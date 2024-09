Agustina Olivera, pres. de Sociales: "El movimiento estudiantil actual es hijo del 2001"

Agostina Olivera afirma que el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales propone llevar la bandera de la defensa de los sectores más postergados: “como estudiantes universitarios y como militantes políticos nos debemos a nuestro pueblo”, sostuvo. Además, la dirigente de la agrupación estudiantil La Mella explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), por qué elección universitaria no reflejó el resultado de los comicios nacionales que consagraron como presidente a Javier Milei. “La situación presupuestaria de las universidades genera que haya un rechazo de los estudiantes que, en algunos casos, decidieron acompañar a Milei el año pasado, pero hoy nos eligen porque sus políticas afectan a nuestra vida y a la posibilidad de recibirnos”.

Agostina Olivera es militante de la agrupación La Mella y nueva presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

¿Cuánto de lo que sucede en las universidades es un espejo anticipado de lo que puede ocurrir en el resto de la sociedad y qué significa que el peronismo gane centros de estudiantes que antes eran del radicalismo?

No sé sí es un espejo o no, pero sé que nuestra generación no tiene muchos espejos en el último tiempo. Lo que pasó en las facultades de Arquitectura, Exactas, Filosofía y Letras, y Ciencias Sociales fue una gran felicidad para nuestra generación militante y política. Creo que se expresó la defensa de la universidad pública, después de la movilización del 23 de abril y las urnas mostraron a quiénes se pusieron al frente de la marcha.

Esto se ve en la revalidación del centro de estudiantes de Filosofía y Letras y de Exactas, pero también se ve en la facultad de Sociales y de Arquitectura, donde perdieron agrupaciones reformistas o aliadas al reformismo que especularon con votos mileistas y radicales, y decidieron, en un momento en el que no quedaba otra que defender la universidad pública, jugar callados.

Las agrupaciones del campo nacional y popular fueron las que salimos a poner la cara y creo que hay algo del juego del radicalismo que tiene un doble filo. Para algunas cosas son la principal oposición, tal como intenta hacer Emiliano Yacobitti. En otros casos, votan con Javier Milei alguna de las leyes que afectan a nuestro pueblo. En los próximos años se verá como se expresa esto y creo que estas elecciones fueron una primera aproximación.

¿Pasa algo parecido con el peronismo? Myriam Bregman nos recordaba que un senador peronista cercano a Massa votó a favor del RIGI?

También es un problema del peronismo. Nosotros no ganamos las elecciones hablando de peronismo o radicalismo, hablamos de qué estrategias proponía cada modelo de centro de estudiantes para la defensa de la universidad pública. Hoy en día, la izquierda habla de luchar y organizarse, el radicalismo habla de brindar servicios a los estudiantes y nosotros supimos tejer un modelo que junte ambas cosas. La lucha por la defensa de la universidad pública y un modelo que acompañe con políticas de acceso y permanencia, que es lo que impacta en la vida de compañeros y compañeras al momento de conducir un centro de estudiantes.

En mi caso, milito en La Mella y con Juan Grabois en Patria Grande. Nuestra crítica a algunas de las armas de doble filo del peronismo son expresadas constantemente y creemos desde la juventud que es el momento de tejer programas y horizontes más claros.

"Elegimos las ciencias sociales a pesar del contexto en el que se vacía nuestra disciplina y los lugares en los que podemos salir a estudiar y trabajar" afirmó Agostina Olivera, presidenta del centro de estudiantes de Sociales

¿Qué diferencia encontrás entre lo que representa Grabois y el resto del peronismo?

En principio, encuentro un referente y dirigente que, aun sin quererlo, pasó a ser referente a dirigente político porque entendía que era el momento de hacerlo y de construir esa voz. También lo encuentro como el principal opositor al gobierno de Javier Milei, sin pelos en las lengua, sin miedo al qué dirán y con el coraje necesario frente al gobierno más cruel que vio mi generación, y probablemente el más cruel desde la dictadura.

Se presentó en las elecciones del año pasado para poder ser una voz que expresa un programa político bajo la consigna "tierra, techo y trabajo", que es el programa que nos ordena y, desde el momento en el que ganó Milei, fue el único dirigente que salió a hablar y a defender a los de abajo que es la tarea que también tenemos que dar desde las universidades y desde los centros de estudiantes.

¿En los otros centros de estudiantes en los que ganó el peronismo también se impuso el sector representado por Juan Grabois?

En todas las facultades ganaron frentes, con algunos sectores que tuvieron más o menos preponderancias, pero siempre se trata de frentes. Particularmente en Sociales la presidencia la ganó La Mella y La Cámpora. Es una presidencia que comparto con una compañera que se llama Nati. Además está el Movimiento Evita, Urbano, La Emergente y distintas agrupaciones del campo nacional y popular. En Exactas ganó La Cámpora sin frentes, en Filosofía y Letras hay un frente entre La Mella, La Cámpora y el Movimiento Evita, y en FADU hay un frente entre La Cámpora, La Mella, La Corrientes, Auge y otras agrupaciones.

¿Indica algo que los movimientos sociales son los que tengan representación estudiantil?

Más allá de lo que indica hoy, es una promesa a futuro. Nosotros, como estudiantes universitarios y como militantes políticos, nos debemos a nuestro pueblo. Estudiamos y elegimos las ciencias sociales a pesar del contexto en el que se vacía nuestra disciplina y los lugares en los que podemos salir a estudiar y trabajar. Estudiamos para estar al servicio de las personas más necesitadas de nuestro pueblo.

Pensar que organizaciones como Patria Grande puedan ganar centros de estudiantes nos hace creer en la promesa de un futuro en el que los movimientos sociales encabecen las luchas sociales de nuestro país en los próximos años. Una de las discusiones que hubo en estas elecciones tuvo que ver con qué centro de estudiantes íbamos a tener durante el gobierno de Javier Milei. En Sociales, buscamos un centro de estudiantes que no solamente brinde políticas de acceso y permanencia, sino que efectivamente tenga la bandera de la defensa de los más postergados de nuestra patria. Más allá de lo que se exprese hoy, se trata de lo que se puede expresar.

Se cumplen poco más de 20 años del surgimiento de los movimientos sociales y coincide con la edad de muchos estudiantes. ¿Puede significar que hay un porcentaje de estudiantes que provienen de familias que alguna vez recibieron ayuda social?

Puede ser, no sé si se expresa tanto de esa manera. Creo que tenemos una historia cercana que es la del 2001, muchos no vimos sufrir a nuestra familia porque éramos muy chicos, pero nos contaron la historia y, así como tenemos cerca la época de Néstor y Cristina y también la de Mauricio Macri, también tenemos cercana la historia del 2001. La Mella es hija de ese proceso, nació hace 18 y también expresa esa historia.

Alejandro Gomel: ¿Por qué no se reflejan en las universidades los votos que tuvo Milei?

Hay facultades como Ingeniería y Medicina dónde les fue bien sin militancia. Ellos no hacen pie en la universidad, no tienen un grupo militante, algo que es importante en cualquier facultad. Por otro lado, creo que lo que viene haciendo el Gobierno no es gratis. La Marcha Universitaria fue histórica y asistieron muchos compañeros y compañeras que habían votado a Javier Milei.

La situación continúa porque todavía no se resolvió la situación presupuestaria, el salario de nuestros docentes sigue pulverizado y todo eso genera que haya un rechazo de los estudiantes universitarios que, en algunos casos, decidieron acompañar a Milei el año pasado, pero hoy nos eligen porque sus políticas afectan a nuestra vida y a la posibilidad de recibirnos.

¿La participación en las elecciones fue alta?

En general es alta. En sociales seguramente votó el 85% del padrón y eso que hay muchos estudiantes que no están cursando.

