¿Cómo se defiende a una secta?

El especialista en Derecho Penal y Criminología, Daniel Pirozzo, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió a su rol como abogado defensor de la secta de Villa Crespo. "El juez imputa algo de lo que no tiene pruebas", enfatizó. Además, aseguró que "en los allanamientos no se secuestró nada que pruebe un delito". De qué se los acusa y cómo era su estructura y financiamiento.

¿Cuál es su relación con la Escuela de Yoga? ¿Participó en algún momento?

Soy un abogado particular, no participé de ninguna institución. Acá asumimos una defensa nueva, somos varios abogados que nos hemos sumado. Es una causa bastante compleja y grande. No formé parte de la organización en ningún momento. Somos todos abogados particulares, nadie está vinculado a la secta.

Que sean tantos abogados, ¿es porque defienden a distintos acusados?

Esto tiene que ver con que la causa es muy voluminosa. La investigación empezó hace un año y medio, es decir, que nosotros estamos atrasados ese tiempo. Además, hay muchos imputados. Consideramos que se necesitaban varios abogados para dividir el trabajo, no es que hay alguien que sea más o menos responsable.

Los secretos de la "Secta del horror", treinta años después

¿Qué pasó con los abogados anteriores?

Una persona se presentó en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) e hizo una denuncia. A partir de ahí, se empezó a investigar, pero nunca hubo un abogado porque la investigación era preliminar. Cuando se producen los allanamientos que ordena Ariel Lijo empezamos a actuar los abogados defensores. Creo que esto es un caso de "expedición de pesca". Esto significa que no saben bien lo que tienen, pero van a allanar los inmuebles y algo van a encontrar.

Las imputaciones, por momentos, son hasta disparatadas. A las 19 personas que detuvieron les imputaron lo mismo y esto no se puede hacer. Cada uno hacía cosas diferentes. El juez les dijo que forman parte de una organización delictiva con rasgos de secta de naturaleza espiritual, denominada Escuela de Yoga.

El término delictivo ya es poco preciso porque no se puede generalizar a las organizaciones. Dicen que operó desde el 2004 hasta el 2022. Hubo una causa anterior en los noventa que terminó con sobreseimientos por inexistencia de delito.

¿Cuáles son las pruebas actuales?

La persona que hace la denuncia inicial en la nueva causa se refiere a los hechos que ocurrieron en la causa anterior. Así se inicia esto. La imputación que hace el juez es la que tiene que probar. Él dice que la organización contaba con una estructura jerárquica y un orden piramidal. También que tenía vínculos en Estados Unidos y que a cada persona se le daba una numeración, como si fuese un nivel. Las personas detenidas son las que tienen niveles más altos. El juez imputa algo de lo que no tiene pruebas.

¿Cómo se financiaba la organización?

El juez dice que lo hacía a través de la trata de personas, pero no hay una sola prueba. No se pueden traer los hechos de antes sólo porque no existía ese término. En estos temas hay una Oficina de Rescate y no encontraron a nadie para rescatar. No puede haber un delito sin víctima.

Por lo que me informaron, hace 10 años que no entra alguien nuevo a esta organización por el problema que tuvieron en la causa anterior. También dicen que había una clínica, pero estaba habilitada y aún así detuvieron a médicos, psiquiatras y psicólogos. Con respecto al lavado de dinero, dicen que a Juan Percowicz le secuestraron un millón de dólares en la casa, pero no es cierto. Eso fue el total de los 50 allanamientos.

Bergés, el ex juez que investigó a la secta: "La Justicia está peor que antes"

¿Cómo lograban juntar ese dinero para realizar sus actividades?

Son todas personas profesionales. Después, que puedan justificar sus bienes o no depende de las declaraciones juradas. Los edificios que mencionan son domicilios particulares de cada persona. El edificio principal tenía varias unidades funcionales. Cada una tenía un dueño y eso está probado. Abajo había un café donde se hacían reuniones filosóficas.

¿Por qué se generó tanto interés en el tema?

Creo que, a partir de una denuncia, esto se mediatizó. En los allanamientos no se secuestró nada que pruebe un delito. Consideraron que se iban a encontrar con algo y no sucedió. Sí había preservativos y videos pornográficos. Pero secuestraron cosas que pueden encontrar en una casa común.

JL PAR