos Aires”, aseguran. El fondo de ayuda es por una única vez.

Mateo Duhalde, el rey argentino de los memes y las redes sociales. Tiene 15 comunidades con más de 13 millones de seguidores. Da clases a diez mil alumnos y enseña a hacer, de un juego, un negocio.

Científicas de la UBA y el Conicet realizan investigación sobre el coronavirus en niños. Buscan conocer cuántos chicos se infectaron en el AMBA y por qué la mayoría cursa la enfermedad con pocos síntomas. Hasta ahora, hubo 152 menores contagiados en el país.

Los límites al liderazgo de China en la pospandemia. Xi Jinping y Donald Trump se culpan por el coronavirus y continúan una disputa por el poder global que empezó antes del Covid-19. Un sistema autoritario, su poder blando y la no internacionalización del yuan, sus principales vulnerabilidades.

Carrió mira películas de amor y avisa: "Hasta septiembre no salgo". Convive con dos hijos y un custodio. Oscila entre Netflix, audiolibros y la actualidad. Enojos por barbijos, apoyo a medidas sanitarias y preocupación por la economía.

Liniers: "Los dibujantes podemos hablar ya de lo que estapasando". El historietista está en plena actividad: su tira sigue a diario en Argentina y Estados Unidos, participa de una comedia online y acaba de publicar Bola negra, junto a Mario Bellatín, un cómic híbrido entre la experimentación y la literatura.

In-ho Kim, pandemiólogo de Corea: "El problema del Covid-19 es a largo plazo", por Jorge Fontevecchia. El Centro Coreano de Prevención y Control de Enfermedades (Korea Centers for Disease, Control and Prevention, KCDC) tuvo un rol clave para el caso de mayor éxito a nivel global de control del Covid-19. Su jefe de investigadores trabajó personalmente en la lucha contra la enfermedad. Con ese expertise, asesoró a distintos gobiernos del mundo, incluido el argentino. Pese a que no da habitualmente entrevistas, en este reportaje revela cómo trabajó en su país y explica en qué debe consistir la nueva normalidad global pospandemia.

Escriben Roberto García, De Rosa, Puente Olivera, Pelliccia, Karagozian, Artemio López, Garay, Frydman, Rodil, Schvindlerman, Reynoso, Funes, Kohan, Link, Casas, Oloixarac, Spregelburd, Onaindia, Guebel y Fontevecchia.

