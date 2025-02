Claudio Martínez: "Se está buscando crear una especie de ONU para controlar la IA"

Desde la Cumbre de la Acción sobre la Inteligencia Artificial en París, el periodista Claudio Martínez explicó los puntos principales del encuentro que se desarrolla desde esta mañana y anticipó que los líderes mundiales presentes publicaran un escrito en el que establecerán la creación de una “Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la I.A”, aunque cuestionó su alcance. “Soy escéptico a las consecuencias o a la viabilidad de que haya una gobernanza global”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Claudio Martínez es periodista de investigación, productor de TV y radio y creador de contenidos en ciencia y tecnología. Anteriormente, fue productor periodístico de Edición Plus, productor ejecutivo del noticiero de Canal 9, productor general de Día D, subdirector de la revista 23, director periodístico de América TV y director de la Televisión Pública, entre otros cargos. Ahora se encuentra en la Cumbre de la Acción sobre la Inteligencia Artificial en París.

Me gustaría primero que nos hicieras un resumen didáctico de qué se trata la Cumbre de Acción sobre la Inteligencia Artificial y cuáles son sus conclusiones.

Lo que está pasando aquí en París es muy interesante, porque no solo se está desarrollando la Cumbre oficial convocada por el gobierno francés y el gobierno de la India de Acción sobre la Inteligencia Artificial, sino que, al mismo tiempo, en el Teatro de la Concordia más concretamente, se está desarrollando una contracumbre convocada por el filósofo Eric Sadin. Esta contracumbre trata de darle voz a los que Sadin considera víctimas de la inteligencia artificial.

En el Grand Palais de París, un edificio emblemático, empezó esta mañana la parte fundamental de la cumbre. No solo hay jefes de estado, como el presidente francés Emmanuel Macron; el presidente de la India; el vicepresidente de China; el vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y el canciller alemán Olaf Scholz. Hay una presencia política muy significativa, y también grandes popes del mundo de la tecnología como Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, los creadores de ChatGPT, y también está Sundar Pichai, que es el CEO de Google. Además, hay científicos, tecnólogos e intelectuales.

La cumbre oficial que comenzó esta mañana se desarrolla sobre cinco ejes. El primer eje tiene que ver con la búsqueda de una inteligencia artificial al servicio público, es decir, una inteligencia artificial que esté más cerca de la gente y menos de las corporaciones.

Después hay apelaciones al cuidado del trabajo, por un lado, y al cuidado de la creatividad y la cultura, por el otro, porque hay una gran preocupación sobre los derechos de autor planteados por el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Otro punto tiene que ver con la búsqueda de una mayor seguridad en el uso de la inteligencia artificial para darle más confianza al público usuario.

El último, que creo que va a ser parte de la declaración final que firmarán mañana los mandatarios de todos los países, tiene que ver con crear un sistema de gobernanza global sobre la inteligencia artificial. Se está buscando crear una especie de ONU para controlar la IA, que pueda regular y, de algún modo, balancear el poder extremo que tienen las grandes corporaciones tecnológicas, que no son más de cinco, y son las que manejan todas las inversiones y desarrollos más importantes de la inteligencia artificial. Esto es lo que está ocurriendo en el Grand Palais.

Yo me trasladé ahora al Teatro de la Concordia, donde acaba de terminar su presentación el filósofo Eric Sadin. Como un lector asiduo de tus columnas y reportajes, me hizo acordar mucho a la entrevista que le hiciste hace un mes atrás a Bifo Berardi, porque recorrió buena parte de esos ejes y esas preocupaciones que el mundo de los intelectuales y de la filosofía está planteando frente al avance de estas tecnologías.

Eric Sadin habla de una crisis civilizatoria y de que no estamos viendo lo que pasa en las escuelas. También habla de una velocidad que no tiene que ver con la escala humana y de las consecuencias que eso puede tener. Y también de algo que en las coberturas que hacemos para Laboratorio de Ideas, para Ciudadanía y el Instituto de Promoción Digital, es la delegación cognitiva, es decir, la cantidad de tercerizaciones de nuestro cerebro que delegamos hacia la tecnología y que están cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar.

Esto es, a grandes rasgos, lo que está pasando en París, con este contrapunto fantástico, a pocas cuadras de distancia, con la particularidad de que el Teatro de la Concordia queda exactamente en frente de la embajada de los Estados Unidos. Imagínate el dispositivo de seguridad que hay aquí, en la puerta del teatro, no por lo que pasa dentro, porque aquí hay trabajadores, intelectuales y artistas rodeando a Eric Sadin, sino por lo que pasa enfrente. La presencia del vicepresidente de Estados Unidos es toda una revolución aquí en París, porque ha hecho necesario un despliegue descomunal de vallas, camiones hidrantes y la gendarmería, más allá de los servicios secretos que están custodiando al segundo de Donald Trump, que llegó esta mañana a París.

¿Y cuántos días llevas allí en París?

Yo llegué el jueves a la tarde, porque las primeras reuniones del jueves y el viernes fueron del mundo de la ciencia. En el Instituto Politécnico de París se reunieron científicos y tecnólogos para hablar sobre la inteligencia artificial y para mostrar algunos desarrollos. Más allá de que Europa, en general, viene corriendo de atrás de Estados Unidos y de China en estas nuevas tecnologías, en Francia se ha hecho una inversión impresionante en los últimos cinco años.

En el último lustro, Francia invirtió 2 billones y medio de euros en desarrollos de inteligencia artificial en inversión pública. El resultado de eso es lo que se vio en el Instituto Politécnico de París entre el jueves y el viernes, y el fin de semana fue consagrado en espacios públicos. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional François Mitterrand hubo un encuentro de proyectos culturales vinculados con la inteligencia artificial.

¿Cuál es la visión de la prensa y los medios franceses sobre Trump? ¿Es tan distinta de la nuestra aquí en Argentina?

Anoche vi una entrevista que le hizo la televisión francesa a Emmanuel Macron, a propósito de esta cumbre. Macron ha sido duro con Trump y ha sido duro con el gobierno norteamericano, y expresa cierta preocupación por lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la suba de aranceles y con la radicalización del discurso público. No tengo que decirte a vos, Jorge, que los europeos, y en particular los franceses, y muy en particular Emmanuel Macron, son el extremo de la corrección política. La percepción que uno tiene es que, como muchas veces en el plano de las declaraciones, se recurre a la corrección política, pero después, a la hora de sentarse a negociar, es otro el vínculo que finalmente Europa, y particularmente Francia, establece con Estados Unidos.

Hay críticas sobre los modos que presidentes como Donald Trump adoptan en determinados momentos, pero después el encolumnamiento es muy automático. Vamos a ver qué pasa. Obviamente, el planteo general que hace el gobierno de Donald Trump es revulsivo en cuanto a la cultura política francesa, pero veremos con el tiempo cómo se acomoda ese vínculo.

Claudio Mardones: ¿Quién va a regular este negocio? ¿Cuál es el escenario que se viene con un Donald Trump que posiblemente no tenga en cuenta ninguna regulación ni control para la aplicación de la inteligencia artificial? ¿Se va a poder regular o estamos con un tema que finalmente tiene final abierto?

Creo que tiene final abierto, porque me parece que con Trump en el gobierno y Elon Musk en el poder, apelando a un viejo eslogan de la política argentina, me parece difícil que el plan de regulaciones pueda avanzar. Muy probablemente, en una declaración que podríamos estar escribiendo ahora porque es muy previsible, los presidentes de los países que participan van a proponer algo así como una gobernanza global para la inteligencia artificial. Se trata de un sistema de regulaciones para poner determinados límites y que le ofrezca a los usuarios ciertos resguardos frente a este avance, no solo en términos laborales, sino también en términos educativos, sociales, económicos y privados. Eso es lo que vamos a leer mañana cuando salga la declaración final.

Soy escéptico a las consecuencias o a la viabilidad de que haya una gobernanza global. Es muy complejo porque el mundo digital no reconoce fronteras, y si la primera potencia mundial, Estados Unidos, decide seguir avanzando en estos proyectos sin que exista una regulación pública y sin que exista una mirada que de algún modo balancee los proyectos que desarrollan los megamagnates, me parece complicado que en otros lugares del mundo esto se logre implementar.

Hay una carrera muy compleja, que siempre ha existido pero que ahora se nota muy claramente, entre regulación e innovación. Cuantas más regulaciones hay, la innovación tiende a frenarse, y cuanta más innovación se despliega, las regulaciones se hacen muy laxas. Creo que el balance entre esos dos términos es la clave. Yo soy escéptico con relación a la potencia que pueden tener los gobiernos del mundo con relación a este tema. La verdad es que es muy inquietante lo que está pasando.

Nosotros tenemos la tendencia a quedarnos con las dificultades que produce en el mundo laboral y los empleos que se pierden. Obviamente que eso es importante, y va a haber gente que sufra, pero me parece a mí que lo más inquietante tiene que ver con otros aspectos que van a impactar, o que ya están impactando, sobre el modo de vida de todos los seres humanos. Eric Sadin hablaba sobre una velocidad que no es humana y una delegación cognitiva que hace que nuestro cerebro empiece a funcionar de otra manera. También habló de otro tema, del cual no se está hablando directamente en esta cumbre, pero yo creo que es una discusión que viene muy de fondo, muy filosófica, que tiene que ver con el transhumanismo. Es el vínculo entre la biología y la tecnología que propone seres humanos con la capacidad de vivir, por ejemplo, 200 años.

CM: Isaac Asimov no lo podría creer…

No lo podría creer. El horizonte de una longevidad tan prolongada nos enfrenta a cuestiones filosóficas profundas. ¿Cómo vamos a vivir si vivimos 200 años? Los futuristas y muchos de los tecnólogos que están trabajando en las grandes empresas dicen que la persona que va a vivir 150 años ya nació. Ahí se abren varias preguntas que tienen que ver con lo económico, lo social. ¿Quiénes van a ser los que van a vivir 150 años? ¿Sam Altman, Elon Musk, la familia de Donald Trump, los mega ricos del mundo, y el resto estará condenado a tener una vida en los términos en los que siempre la tuvimos? Esa es una pregunta. La otra, en un ensayo filosófico, que no me corresponde, es: ¿qué sentido tiene la vida sin el horizonte de la muerte? Son preguntas que me parece que la humanidad va a empezar a hacerse con mucha más frecuencia en el próximo tiempo porque esos horizontes se están adelantando a pasos agigantados.

