Abel Furlán: "Ojalá los gobernadores tomen conciencia de la magnitud negativa del proyecto de Milei"

Abel Furlán destacó que la caída de la producción industrial argentina es producto de políticas que desestabilizan el círculo virtuoso de la economía, y anticipó las consecuencias de una posible aprobación de la Ley Bases. “Los senadores no han dimensionado el riesgo de poner a nuestras PyMES en las peores condiciones nunca vistas”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Fue Concejal en Zárate, presidente del Concejo Deliberante y del Partido Justicialista de Zárate. En 2015 asumió como Diputado Nacional por el FPV, fue consejero del PJ Bonaerense y secretario general de la Sección Campana-Zárate.

Hubo una caída de más 20% de la producción industrial interanual. Para encontrar algo similar, ¿a qué año tenemos que ir?

Tenemos que remontarnos a los 90. En aquel momento veníamos nosotros de tener 250.000 trabajadores y quedamos apenas después, en el 2001, con 60.000. Es una pérdida de empleabilidad, de cierre de industrias fenomenal. Y creo que esto se está asemejando a esa situación.

La verdad que estamos muy preocupados por una situación que está siendo producto de echar por tierra el círculo virtuoso de la economía, que todavía no tiene el impacto que puede llegar a tener con el proyecto de ley si se aprueba, que está hoy en el Senado.

Eso es mucho más grave todavía y mucho más profundo que lo que podemos estar visibilizando por estos días en cuanto a caída de la producción.

Esos 250 mil a 90 mil fueron a lo largo de una década.

Sí, todo el proceso desde los 90 hasta la crisis del 2001, ese proceso de desindustrialización que vivió la Argentina, de privatización y demás hizo que la UOM perdiera más de 150.000 trabajadores.

No recuerdo una caída del 21% en un año de la producción industrial. Exceptuando la pandemia. ¿Usted recuerda una caída así?

No, pero aparte, uno toma el índice de anual, pero de ese 21% hay una gran parte que se ha producido en los últimos cuatro meses. Porque todos los meses se profundiza aún más todavía esa caída. El mes anterior, el índice del mes es casi 7% de ese 21%.

Entonces, no, nunca lo vi,y la verdad que roza a lo escandaloso tener que soportarlo. Línea Blanca, por ejemplo, una actividad nuestra en Rosario, que es donde hay un polo industrial muy importante de lo que es la producción de Línea Blanca, más del 30% de la caída de la producción.

Empiezan a llegar y a cruzar los telegramas en el umbral de las viviendas de los trabajadores. ¿Sabes la angustia que es perder, en este contexto de la Argentina, hoy la empleabilidad? ¿Sabes lo que significa para un trabajador, para una familia, recibir el telegrama de despido porque no puede la empresa sostener la empleabilidad de los trabajadores? Es tremendo.

La política global económica del Gobierno, es anti industrialista, y más allá de esta coyuntura puntual, ¿Los pronósticos que vienen también son malos?

Basta con repasar qué es lo que ha sucedido en la campaña, con el actual Presidente que nunca mencionó la palabra industria, y a partir del 10 de diciembre en la asunción, en la gestión propiamente, tampoco.

Claramente no hay un proceso de industrialización, al contrario, el proceso o el proyecto, mejor dicho, de Ley Base, que incluye el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, echa por tierra y pone en riesgo absolutamente toda nuestra cadena de valor, todas nuestras PYMES.

Yo represento 22.000 pymes a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Esa ley que tiene media sanción y que está siendo debatida en el Senado de la Nación, tiene como impacto sobre las PYMES ponerlas de rodillas de manera definitiva.

Porque vamos a estar permitiendo inversiones por más de 200 millones de dólares, que nadie va a exigir la procedencia de esas inversiones, cosa gravísima que el Estado esté mirando para otro lado sin preguntar de dónde proviene ese dinero que supuestamente va a venir, la ley no contempla que alguien le pida explicaciones de su proveniencia.

Pero a partir del tercer año vos venís a invertir, hacés una inversión de 200 millones de dólares, tardás un año y medio en hacer la inversión, al otro año podés exportar sin ninguna tasa impositiva, sin ninguna arancel hacia la exportación, y con una ventaja sobre el tema impositivo, sobre todo el entramado de PYMES nuestros, que en muchos casos, por no decirte la mayoría de los casos, vienen sosteniendo la empleabilidad y la producción en la Argentina de cuatro o cinco generaciones.

Entonces, poner en riesgo todo el entramado de PYMES, que es quien fortalece y dinamiza la empleabilidad en la Argentina, es una locura. Claramente nosotros tenemos la necesidad de estar advirtiendo el riesgo que corre. Mirá, nos hemos juntado en mi organización con las cámaras, con la ADIMR, con las cámaras empresarias a los efectos de estar analizando el impacto que va a tener, y es un impacto totalmente negativo.

Las empresas van a poder traer, inclusive, hasta equipamientos usados de afuera, y no tienen ninguna obligatoriedad de estar produciendo los insumos con nuestras PYMES.

La apertura indiscriminada de las importaciones va a romper con todo el entramado productivo de mi actividad, de mi organización, pero eso también atraviesa absolutamente a todo el resto de las organizaciones sindicales y a todo el sector productivo.

Es gravísima la situación que contiene el RIGI que se está tratando en el Senado. Creo que la sociedad, y aún los gobernadores y los senadores, no han dimensionado el riesgo de poner a nuestras PYMES en las peores condiciones nunca vistas.

Alejandro Gomel: El Gobierno está sorprendido de que no haya una reacción en contra de estas medidas. ¿Esa reacción va a suceder cuando comience a parecer la caída de PYMES y empleo?

Y claramente se va a profundizar. Imagínate que hoy ya con el círculo virtuoso de la economía roto con este ajuste, que de alguna manera pone de rodilla al poder adquisitivo y que saca todo el círculo virtuoso de la economía, hay un grado de irresponsabilidad por parte del Estado Nacional que es desatender el mercado interno.

Si hay algo que han hecho los países centrales es cuidar el mercado interno, es fortalecer el mercado interno, es protegerlo frente a un mundo que es muy agresivo en cuanto a la competitividad.

¿Cómo un Estado no va a estar pensando en la protección de cómo sostiene la producción nacional? ¿Cómo el Estado no va a estar velando y trabajando en pos de sostener el mercado interno? Que es quien más garantías tiene, porque en las exportaciones uno sabe que hay elementos que son desde afuera, que vienen desde afuera, hay inconvenientes desde afuera que muchas veces condicionan esta situación.

Lo que vos necesitás sostener es el mercado interno, pujante, la economía en crecimiento. Y hoy acá se hace todo lo contrario, estamos en una recesión galopante que pone en riesgo muchísimos puestos de trabajo.

Y por encima le quitamos aranceles a los productos para que ingresen desde afuera, en desmedro de nuestras PYMES, de nuestra propia producción, y encima queremos aprobar un proyecto de ley que agrava mucho más la situación.

Bueno, claramente va a haber una crisis fenomenal de desempleo y todavía con esto no hemos visto ni siquiera una tercera parte de lo que va a terminar sucediendo. Nosotros nos empezamos a dar cuenta a partir de tomar una cierta razón de ser de lo que está escrito en cada uno de los renglones.

Ayer fue vergonzoso en el Senado, cuando el senador Lousteau le pregunta al secretario de Energía sobre un artículo y dice “no lo tengo, y la reacción puede ser una reacción infeliz”. Ahí nos damos cuenta que claramente esos renglones que contienen el proyecto de ley no fueron ni siquiera pasados por la cabeza del presidente ni de un funcionario del gobierno, que eso sea escrito en los estudios jurídicos de las multinacionales.

Claramente estamos desprotegiendo la producción nacional, todo el entramado productivo de la Argentina. Y creo que llegó el momento de salir a contarle a la sociedad en su conjunto lo que tenemos, porque ¿Quién se va a hacer cargo después, cuando hayamos destruido todo el entramado productivo de nuestro país?

¿Dónde claramente estemos dispuestos al saqueo de todos los recursos naturales que van a estar en exposición para que todo el mundo se lo pueda llevar libremente a la Argentina? Sin dejar nada.

AG: El otro lado de la oposición, especialmente en el peronismo, no hay una oposición clara, firme y articulada a lo que se está haciendo.

La CGT ha estado reunida con el bloque de senadores y hay 33 senadores que están con la posición muy firme de estar votando en contra de este proyecto, y se necesitan 37. Ojalá los gobernadores y el resto de los senadores tomen conciencia de la profundidad y de la magnitud negativa que tiene este proyecto de ley, en pos de defender el entramado productivo de la Argentina.

Sería muy lastimoso que echemos por tierra, porque aparte esto tiene una ventaja impositiva de 30 años, y encima al momento de litigar se hacen en tribunales en CIADI. Ya eso solamente despierta sospechas. Si vas a venir a invertir en la Argentina, si vas a venir a producir en la Argentina, si tenés algún diferendo afuera, ¿Tenes que venir a dirimirlo afuera? ¿por qué causas?

AG: Me refería a la interna del peronismo, La Cámpora por un lado, Kicillof, los gobernadores, parece una historia sin fin.

Sí, yo no me quiero entretener con eso porque creo que a la gente no le interesa y tampoco nos interesa a nosotros como trabajadores estar en esa disputa. A mí lo que me interesa es tratar los problemas que, uno ve, pueden llegar a agravar sustancialmente la situación que vivimos hoy en Argentina.

Y me parece que esto es lo que le debe estar interesando a la sociedad. Que estemos discutiendo las cosas que van a poner, para bien o para mal, una situación no deseada en nuestra sociedad. Y me parece que hay que estar a la altura de la circunstancia.

Hoy no se puede estar dirimiendo la interna política, cuando tenemos riesgos estructurales de poder sentar bases para terminar vendiendo la Argentina o regalándola. Claramente acá hay un riesgo enorme de que los recursos naturales estén sometidos a qué se los lleve cualquiera.

Hay una serie de estudios sobre los distintos momentos en los que en Estados Unidos se aplicó planes recesivos para reducir la inflación, y los efectos de la caída duraron entre un año y medio y dos. ¿Usted cuando cree que la recesión se sentirá aún más? ¿dentro de tres meses, seis, un año?

Yo no creo en esa idea de que hay una “V” muy rápida que se puede llegar a producir. Quienes hemos vivido experiencias similares anteriormente, sabemos que destruir o hacer cerrar una PYMES por un plan económico que no la tenga en cuenta, después lleva muchísimo tiempo y en muchos casos es una situación terminal que no se resuelve nunca más porque va a ser muy difícil encontrar escenario de que el entramado productivo se vuelva a recuperar.

Porque si acá la política es apertura de las importaciones sin resguardo del entramado productivo, claramente nadie va a estar invirtiendo para poder producir en la Argentina y todo el mundo se va a pretender convertir en importador y eso no es bueno para la Argentina.

Los países centrales que resolvieron definitivamente el problema de subsociedades, fueron aquellos que pensaron un modelo industrial con desarrollo, con producción. A ver, nadie desprotege el mercado interno en el mundo, nadie desprotege su producción en el mundo.

¿O acaso los alemanes, Estados Unidos, Francia, desprotegen? No, ponen aranceles para protegerse de la voracidad que tiene hoy el mundo global. Entonces, ¿por qué la Argentina se va a someter a una situación semejante?

Yo no veo, sinceramente, no veo que si se aprueba este proyecto de ley, la Argentina pueda sostener el entramado productivo que tiene. Y si eso no se sostiene, claramente vamos a tener más del 20% de desocupación nuevamente. ¿Quién se va a hacer cargo de esta situación? ¿De qué va a vivir la gente?

