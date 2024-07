Carlos Ruckauf: "La gente que quería a Chávez no entiende por qué metió a esta basura en el cargo"

Carlos Ruckauf analizó la crisis tras las elecciones en Venezuela y sostuvo que “la única salida real es que se partan las Fuerzas Armadas”. Además, destacó la importancia de que “conjunto grande de dirigentes peronistas hayan dicho ‘el presidente electo es Edmundo González’”. “Muchos no hablan ahora porque en otra época recibían plata”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Ruckauf fue vicepresidente de la Nación entre 1995 y 1999 y diputado nacional en 2003-2007, 1991-1993, 1987-1989. También ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores entre 2002 y 2003, Gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1999 y 2002; ministro de Interior entre 1993 y 1995; y embajador argentino en Italia entre 1989 y 1991. Fue ministro de Trabajo del gobierno de Perón en 1975 y 1976.

El presidente Milei corrió a Karina Milei y lo puso a usted a su lado en un acto.

No, no es así. Me invitó, como todos los años, al homenaje a los caídos de la Policía Federal. Todo el mundo quiere meterme en política pero ya no hago más política, trabajo de analista nacional e internacional.

¿Qué lo llevó a hacer ese cambio de carrera?

Durante la pandemia, el periodista Roman Lejtman me invitó a escribir. También me invitó a escribir usted y escribí en Infobae y Clarín. Encontré una forma de dedicar ese tiempo de encierro. A la gente le gusta que yo explique la realidad a partir de mi propia experiencia.

Por ejemplo, en el caso de Venezuela, tuve como embajador al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Era el embajador de Chávez en Argentina y estuve trabajando con él en todo mi tiempo como canciller, hasta que Chávez se lo llevó porque era demasiado honesto para que esté acá. Ahora están tirando las estatuas de Chávez en Venezuela porque la misma gente que lo quería no entiende cómo dejó estas basura a cargo.

¿Cómo es Edmundo González?

Es un tipo sumamente cordial y honesto, por eso lo saca Chávez cuando empieza a hacer travesuras antes de que llegue Néstor Kirchner. Kirchner inventó una embajada paralela y el famoso negocio de los bonos. Kirchner dice: “Me voy del Fondo Monetario, aleluya” y pasamos de pagar el 6,5% de interés y pasamos a pagarle el 14% a Venezuela y a emitir unos bonos que emitía Argentina en dólares y allá hacían el doble mercado entre el dólar oficial y el paralelo, y se repartían las ganancias. Muchos no hablan ahora porque en otra época recibían plata.

Me alegra que un conjunto grande de dirigentes peronistas, como Jorge Matzkin, hayan dicho “el presidente electo es Edmundo González”. Cuando un gobierno no muestra ni la estructura de computación ni las actas es porque perdió.

¿Cómo termina este conflicto?

Maduro estaría chocho de irse a vivir a Cuba con los cientos de millones de dólares que robó. Pero su número dos, que es el jefe del Cartel Los Soles, Diosdado Cabello, tiene un pedido de recompensa internacional de 5 millones de dólares por su captura vivo. El número tres, Padrino, que es el jefe del Ejército y el ministro de Defensa es quien recibe la plata del narcotráfico y la divide entre los generales.

La única salida real para Venezuela es que se partan las Fuerzas Armadas. Ayudaría que el Gobierno norteamericano tome una actitud muy clara en esto. No se como Kamala Harris va a ir a una elección en noviembre bancando una dictadura que solo tiene el apoyo real de China, Irán y Rusia.

