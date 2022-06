Agustín D'Attellis: "Mi valoración sobre Kulfas en muy positiva, hizo una gran gestión"

Agustín D’Attellis, director del Banco Central, habló en Modo Fontevecchia y remarcó estar en línea con lo planteado por el ministro de economía Martín Guzmán, quien valoró positivamente la gestión de Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Asimismo destacó que el enfoque de la nueva cartera al mando de Daniel Scioli estará puesto en “sostener el crecimiento” y aportar a bajar “gradualmente” la inflación. Escuchá el programa en Radio Perfil o miralo por Net TV.

¿Qué datos tiene de cómo sigue la inflación tiene el Banco Central? Dado que es el que debe controlar es índice.

El Banco Central es uno de los qué controla la inflación, entre otros organismos, ya qué el proceso inflacionario es un fenómeno multicausal que no es reducible a lo que algunos pretenden como un fenómeno estrictamente monetario. La política monetaria es una de las causas de la inflación, que son diversas y van variando a lo largo del tiempo. Por momentos aumenta la ponderación de alguna de las causas y por momentos, otros. Eso es lo que pasa en el mundo a partir de la post-pandemia, el impacto de la guerra que están explicando hoy la reaparición del tema inflacionario en el mundo y también acá. Se viene trabajando en reducir gradualmente la tasa de inflación mensual. Tuvimos el pico del 6,7% de marzo, después bajó a un 6% y vamos a un registro que se va a conocer la semana que viene, de mayo, que va a estar por el 5%. Sabemos sin embargo que son niveles muy altos, dadas las particularidades de la época y las dinámicas internas, se le da un abordaje macroeconómico de reducción gradual. Lo aclaro porque a veces se plantean ideas alocadas que han fracasado, como un esquema de convertibilidad, que no tienen sentido.

"Tras la salida de Feletti, Agustín D'Attellis reemplaza a Guillermo Hang en el Directorio del Banco Central"

Martín Guzmán dijo ayer en C5N que Matías Kulfas hizo una gestión valiosa. ¿Cuál es su valoración de Kulfas?

Comparto lo que dice Guzmán, mi valoración sobre Kulfas es muy positiva, hizo una gran gestión. La Argentina, entre el modelo que llevó adelante el gobierno anterior y este, tuvo que hacer un giro muy importante de esa lógica de valorización financiera y de producción primaria, hacia una política industrial. Los resultados fueron muy buenos. Hay que entender que toda la primera etapa se tuvo que postergar por la pandemia y en 2020 se recuperó la actividad económica y la industria y sorprendió a todos, no esperábamos que la recuperación fuera del 10%. En ese momento el ministro era Matías Kulfas. Se que Scioli lo va a continuar con su experiencia.

Nuria Am (NA): ¿Cree que Kulfas quedó en el medio de la interna, de la variable de ajuste del Frente de Todos?

No me quiero meter con las particularidades de cada caso pero hubo ahí una discusión hace mucho tiempo en materia de política energética que derivó en actitudes que el presidente decidió no acompañar y por eso tomó esa decisión. Fue un hecho puntual y no es mi función meterme con eso. Quienes definen los rumbos saben por qué toman las decisiones. Ahora hay que acompañar a Scioli porque el sostenimiento de la productividad y la industria y que eso genere empleo post pandemia es muy importante. La coordinación tiene que darse con la nueva conducción y sostener ese crecimiento que será positivo.

"Marcelo Figueiras: "Destaco la gestión de Kulfas, hizo una gran labor""

¿Cómo va a ser el segundo semestre? ¿Se desacelera la inflación? ¿Se mantiene el crecimiento del primer semestre o se enfría la economía y se mantiene la inflación alta?

La economía va a seguir un ritmo de crecimiento que viene presentando en los últimos meses. No va a haber una desaceleración abrupta ni una aceleración. Este iba a ser un año con una tasa de crecimiento en torno a los 4 y 5 puntos. Venimos de un arrastre estadístico que genera un piso positivo desde el año pasado.

Siendo preciso, primer semestre, arrastre de crecimiento 6, segundo semestre, ¿3 o 0?, como dicen los economistas de la oposición...

Cero no. Soy muy crítico con los economistas de la oposición porque buscan cierta desestabilización de la economía con las proyecciones que no tienen ningún sentido. Si va a haber una desaceleración por la dinámica estadística y lo que pasa en el mundo pero el registro de este año terminará siendo positivo. En los últimos días estamos viendo un movimiento con el mercado de deudas en pesos y que tiene que ver con declaraciones de funcionarios del gobierno anterior donde manifestaron estar predispuestos a hacer un reperfilamiento de deuda, algo que hicieron y fue inentendible y nosotros fuimos críticos de eso. Se tardó mucho en reconstituir el mercado de deuda en moneda doméstica y ahora tenemos que estar muy presentes para ordenar las cosas por estas declaraciones con una actitud irresponsable y hay que marcarlo. Asimismo con estas proyecciones que no tienen sentido pero como la expectativa juega un rol importante en la economía hay que tener en cuenta desde donde se está hablando . Este año terminará con un registro de crecimiento de entre 4 y 5 puntos. Se va a cerrar con un registro de inflación alto porque el patrón del piso inflacionario que viene fijado de lo que ocurrió en los últimos años es difícil de romper. La idea es que la coordinación de la política económica sostengan esa desaceleración, fortalecer el mercado y generar empleo.