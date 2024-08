Daniel Yofra, de aceiteros: "Creemos que a las empresas les conviene que haya conflicto"

Luego de casi una semana de conflicto en Rosario entre el sindicato de aceiteros y las industrias del sector agroexportador, todavía no hay acuerdo en el horizonte. Daniel Yofra explicó que los trabajadores piden un aumento del 26%, mientras que las empresas ofrecen un 17% en cuotas. En diálogo por Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), acusó a las empresas agroexportadoras reclamarle al Gobierno que “suba el dólar y que bajen las retenciones” para llegar a la conciliación obligatoria. Además, criticó la política oficialista ante los gremios: "Estos gobiernos no revisan a los sindicatos para mejorarle la vida a los trabajadores, sino para quedarse con lo que tienen negociado”, declaró.

Daniel Yofra es el secretario general de la Federación de Aceiteros.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está en este momento el conflicto?

Estamos en huelga desde el martes a las 6 de la mañana, después de un fracaso en la negociación de paritarias. No hay ningún tipo de negociación con la empresa hasta el momento.

AG: ¿Qué están pidiendo ustedes y cuál es la oferta que tuvieron?

Nosotros pedimos un 26% para poder complementar con el estudio que tenemos sobre cada valor de esas nueve necesidades que establece la ley de Contrato de Trabajo y el 14 bis de la Constitución. La empresa nos está ofreciendo un 17% en cuotas, y no lo aceptamos.

Elizabeth Peger: Llama la atención que las empresas no hayan solicitado la conciliación obligatoria. El paro no se percibe de forma directa en la Ciudad de Buenos Aires, pero si tiene un efecto en las exportaciones y en el ingreso de divisas.

El Gobierno tiene un montón de problemas que no soluciona. El Ministerio de Trabajo no existe más y la Secretaría de Trabajo la conduce un representante de las patronales. No me preocupo por ese tema porque la situación de los trabajadores con respecto a la secretaría de Trabajo está en todos lados igual.

No creo que las agroexportadoras hayan pedido la conciliación. De hecho, cuando se trató la Ley Bases en el Senado, la pidieron y se la dieron a las pocas horas. Evidentemente, los agroexportadores están especulando con un dólar a 1.800 pesos y con la quita de retenciones. Será cuestión de que entren en razón algunos mediadores en un conflicto de estas características.

EP: ¿Quiere decir que a las empresas les sirve que haya conflicto?

Nosotros tenemos esa mirada. Hace ya 10 días que vienen reclamando que suba el dólar y que bajen las retenciones. Ese es el común denominador de todas las huelgas largas que hemos hecho, como la de 25 días en el 2015: siempre le piden algo al Gobierno. No para pagar el aumento, sino porque hace rato que piden esos cambios.

EP: ¿Dice que el conflicto les sirve como herramienta para presionar al Gobierno por estas dos cuestiones?

Seguramente. Cuando hablan de pérdidas, que en realidad pierden de producir ese día porque después la producción está garantizada, es para que el Gobierno tome nota de la pérdida de plata. La agroindustria es el 25% del total de retenciones que tienen los exportadores del país, es decir que le dan mucha plata al Gobierno. La plata siempre está porque los compromisos internacionales los cumplen.

“Ese es el común denominador de todas las huelgas largas que hemos hecho, como la de 25 días en el 2015: siempre le piden algo al Gobierno”, sostuvo Yofra.

AG: ¿La actitud del Gobierno en cuanto a los sindicatos puede influir en este conflicto?

Con respecto a eso, somos muy prolijos. Hace 20 años que peleamos por este salario y vivimos la época anterior al 2004, cuando teníamos que vivir adentro haciendo horas extras. Estos gobiernos no revisan a los sindicatos para mejorarle la vida a los trabajadores, sino para quedarse con lo que tienen negociado. Ya pasó en la época de Macri y a nosotros no nos molesta para nada que nos revisen. El tema es que no nos roben.

Nosotros cuidamos la plata de los aportes de los trabajadores: la invertimos para que los trabajadores estén cada vez mejor. Invertimos esa plata en las huelgas, los congresos y los plenarios, las capacitaciones. Todo eso lo invertimos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y eso es lo que no quieren este tipo de gobiernos y la gran mayoría de los políticos que no tienen conciencia de clase. La mayoría de ellos no han trabajado bajo patrón, o algunos son herederos del poder, entonces toman decisiones como la de la flexibilización laboral, que les han dado herramientas a los patrones para que cada vez precarizar más la situación de los trabajadores.

Lo que dicen algunos sectores que no quieren a la clase trabajadora es que nosotros estamos pidiendo mucho porque pedimos un salario de 1.550.000 pesos, cuando estamos hoy en 1.240.000. Los diputados cobran 4.100.000 y los senadores, 8.000.000. Decime quiénes son más productivos: si los trabajadores aceiteros, que durante la pandemia fuimos necesarios, o los políticos que integran esas cámaras.

Me parece que hay que cambiar la lógica que tenemos para mirar a los trabajadores y pensar que hay muchos parásitos que ganan mucho más de lo que pedimos, que es un sueldo a derecho. El 40% de los 55% de pobres son trabajadores registrados y es una responsabilidad de los sindicalistas.

