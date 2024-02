A 12 años de la tragedia de la tragedia de Once

El periodista Bruno Ghiso, desde la estación de Once en el andén 1, tras el homenaje a las víctimas de la tragedia del 22 de febrero del 2012, estuvo en comunicación con Paolo Menghini, que de alguna manera fue una de las personas que encauzó la justicia por las 51 víctimas de la tragedia, y a su vez, el padre de una de las víctimas. “Confiamos en que seamos escuchados porque nuestra voz no es cualquier voz, es la voz de familiares de víctimas de una masacre absolutamente evitable”, declaró Menghini para el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Desde el andén 1 de la estación de Once, Bruno Ghiso pudo transmitir la palabra de una de las voces más importantes de las víctimas de la tragedia de Once, el padre de Lucas Menghini, quien escucha y atiende las necesidades de los usuarios, porque de algún modo la tragedia entre tanto dolor les ha permitido involucrarse en la situación de los trenes y exigir, aparte de justicia, condiciones dignas en su totalidad.

Bruno Ghiso: ¿Qué es lo que queda para lograr la justicia total por las víctimas?

Para nosotros justicia es que no se repita, trabajamos en ese sentido. Hemos estado 12 años en el mismo lugar diciendo las mismas cosas, han pasado tres presidentes y el actual. Para nosotros es importante generar las condiciones y la experiencia de lo que nos pasó para decir y ser la voz. Para nosotros es determinante porque si se hubiese escuchado a los trabajadores y a los usuarios, además de haber combatido la corrupción en el poder económico y en el poder político, la masacre no hubiese sucedido. Como nosotros no tenemos el rol de supervisión sobre los empresarios y los funcionarios, sí tenemos el lugar para ser la voz de los usuarios y los trabajadores. Queremos ser un vínculo y una referencia respecto de que el camino común que encontramos los familiares, más allá de las diferencias, fue nunca olvidar el rol del Estado para llevar a cabo el control fundamental vía la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, vía el Ministerio de Transporte o vía la Secretaría.

BG: Se mencionó el faltante de trenes diarios que de alguna manera podrían facilitar el accionamiento de los pasajeros, ¿crees que esa es una preocupación que debe atender el Gobierno entrante?

El Gobierno dijo que esas 25 unidades que se han sacado eran por motivos estacionales, vamos a esperar que se cumpla porque eso es imprescindible, más allá de que el tren deje de funcionar en un determinado momento hoy se está cortando muy temprano, la gente viaja a trabajar en cualquier horario, entonces es fundamental que se amplíe el servicio, por lo menos que se mantenga hasta las 12 de la noche y empiece a la madrugada. Respecto a lo de las unidades nos basamos en informes de los trabajadores, han sido siempre fuentes de conocimiento del estado general de los trenes, sabemos que hay componentes electrónicos que están mudando de una unidad a otra y sabemos de la faltante de repuestos mecánicos, entonces es imprescindible. Confiamos en que seamos escuchados porque nuestra voz no es cualquier voz, es la voz de familiares de víctimas de una masacre absolutamente evitable. Aportamos desde nuestro lugar para que no suceda más.

La tragedia de Once, uno de los peores accidentes ferroviarios de nuestra historia.

BG: Respecto a la situación de De Vido, que todavía no se hizo efectiva la condena, ¿cómo te tiene esa situación?

Nos tiene preocupados, entendemos que la Corte Suprema no tiene plazo, pero hemos reclamado. Las pruebas contra Julio De Vido son más que contundentes, los plazos ya están por demás dados y necesitamos cerrar ese círculo, que quede firme la condena es un pedido fundamentado.

