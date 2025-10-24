Carlos Castagnani: "Argentina es uno de los cuatro productores de alimentos más importantes del mundo"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), aseguró que “Argentina es uno de los cuatro productores de alimentos más importantes del mundo”. El dirigente resaltó la eficiencia del sector agropecuario nacional y confirmó que el país se mantiene libre de aftosa, en respuesta a las declaraciones de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien había anunciado que su país limitaría la importación de carne argentina por la supuesta presencia de la enfermedad.

Carlos Castagnani es presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Fue presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe y de la Sociedad Rural de Venado Tuerto como productor agropecuario. Se destacó por ser mixto en la actividad agrícola y ganadera en la zona núcleo.

Estados Unidos analiza cuadriplicar la cuota de compra de carne vacuna argentina

Me interesa comprender la competencia de los farmers norteamericanos con nosotros. Nunca tan claramente estuvo demostrado, por lo menos en la última mitad de siglo, que existe esta competencia entre Argentina y Estados Unidos. Tenemos un nivel de eficiencia que en el agro que les puede producir daño. ¿Cómo se siente esto de que Argentina compite? Ahora le competimos al número uno del mundo y se enojan por cualquier mejora que signifique para el campo argentino.

Esto vino de una declaración mal informada. Cuando hablan de carne de aftosa es un ataque innecesario. Nosotros tenemos muchísimos mercados abiertos y tenemos un estatus sanitario totalmente alineado a las reglas internacionales, tal es así que nosotros estamos exportando carne a Estados Unidos. La noticia del aumento de esa exportación fue lo que causó el enojo y la preocupación de los productores norteamericanos. Nosotros tenemos que saber que tenemos una de las mejores carnes del mundo.

Pero también estaba el tema del enojo con Scott Bessent y con Donald Trump por el hecho de que ayudaba a una economía argentina que competía en la exportación a China de cereales. Evidentemente no es solamente el tema de la carne. Los farmers norteamericanos ven como sus principales competidores a los farmers argentinos. Por su experiencia, ¿existe algo parecido con los farmers brasileños, o a nosotros se nos coloca al tope de la capacidad productiva en el tema agropecuario?

No. Por ejemplo, con la Unión Europea tuvimos la misma sensación o las mismas problemáticas con los productores de Francia. Si recordamos, cuando se hizo ese acuerdo, estábamos en camino a un acuerdo comercial. Cada sector, al verse amenazado en su producción, reacciona de esta manera. Pero este es el mercado, esto es a lo que nos tenemos que acostumbrar.

Sector agropecuario: “El 68% de los productores piensan que no es hoy un buen momento para invertir”

Entiendo que en el caso de la Unión Europea eran cuestiones puntuales sobre determinado tipo de productos, pero no en la cantidad. La Unión Europea no es un exportador de alimentos, y Estados Unidos sí, como lo son Argentina, Brasil y Australia. Estamos hablando de países con grandes territorios, grandes capacidades de producir alimentos por sobre la necesidad de consumo de su país. ¿Es correcto plantear así que Estados Unidos, Brasil, Argentina y Australia serían los cuatro grandes productores de alimentos mundiales?

Sí, totalmente. Argentina es uno de los cuatro productores de alimentos más importantes del mundo, sin duda. Esto nos da visibilidad, porque siempre fuimos productores de muchísimos alimentos. Tenemos economías regionales riquísimas en producción y la lana en la Patagonia, una de las que se exporta a todo el mundo. El productor y el sector son muy dinámicos. El sector se adapta a todo lo que nos requiere la actualidad, y somos competentes en todo el mundo.

